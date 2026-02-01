청년들 결혼·출산 의향 2년 연속 상승··· ‘출산’보다는 ‘관계형성’에 가치 두고 결혼 바라봐

청년들의 결혼 및 출산 의향이 지난해까지 2년 연속으로 상승했다는 설문 조사 결과가 나왔다. 청년들은 ‘출산’보다는 ‘관계 형성’에 가치를 두고 결혼을 바라보고 있었다.

인구보건복지협회는 전국 만 20∼44세 남녀 2050명을 대상으로 지난해 9월 실시한 제3차 국민인구행태조사 결과를 1일 발표했다.

조사 결과, 미혼 남녀 모두에서 ‘결혼 의향이 있다’고 답한 비율은 2년 연속으로 소폭 상승했다. 결혼 의향이 있는 미혼 남성의 비율은 전년 58.5%에서 60.8%로, 미혼 여성의 비율은 44.6%에서 47.6%로 올랐다.

결혼 의향이 없거나 망설이는 이유로 미혼 남성은 ‘결혼 생활의 비용 부담’(24.5%)을, 미혼 여성은 ‘기대에 맞는 상대방 없음’(18.3%)을 가장 많이 꼽았다.

출산 의향(이미 자녀가 있는 사람 포함)이 있다고 답한 비율도 올랐다. 미혼 남성은 62.0%로 전년보다 3.6%포인트가 올랐고, 미혼 여성은 42.6%로 전년보다 1.7%포인트가 올랐다. 기혼 남성은 32.9%, 기혼 여성은 24.3%로 각각 전년 대비 2.8%포인트, 2.3%포인트 올랐다.

집단별로 평균 기대 자녀 수를 조사한 결과, 기혼 남성(1.69명), 기혼 여성(1.67명), 미혼 남성(1.54명), 미혼 여성(0.91명) 순으로 나타났다. 미혼 여성의 기대 자녀 수는 4개 집단 중 유일하게 1명 미만이었다.

출산 의향이 없거나 망설인다고 답한 이들은 그 이유로 대부분 ‘경제적 부담’을 꼽았다. 집단별로 보면 미혼 여성 집단에서만 ‘태어난 자녀가 행복하지 않을 것 같아서’라고 답한 비율이 가장 높았다.

이번 조사에서는 결혼에 대한 인식, 부모의 조건, 성취감 있는 삶 등에 대한 문항도 새롭게 추가했다. 청년들은 결혼을 ‘출산’의 전 과정으로 보기보다는 관계형성’에 초점을 두고 바라봤다.

조사 문항 중 ‘결혼은 유대감이 강한 가족을 만들기 위해 필요’(86.1%)에 대한 동의 비율이 가장 높았다. ‘결혼하는 사람이 많을수록 사회가 더 풍요로워짐’(76.2%), ‘법적 결혼보다 상대방에 대한 헌신감이 더 중요’(76.1%) 등이 뒤를 이었다. ‘아이를 가진 사람이라면 결혼을 해야 한다’(45.1%), ‘결혼은 무슨 일이 있어도 평생 지속’(30.0%), ‘결혼은 구시대적인 제도’(24.0%)는 상대적으로 낮게 나타났다.

협회는 “결혼의 영속성 및 결혼-출산 연계에 대한 동의는 낮은 반면, 결혼의 관계적·사회적 가치에 대한 동의는 높게 나타났다”고 밝혔다.