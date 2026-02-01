[속보] 경찰, ‘인천판 도가니’ 색동원 사건 특별수사단 구성···수사팀 27명 규모

경찰이 ‘인천판 도가니’로 불리는 ‘색동원’ 성폭력 사건을 수사하기 위해 특별수사단을 구성했다.

경찰청은 1일 “지난달 31일 서울경찰청 내 ‘색동원 사건 특별 수사단’을 구성했다”고 밝혔다. 앞서 김민석 국무총리는 지난달 30일 “국무총리실을 중심으로 범부처 합동 대응 태스크포스(TF)를 구성해 신속하고 철저하게 진상을 규명하라”고 지시했다.

색동원은 인천 강화군에 있는 중증장애인 거주 시설로 지난해부터 거주 여성들이 시설장에게 성적 학대를 당했다는 의혹 등이 불거져 경찰 수사를 받고 있다.

특수단은 수사관 총 27명이 참여한다. 단장은 서울경찰청 생활안전교통부장이 맡고 앞서 수사를 맡았던 서울경찰청 여성청소년범죄수사과 수사관도 참여한다. 장애인 전담 조사는 10개 해바라기센터에서 일하는 경찰관 47명이 맡는다. 성폭력상담센터 등 외부 전문가의 조력도 받기로 했다. 경찰청 관계자는 “장애인 진술을 도울 수 있는 방법을 찾아보라는 총리실의 지시에 따른 것”이라고 말했다.

색동원 시설장 A씨는 시설 거주 여성들을 성적으로 학대한 혐의로 지난해 4월부터 경찰 내사를 받았다. 경찰은 지난해 9월 색동원을 압수수색했다.

인천 강화군은 이런 의혹과 관련해 지난해 12월 ‘인천 강화군 장애인 거주시설(색동원) 입소자 심층조사 보고서’를 냈는데 공개하지는 않았다. 이 보고서에는 색동원에 거주한 적 있는 여성 장애인 총 19명이 A씨로부터 성적 학대를 당한 적이 있다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

경찰청 관계자는 “성폭력·학대·보조금 유용 등 관련 혐의를 신속하고 엄정하게 수사하겠다”며 “피해자 보호 및 지원에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.