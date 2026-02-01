국립공원에도 멸종위기 야생생물이 산다···공원 내 습지에서 수달·삵 등 9종 발견

국립공원 내 습지에서 수달과 삵, 담비 등 멸종위기 야생생물 9종의 서식이 새롭게 확인됐다.

기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 무등산 등 국립공원 내 습지 9곳을 대상으로 생물다양성 조사를 실시한 결과, 수달·삵·담비·구렁이·하늘다람쥐·금개구리·표범장지뱀·참매·새매 등 멸종위기 야생생물 9종의 서식을 확인했다고 1일 밝혔다.

수달은 멸종위기 야생생물 1급이자 천연기념물로, 일본에서는 이미 멸종됐다. 삵·담비·구렁이·하늘다람쥐·금개구리·표범장지뱀·참매·새매 등 8종은 멸종위기 야생생물 2급으로 지정돼 있다.

조사 결과 국립공원 내 습지에는 이들 멸종위기종 외에도 식물 444종, 조류 79종 등 총 660종의 생물이 서식하는 것으로 나타났다. 이번 조사는 식물·식생·조류·포유류 등 8개 분야에 걸쳐 정밀하게 진행됐다.

공단은 지난해부터 무등산 원효계곡습지, 오대산 조개동아랫습지·매봉습지, 월출산 목동치습지, 태안해안 안뫼골습지·달산포습지·마검포습지, 계룡산 먹뱅이골습지, 가야산 달리밭골습지 등 국립공원 내 신규 습지 9곳을 대상으로 조사를 벌여왔다. 그간 위치와 존재만 확인됐을 뿐, 생물상에 대한 정보는 축적되지 않았던 곳이다.

공단은 “신규로 발굴된 국립공원 습지는 멸종위기 야생생물을 포함한 다양한 생물이 사는 중요한 서식지이자 보전 가치가 높은 공간”이라며 “이번 조사 결과를 바탕으로 국립공원 내 전체 습지 83곳에 대해 보전 우선순위를 도출하고 체계적인 보전·관리를 추진하겠다”고 밝혔다.

이번 조사는 두산의 ‘환경·사회·투명 경영(ESG)’ 지원을 받아 진행됐다.