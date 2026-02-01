이광재 “우상호 승리 돕겠다…노무현처럼 어려운 길로” 강원지사 불출마 선언

더불어민주당 소속 이광재 전 강원지사가 1일 “강원도지사 선거에서 우상호 수석의 승리를 돕겠다”라며 오는 6월 강원지사 선거 불출마를 선언했다. 우상호 전 청와대 정무수석은 “어려운 결단에 고맙다”고 밝혔다.

이 전 지사는 이날 페이스북에 “강원도는 제게는 땀과 눈물이 있는 곳이다. 고심도 깊었고 아팠다”며 이같이 밝혔다.

이 전 지사는 지난달 강원지사 출마를 위해 청와대 정무수석을 사퇴한 우 전 수석과 함께 민주당 강원지사 경선 후보군으로 거론돼왔다. 이 전 지사는 지난달 라디오 방송에서 “하루에도 출마해달라는 전화가 한 50통씩 강원도에서 온다”며 출마를 고민해왔다.

이 전 지사는 이날 “미·중 패권 전쟁과 세계질서 재편기에 살아남으려면 ‘분열 없는 나라’가 돼야 위기를 헤쳐나갈 수 있다”며 “그러려면 무엇보다 집권 민주당의 강고한 단합이 필요하다”고 밝혔다.

이 전 지사는 “저부터 단합의 실마리를 풀겠다. 승리의 길에 밀알이 되겠다”며 “강원도에서도 경기도에서도 승리하는 길에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 이 전 지사는 2024년 총선에서 경기 성남시 분당구갑 지역구에 출마했다가 낙선한 바 있다.

이 전 지사는 “노무현 대통령께서 안전한 종로 대신 험지인 부산에서 도전했듯이 저도 더 어려운 길을 택하겠다”며 “바보 노무현과 함께했던 이광재가 바보의 길을 당당하게 가겠다”고 밝혔다.

우 전 수석은 이날 이 전 지사의 불출마 선언 후 페이스북에 “이 전 지사께서 어려운 결단을 해준 것에 대해 고마운 마음을 전한다”고 밝혔다.

우 전 수석은 “저와 함께 가는 길을 선택해준 것은 이재명 정부의 성공을 위한 진심 때문이라는 것을 알기 때문에 무거운 책임을 느낀다”고 밝혔다.

우 전 수석은 “이 결단이 결코 쉽지 않은 일이라는 것을 잘 알기에 고마운 마음 잊지 않고 꼭 보답하겠다는 마음으로 살겠다”고 밝혔다.