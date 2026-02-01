금 -11%·은 -31%, 개미는 월요일 오전 9시가 두렵다···‘AI 과열론’에 워시 지명 겹쳐

‘상대적 매파’ 워시 지명 후 달러화 강세 금·은 매물 쏟아지며 ‘패닉 셀’까지 진행 환율 급등···국내 증시 변동성도 커질 듯

지난 주말 사이 미국 주식, 금, 은, 코인이 모두 흔들리면서 개미 투자자들이 충격에 빠졌다. 하루만에 은이 31%, 금이 11% 폭락하며 1980년 이후 46년 만에 최고 낙폭을 기록했다. 비트코인은 장중 7만5000달러 선까지 떨어지며 지난해 4월 이후 최저치를 기록했다. 케빈 워시 전 연방준비제도(연준) 이사가 미국 새 연준 의장으로 지명되며 금융시장의 분위기가 180도 뒤바뀐 영향이다. 강달러에 원·달러 환율이 지난달 31일 오전 1440원을 다시 넘어섰기도 했다. 2일 국내 금융시장도 개장과 동시에 휘청일 가능성이 크다.

국제 금 선물은 지난달 30일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 전장보다 11.39% 하락한 온스당 4745.10달러에 마감했다. 5500달러를 웃돈 금값이 단숨에 700달러 넘게 떨어진 것이다.

국제 은 선물도 마찬가지다. 온스당 115달러를 웃돌다가 78.53달러까지 떨어졌다. 하루만에 31.37%나 폭락해 지난달 초 수준으로 되돌아갔다. 금은 1980년 1월, 은은 1980년 3월 이후 최고 낙폭을 기록했다. 은은 장중에 36% 넘게 폭락하며 역대 최대 낙폭을 기록하기도 했다. 금과 은의 규모를 고려하면 4조 달러(5804조원)가 넘는 자금이 하루만에 증발한 것이다.

비트코인도 하락세를 기록하고 있다. 비트코인은 31일 장중 9% 넘게 폭락해 7만5800달러선까지 추락했고 이더리움은 두자릿 수 넘게 하락했다. 가상자산 시황 업체 코인게코에 따르면 1일(한국시간) 오전 9시 기준 24시간 동안 가상자산 시장에서만 1800억달러(261조1800억원)이 넘는 시가총액이 증발했다.

시장이 급락한 것은 투자심리가 과열된 상태에서 시장 분위기가 갑작스레 급변했기 때문이다. 이미 마이크로소프트(MS) 실적발 인공지능(AI) 투자 과열론이 불거진 상태에서 상대적으로 매파적(긴축 선호) 인사로 분류되는 워시가 지명되며 시장의 불안심리가 격화됐다.

2008년 금융위기 당시 연준 이사로 재직했던 워시는 물가 안정을 중시하고 대차대조표 확대(양적완화)에 부정적인 입장을 피력해왔다. 시장에선 워시가 금리를 인하하되 대차대조표 축소(양적긴축)에 나설 것으로 예상하고 있다. 유동성이 풀려 위험자산 가격을 끌어올릴 것이란 시장의 기대와 반대 방향인 셈이다.

워시 지명으로 ‘약달러’ 보다 ‘강달러’ 기조가 더 강해지는 것 아니냐는 전망에 달러화는 강세를 보였다. ICE 선물거래소에서 주요 6개 통화에 대한 달러화의 가치를 반영한 달러 인덱스는 31일 뉴욕증시에서 96.99로 마감해 전장 대비 0.74% 상승했다. 달러화의 대체재로 안전자산 성격을 띠는 금·은 가격이 폭락한 이유다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “트럼프의 워시 지명 후 달러화 강세를 보이자 이를 빌미로 금과 은 매물이 나오면서 ‘패닉 셀(매도)’이 진행됐다”고 말했다.

국내 투자자도 피해가 볼 것으로 보인다. 국내투자자는 국내상장 금·은 상장지수펀드(ETF)를 지난달에만 1조원 넘게 사들일 정도로 투자를 대거 늘려왔다. 그러나 국제 가격이 급락하면서 손실이 불가피해졌다. 특히 서학개미는 지난 달에만 은 가격 상승에 두배를 베팅하는 ‘프로쉐어즈 울트라 실버 상장지수펀드(ETF)’를 3729만달러(약 541억원) 사들였는데 하루만에 60% 폭락했다.

국내 금융시장에도 불안심리가 확산되고 있다. 워시가 지명된 이후 서울외환시장에서 원·달러 환율은 야간거래에서 달러 강세의 영향으로 장중 1447원까지 오르기도 했다. 전날 주간종가와 비교하면 장중 환율이 20원 넘게 뛴 것이다.

워시 지명으로 국내 증시의 변동성도 커질 것으로 관측된다. 위험을 피하려는 심리가 커지자 외국인은 지난달 30일 국내 증시에서 2조1387억원을 순매도했다. 약달러의 영향으로 국내 증시를 포함해 브라질 등 신흥시장 증시가 가파른 상승세를 보였지만, 강달러로 돌아서면 신흥증시엔 악재가 될 수 있다.