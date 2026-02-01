“5자녀에서 4자녀로”···청주시, 초 다자녀 가정 지원 확대

충북 청주시가 다자녀 가정의 양육 부담을 덜기 위해 초 다자녀 기준을 5명에서 4명으로 확대한다.

청주시는 ‘2026년 초(超)다자녀 가정 지원사업’을 추진한다고 31일 밝혔다.

시는 올해부터 충북도의 지원 기준이 기존 5자녀에서 4자녀 이상으로 완화됨에 따라 수혜 대상을 대폭 늘린다.

지원 규모는 4자녀 가구의 경우 가구당 연 100만 원, 5자녀 이상 가구는 18세 이하 자녀 1명당 연 100만 원씩 최대 500만 원까지 지급된다.

지원 대상은 청주시에 주민등록을 둔 부·모와 가족관계등록부상 4자녀 이상 가구다. 주민등록표상 18세 이하 자녀 1명 이상이 같은 주소에 거주해야 한다.

지난해 5자녀 이상 448명에게 4억 3500만 원을 지원했던 시는 올해 4자녀 가구 620여 명을 포함해 총 1020여 명이 혜택을 볼 것으로 예상한다.

시는 지역 경제 활성화를 위해 지원금을 ‘청주페이’로 분기별 25만 원씩 나누어 지급할 예정이다.

신청은 온라인 플랫폼 ‘충북 가치자람’이나 읍·면·동 행정복지센터 방문을 통해 가능하다.

청주시 관계자는 “다자녀 지원 확대가 아이를 키우는 가정에 실질적인 도움이 됐으면 한다”며 “앞으로도 결혼·출산 친화적 환경 조성을 위해 복지정책을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.