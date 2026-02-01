창간 80주년 경향신문

한준호 “민주당-혁신당 합당 제안 여기서 멈춰달라” 채현일 “중도층 이탈 우려 답해라”

경향신문

본문 요약

이해찬 전 국무총리의 조문 정국이 마무리된 1일 더불어민주당 내부에서는 정청래 대표가 추진 중인 조국혁신당과의 합당에 반대하는 목소리가 본격적으로 터져 나왔다.

채 의원은 '어떤 경우에도 정치인 조국, 혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다'는 조국 혁신당 대표의 발언을 언급하며 "혁신당이 강조해 온 그 DNA가 민주당이 오랜 시간 축적해 온 중도·실용주의 노선과 어떻게 조율될 수 있는지, 이에 대한 충분한 설명 없이 합당이 추진된다면 문제는 전혀 다른 차원으로 넘어간다"고 말했다.

채 의원은 혁신당과의 합당이 상시적인 노선 갈등과 내부 긴장, 중도층 이탈로 이어질 수 있다고 주장했다.

한준호 "민주당-혁신당 합당 제안 여기서 멈춰달라" 채현일 "중도층 이탈 우려 답해라"

입력 2026.02.01 11:41

  • 심윤지 기자

더불어민주당 한준호 의원이 1일 국회 소통관에서 민주당 정청래 대표가 제의했던 조국혁신당에 대한 합당 제안 철회를 요청하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이해찬 전 국무총리의 조문 정국이 마무리된 1일 더불어민주당 내부에서는 정청래 대표가 추진 중인 조국혁신당과의 합당에 반대하는 목소리가 본격적으로 터져 나왔다. 합당 논의가 중도층 이탈과 당내 갈등을 증폭시킬 수 있다는 우려와 함께 합당 제안 자체를 철회해야 한다는 주장까지 제기됐다.

한준호 민주당 의원은 이날 기자회견을 열어 “조국혁신당과의 합당 제안은 여기에서 멈춰달라”며 “충분한 숙의 없는 통합은 또 다른 분열의 시작이 될 것”이라고 말했다.

한 의원은 “혁신당과의 합당이 전국적인 지방선거 승리에 도움이 된다는 객관적인 근거와 지표는 무엇인지, 후보연대, 정책연대 등 다양한 협력 방식이 있음에도 왜 반드시 합당이어야 하는지, 그리고 왜 지금이어야 하는지”라며 “이 질문들에 대해 당원과 국민께 충분한 설명과 공감이 없다면 합당 논의는 득보다 실이 클 수밖에 없다”고 했다.

정 대표는 ‘합당은 당내 의견 수렴 절차를 충분히 밟겠다’는 입장이지만 한 의원은 ‘제안 철회’를 요구했다. 그는 “코스피 5000 달성 가능성을 충분히 인지했음에도 굳이 그 시간대에 가서 최고위원들과 논의도 되지 않은 합당을 제안하지 않았냐”며 “당대표 말씀처럼 합당이 단순 제안이었다고 한다면, 그 제안 자체가 정부에도 당에도 부담을 준다”고 말했다.

한 의원은 그러면서 “일단 (합당 제안을) 거둬들이고 국민과 당원께 설명할 시간을 갖고, 할 수 있다면 이런 논란이 다른 의심 불러일으키지 않는 지방선거 이후에 하면 될 것”이라고 말했다. 김민석 국무총리의 당대표 도전설이 유력하게 거론되는 가운데, 정 대표가 지지 기반 확대와 전당대회 연임을 염두에 두고 합당 논의를 서두르고 있다는 일각의 주장을 의식한 발언으로 풀이된다.

채현일 민주당 의원은 이날 페이스북을 통해 “혁신당의 핵심 의제들이 합당의 ‘전제조건’인지, 아니면 통합 후 사회적 합의를 거쳐 논의할 ‘열린 과제’인지 분명히 밝혀라”라고 말했다.

채 의원은 ‘어떤 경우에도 정치인 조국, 혁신당의 비전과 가치, 정치적 DNA가 사라져서는 안 된다’는 조국 혁신당 대표의 발언을 언급하며 “혁신당이 강조해 온 그 DNA가 민주당이 오랜 시간 축적해 온 중도·실용주의 노선과 어떻게 조율될 수 있는지, 이에 대한 충분한 설명 없이 합당이 추진된다면 문제는 전혀 다른 차원으로 넘어간다”고 말했다.

채 의원은 혁신당과의 합당이 상시적인 노선 갈등과 내부 긴장, 중도층 이탈로 이어질 수 있다고 주장했다. 그는 “차별금지법과 토지공개념 등은 혁신당의 정체성을 상징하는 의제일 수 있다”며 “만약 혁신당의 핵심 의제가 곧바로 통합 정당의 당론이 될 경우, 중도층 이탈과 지방선거 전략의 혼선으로 이어질 수 있다는 현장의 우려에 대해서도 답해달라”고 말했다. 채 의원은 김민석 국무총리와 가까운 의원으로 분류된다.

