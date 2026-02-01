대형 참사·산불 등 재난 현장 ‘두뇌’ 역할···화재·붕괴·AI 등 전문가 그룹 출범

대형 참사와 산불 등 급박한 재난 현장에서 구조대가 신속하게 올바른 판단을 내릴 수 있도록 돕는 전문가 그룹이 출범했다.

소방청은 재난대응의 전문성을 높이기 위해 ‘대형 재난현장 리더급 전문가 인력풀’ 구성을 완료했다고 1일 밝혔다. 소방청은 앞서 지난해 12월부터 분야별 모집 기준을 정립하고 전문가 발굴에 착수해 총 9개 핵심 분야에서 400명의 전문가를 확보했다.

전문가 인력풀은 풍부한 현장 경험과 전문 자격을 갖춘 소방공무원 301명과 학계·업계 민간 전문가 99명 등 민·관 협력형 자문단 400명으로 운영된다.

9개 분야는 화재·폭발. 화재조사, 건축·구조, 화학·생물·방사능·핵·폭발물(CBRNE), 위험물, 수난구조, 재난의료, 드론, 인공지능(AI) 활용 등이다.

이들은 고도의 전문성이 요구되는 재난 상황에서 긴급구조통제단이 과학적이고 전략적인 판단을 내릴 수 있도록 지원하는 ‘현장 지휘관의 두뇌’ 역할을 한다.

구체적인 임무는 위험성 예측과 전술·작전 방향을 제안하는 전략 자문, 특수 화재나 건축물 붕괴 등 고위험 상황을 분석하는 기술 지원, 전문적 식견을 바탕으로 국민에게 상황을 명확히 전달하는 언론 브리핑 지원 등이다.

소방청은 특히 이번 인력풀을 현재 구축 중인 ‘AI 활용 재난유형별 지휘 전략 에이전트(챗봇)’ 구축과 연계해 운영의 효율성을 극대화할 방침이다. 재난이 발생하면 AI 시스템이 재난 유형과 상황에 딱 맞는 최근거리의 전문가를 실시간으로 추천하고 연결해주기 때문에 데이터에 기반한 과학적 지휘와 신속한 자문이 가능해질 전망이다. 소방청은 오는 3월까지 전문가 정보를 AI 시스템에 탑재하고, 매년 정기적인 업데이트를 통해 인력풀을 지속 가능한 국가 재난대응 자산으로 관리할 계획이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “이번 리더급 전문가 인력풀 구축은 대형 재난 현장에서 지휘의 안정성과 전문성을 동시에 확보하기 위한 중요한 전환점”이라며 “앞으로 AI 기반의 첨단 지휘체계와 인적 전문성을 유기적으로 결합해 국민이 신뢰할 수 있는 과학적 재난 대응 시스템을 완성해 나가겠다”고 말했다.