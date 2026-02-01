한병도 “한동훈 토크콘서트, 지지자를 좌석 등급으로 매겨…처음 보는 해괴한 정치”

한병도 더불어민주당 원내대표가 1일 한동훈 전 국민의힘 대표의 유료 토크콘서트 개최에 대해 “지지자들의 주머니를 털어 정치 자금을 마련해 보려는 ‘티켓 장사’”라며 위법 소지가 있다고 주장했다.

한 원내대표는 이날 페이스북에 올린 ‘해괴한 한동훈식 등급제 유료 정치’ 제목의 글에서 “한 전 대표가 토크콘서트를 열면서 좌석 등급을 나눠 R석은 7만9000원, S석은 6만9000원, A석은 4만5000원을 받겠다고 한다”며 이같이 밝혔다. 국민의힘에서 제명된 한 전 대표는 오는 8일 서울 잠실실내체육관에서 토크콘서트를 연다. 이날부터 토크콘서트 티켓 예매가 시작됐다.

한 원내대표는 이에 대해 “자신을 더 가까이서 보려면 돈을 더 내라는 것”이라며 “지지자를 좌석 등급으로 매기는 난생 처음 보는 해괴한 정치”라고 밝혔다. 그는 “국민을 향해야 할 정치가 장사로 전락했다”고 했다.

한 원내대표는 “한 전 대표 측은 ‘수익 0원’이라며 법망을 피하려 한다. 흑자면 정치자금법 위반, 적자면 공직선거법 위반에 해당할 수 있다”고 밝혔다. 그는 “국민을 관객으로, 정치에 가격 등급을 매기는 이 오만한 정치 비즈니스를 당장 중단하고 자중하라”고 적었다.

한 원내대표는 “지금 국민의힘은 장동혁 대표와 한 전 대표 사이의 볼썽사나운 당권 투쟁으로 얼룩져 있다”며 “민생은 안중에도 없고 오직 자기 세력 지키기에만 혈안이 된 이 ‘권력 암투’가 온 국민의 가슴에 깊은 생채기를 내고 있다”고 밝혔다.