북한, 연초부터 지방발전 정책에 속도…제9차 당대회에서 핵심 성과로 제시할 듯

평안남도 평원군에서 착공식 개최 지난달에 이어 올해 두번째 착공식 “지방발전 위해 모든 가능성 동원”

북한이 지방 발전을 위한 공장 등 기반 시설의 착공식을 잇달아 개최하고 있다. 연초부터 김정은 북한 국무위원장의 역점 사업인 ‘지방발전 20X10 정책’에 속도를 내는 모습이다.

북한 노동신문은 1일 평안남도 평원군에서 지방발전 정책 대상 착공식을 전날 진행했다고 보도했다. 박태성 내각 총리는 착공사에서 김 위원장이 “지방 발전을 당과 국가의 최우선적 과업으로 중대한 정치적 문제”로 내세운 점을 언급했다. 박 총리는 또 김 위원장이 “이제부터 모든 것이 시작이라는 관점에서 지방발전 정책 관철에 달라붙어야 한다”고 지시했다고 전했다.

지방발전 20X10 정책은 김 위원장이 2024년에 제시한 사업이다. 10년 동안 매해 20개 시·군에 공장과 보건·생활문화·양곡관리 시설 등을 건설해 도농 격차를 완화하겠다는 구상이다. 지난 2년 동안 40개 공장 등을 지었다.

올해 들어서도 적극적으로 사업을 추진하고 있다. 지난달 29일에는 황해남도 은률군에서 올해 첫 착공식이 열렸다. 이 자리엔 김 위원장이 직접 참석했다. 김 위원장은 당시 “인민대중제일주의를 정치 이념으로 하는 우리 당은 앞으로도 지방발전을 위해 모든 가능성을 동원할 것”이라고 말했다.

북한은 이달로 예상되는 제9차 당대회에서도 지방발전 정책에 따른 공장 등의 건설을 핵심 성과로 제시할 것으로 전망된다. 아울러 정책 추진 의지를 재확인하면서 사업 확대 계획을 밝힐 가능성도 거론된다. 박태성 내각 총리는 이날 “김정은 동지의 지방 건설 방침을 높이 받들고 당 제9차 대회가 열리는 올해를 지방 혁명의 새로운 승리의 해로 빛내기 위해 애국의 힘과 열정을 다 바쳐나가자”라고 말하기도 했다.

제9차 당대회에서는 러시아·우크라이나 전쟁에서 러시아를 돕기 위해 파견된 군인을 대상으로 한 보훈 사업도 다뤄질 것으로 예상된다. 북한 최고인민회의 상임위원회는 지난달 29일 정령을 통해 평양 화성지구 ‘새별거리’ 구간을 확정했다고 전날 노동신문이 보도했다. 새별거리에는 러·우 전쟁에서 사망한 군인의 유가족을 위한 주택단지와 추모 시설 등이 들어선다. 김 위원장은 지난해 8월 참전 군인에게 국가표창을 수여하면서 새별거리를 조성하겠다고 밝힌 바 있다. 참전을 정당화하고 내부 민심을 다독이기 위한 행보로 해석됐다.