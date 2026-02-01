창간 80주년 경향신문

서초구, 원어민 화상영어 학생·성인 수강생 모집

경향신문

본문 요약

서울 서초구가 '2026년 서초구 원어민 화상영어' 수강생을 모집한다고 1일 밝혔다.

수강 희망자는 '서초구 원어민 화상영어' 홈페이지 회원가입 후 레벨 테스트를 거쳐 신청하면 된다.

이에 따라 가장 수요가 많은 학생 3명 수업반을 기준으로, 일반가정 학생은 3만2000원, 다자녀가정 학생은 2만2000원만 부담하면 양질의 원어민 수업을 들을 수 있다.

서초구, 원어민 화상영어 학생·성인 수강생 모집

입력 2026.02.01 12:07

  김은성 기자

서초구 제공.

서초구 제공.

서울 서초구가 ‘2026년 서초구 원어민 화상영어’ 수강생을 모집한다고 1일 밝혔다.

2023년 도입된 원어민 화상영어는 집에서도 온라인으로 편안하게 외국어 능력을 키울 수 있다는 장점으로 매해 2000여명이 참여하고 있는 구의 대표 교육 사업이다.

주민등록상 거주지가 서초구인 주민들이라면 누구나 참여할 수 있으며 오는 3~4월 교육과정은 1일부터 접수를 받는다. 학생반은 1일부터 28일까지 3~4월 수강생을, 성인반은 20일부터 28일까지 3월 수강생을 모집한다. 수강 희망자는 ‘서초구 원어민 화상영어’ 홈페이지 회원가입 후 레벨 테스트를 거쳐 신청하면 된다.

구는 수강료 일부를 지원한다. 이에 따라 가장 수요가 많은 학생 3명 수업반(2개월 과정)을 기준으로, 일반가정 학생은 3만2000원, 다자녀가정 학생은 2만2000원만 부담하면 양질의 원어민 수업을 들을 수 있다. 사회적 배려 학생(기초생활수급자·차상위계층·법정한부모 등)은 구가 수강료 전액을 지원한다.

그 외 올해부터는 콘텐츠 제공업체의 행사가 더해져 학생 3명 수업반(2개월 과정)의 일반가정 학생, 다자녀가정 학생에게 모두 1만원의 할인 혜택이 추가로 제공된다.

전성수 서초구청장은 “앞으로도 아이부터 성인까지 전 세대가 체감할 수 있는 맞춤형 교육 지원을 통해 교육도시 서초의 경쟁력을 더 높여 나가겠다”고 말했다.

