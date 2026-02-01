창간 80주년 경향신문

경기도, 저소득층·자립준비청년 부동산 중개보수 최대 30만원 지원

입력 2026.02.01 11:16

경기도청. 경기도 제공

경기도가 이사를 앞둔 주거 취약계층의 경제적 부담을 덜어주기 위해 부동산 중개보수를 최대 30만원 지원한다.

경기도는 국민기초생활수급자를 대상으로 운영해 온 부동산 중개보수 지원사업 대상을 자립준비청년까지 확대한다고 1일 밝혔다.

부동산 중개보수 지원사업은 주거취약계층이 거래가격 2억원 이하의 주택 매매나 전·월세 임대차 계약을 체결할 때 발생하는 중개보수를 최대 30만 원까지 전액 도비로 지원하는 사업이다.

경기도는 국민기초생활수급자를 대상으로 이 사업을 운영해왔다. 이어 조례 개정을 통해 아동복지시설에서 퇴소해 홀로서기를 준비하는 자립준비청년을 지원 대상에 추가했다. 사회 경험이 부족한 청년들이 안정적으로 보금자리를 마련할 수 있도록 하겠다는 취지다.

경기도는 지난해 부동산 중개보수 지원사업을 통해 총 706가구에 약 1억4700만 원의 중개보수를 지원했다.

지원 대상은 경기도 내 주택 계약 체결일 기준으로 ‘국민기초생활보장법’에 따른 수급자와 ‘아동복지법’에 따른 자립준비청년(39세 이하)이며, 계약일로부터 2년 이내에 신청하면 된다.

신청 방법은 ‘경기부동산포털(gris.gg.go.kr)’에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤, 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서, 국민기초생활수급자 증명서, 주민등록표 등본, 매매(임대차)계약서 사본, 중개보수 영수증 사본, 통장사본 등 증빙서류를 갖추어 관할 시·군·구청 부동산 담당 부서에 제출하면 된다.

손임성 경기도 도시주택실장은 “최근 전세가격 상승 등으로 주거 이동에 어려움을 겪는 이웃들에게 이 사업이 실질적인 보탬이 되기를 바란다”며 “지원대상 확대로 자립준비청년들이 경기도 울타리 안에서 안심하고 사회에 첫발을 내디딜 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

