몬치치·스누피·헬로키티 등···편의점들, 캐릭터IP로 밸런타인데이 공략

오는 14일 밸런타인데이를 맞아 편의점들이 캐릭터와 협업한 다양한 굿즈형 선물세트를 선보인다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 밸런타인데이부터 다음달 화이트데이까지 두 달간 이어지는 ‘GS25 달콤페스티벌’을 연다고 1일 밝혔다.

GS25가 이번에 내놓는 선물세트는 몬치치, 몽모, 셔레이드쇼, 카카오 이모티콘 등 다양한 인기 캐릭터 지적재산권(IP)을 활용한 상품들이다. 이들 선물세트에는 키링과 스마트톡, 마우스패드, 이모티콘 이용권 등 소장 가치 있는 굿즈도 들어있다. 최근 화제인 버추얼 아이돌 ‘플레이브’ 선물세트도 마련했다. 여기에 캐치티니핑, 옴팡이, 울트라맨, 곰돌이, 레서판다 등 남녀노소 취향을 아우르는 33종 라인업도 갖췄다.

편의점 CU는 올해 30주년을 맞은 포켓몬과 탄생한 지 65년 된 스누피 등 레트로 감성의 인기 캐릭터를 앞세운 기획전을 선보인다.

CU에 따르면, 지난해 밸런타이데이 매출은 전년 대비 11.6% 성장했다. 특히 실용성을 강조한 리락쿠마와 에버랜드 뿌직이&빠직이 등 캐릭터 차별화 상품 매출이 20.5% 증가해 전체 매출을 견인했다. 이에 따라 올해는 포켓몬과 피너츠 스누피를 메인 라인업으로 아크릴 키링·플립북 키링·키캡 등은 물론 리유저블백, 패딩파우치, 블루투스스피커 등을 내놓는다. 한정 수량으로 소장 가치를 높이면서 스토리를 담은 굿즈형 상품을 강화한 것이다.

세븐일레븐은 올해 발렌타인데이와 설 명절이 이어지는 연휴인 만큼 핵심 테마를 ‘설렌타인데이’로 정했다. 헬로키티, 위글위글, 이나피스퀘어 등 3대 인기 기획상품 20여종을 포함해 120여종 상품을 마련했다. 초콜릿 선물에 일상생활에서 활용 가능한 텀블러, 파우치, 키링 등 실용적인 굿즈를 결합했다. 특히 가족·친지들과 함께 즐길 수 있도록 케이크 상자 디자인에 과자가 가득 담긴 헬로키티 케익상자선물세트와 명절놀이 필수품인 윷놀이 게임세트 등이 대표적이다.

이마트24는 오는 13일까지 인기 캐릭터인 ‘슈야토야’ IP를 활용한 발렌타인 단독 기획세트를 선보인다. 신년 다이어리 꾸미기에 좋은 스티커와 아크릴 키링, 카드 꾸미기 트렌드를 반영한 카드스티커 등 굿즈를 함께 구성했다.

편의점업계 관계자는 “경기침체 속에서도 기념일에는 실용성과 소장 가치를 겸비한 차별화 상품을 구매하는 경향이 뚜렷해지고 있다”며 “올해는 전 세대를 아우를 수 있는 검증된 IP를 중심으로 굿즈 경쟁력을 강화해 수요 선점에 나선 것이 특징”이라고 말했다.