일·영, 정상회담서 “협력 강화”···‘돈로주의’ 우려 속 살 길 찾기?

다카이치 사나에 일본 총리가 일본을 방문한 키어 스타머 영국 총리와 정상회담을 열고 안보 및 경제 협력 강화 방침을 확인했다고 1일 아사히신문 등 현지 언론이 보도했다. 도널드 트럼프 정부의 ‘미국 우선주의’로 국제적 불확실성이 높아진 가운데 양국이 자구책을 모색 중이라는 평가가 나온다.

보도에 따르면 두 정상은 전날 도쿄 총리 관저에서 만나 외교·국방 장관(2+2) 회의를 연내 개최하기로 합의했다. 다카이치 총리는 회담에서 “유럽·대서양과 인도·태평양의 안보는 불가분하다”고 말했다.

양국은 사이버 분야 협력을 ‘전략적 사이버 파트너십’으로 격상하기로 했다. 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 확대를 위한 결속도 확인했다. 또 양국은 이탈리아와 함께 추진 중인 차세대 전투기 개발 속도를 높이기로 했다.

중요 광물 공급망 강화를 위해 우호국 간 협력이 필요하다는 인식도 공유했다. 니혼게이자이신문은 “일본을 향한 중국의 희토류 수출 규제 강화를 염두에 둔 것”이라고 해설했다.

스타머 총리는 “나의 일본 방문은 지정학적, 경제적, 기술적 충격이 세계를 뒤흔드는 가운데 실현됐다”며 이번 회담에 의미를 부여했다. 다카이치 총리는 “복합 위기에 직면한 21세기 국제사회에서 일본과 영국의 새 시대를 구축해 나가겠다”고 말했다.

영국 총리의 일본 방문은 2023년 5월 히로시마 주요 7개국(G7) 정상회의 당시 리시 수낵 전 총리가 마지막이었다. 양국 정상 간의 일본 내 회담으로 범위를 좁히면 2017년 8월 테리사 메이 전 총리 이후 처음이라고 아사히는 짚었다.

닛케이는 특히 스타머 총리의 이번 방일이 일본 체류 시간이 5~6시간에 불과한 가운데 이뤄진 ‘강행 일정’이었다는 데 주목해 “회담에 집착”한 것이라고 평가하면서 “일본과 영국 양측에 이유가 있다”며 미국의 변화를 거론했다.

트럼프 대통령이 서반구 우선의 ‘돈로주의’(먼로주의에 트럼프 이름을 결합한 말)를 내세우는 가운데 중국이 군사적·경제적 압력 수위를 날로 높이면서 미국의 전통적 동맹국 사이에서 불안감이 커졌다는 것이다. 아사히는 트럼프 대통령의 재등장으로 세계 정세 불확실성이 점점 커지는 상황에서 가치관을 공유하는 두 나라가 굳건한 관계를 대외에 과시하고 결속을 다지려는 의도가 이번 회담에 있다고 분석했다.

다만 영국, 캐나다 등은 중국과 경제 협력 강화에 나서는 등 기존의 대중국 기조를 재검토하는 모습인 반면 일본은 다카이치 총리가 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 하면서 외교적 선택지를 좁혀 차이가 있는 상황이라고 닛케이는 짚었다. 스타머 총리는 일본 방문 전 중국을 먼저 방문해 지난달 29일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담했다.