소신 있는 매파? 정치적 비둘기?…새 의장 워시가 이끌 미 연준에 쏠리는 불안한 시선

도널드 트럼프 미국 대통령이 케빈 워시 전 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 차기 연준 의장으로 지명하면서, 연준의 독립성을 둘러싼 불안감이 커지고 있다. ‘소신 있는 매파’와 ‘정치적 비둘기’라는 엇갈리는 평가를 받는 워시가 트럼프 대통령의 금리 인하 압박을 이겨내고 시장을 안심시킬 수 있을지 관심이 쏠린다.

트럼프 대통령은 지난달 30일(현지시간) 트루스소셜에 글을 올려 “케빈 워시를 연준 의장으로 지명함을 기쁜 마음으로 발표한다”며 “그가 최고의 연준 의장이 될 것으로 의심치 않는다”고 밝혔다.

애초 가장 강력한 후보로 꼽혔던 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 지나치게 친트럼프 인사라는 점이 오히려 약점이 된 것으로 보인다. 이와 달리 워시 후보자는 금융업계와 백악관, 싱크탱크 등에서 다양한 경력을 쌓아 월가 안팎에서 두터운 신뢰를 쌓았다. 그는 30대의 젊은 나이에 모건스탠리 부사장 자리까지 올랐고, 2002년엔 조지 W 부시 행정부에서 NEC 사무국장을 지냈다. 2006년에는 연준 역사상 최연소 이사로 임명됐다.

게다가 그는 화장품 기업 에스티로더의 상속자인 로널드 로더의 사위이기도 하다. 로더는 트럼프 대통령과 약 60년간 알고 지낸 친구이자, 든든한 정치 자금 후원자로도 꼽힌다. 이 때문에 트럼프 대통령의 이번 연준 의장 지명 결정에는 워시의 경력 이외에도 그의 ‘처가 배경’이 한 요인으로 작용했을 가능성이 제기된다.

연준 이사는 대통령이 지명하지만 상원의 인준을 받아야 한다. 상원 인준을 통과하면 그는 제롬 파월 현 의장의 임기가 끝나는 5월에 그의 자리를 이어받게 된다.

이제 시장의 관심은 워시 후보자가 트럼프 대통령의 요구에 부응해 빅컷을 단행할지에 쏠리고 있다. 트럼프 대통령은 지난달 30일 취재진이 ‘워시가 금리 인하를 추진하겠다고 약속했느냐’고 묻자 “아니다”라면서도 “그는 분명히 금리 인하를 원한다”고 기대감을 드러냈다.

월스트리트저널(WSJ)은 워시가 지난해 12월 연준 의장 자리를 놓고 트럼프 대통령과 면담을 할 당시 ‘금리를 인하할 것이라고 믿어도 되느냐’는 트럼프 대통령의 질문에 그가 원하는 답을 해줬으며, 그것이 그가 다른 후보들을 밀어내는 전환점이 됐다고 전했다.

실제 워시 후보자는 최근 몇 달 사이 금리 인하를 공개적으로 주장하며 트럼프 대통령과 입장을 같이해왔다. 지난해 7월 CNBC와의 인터뷰에서도 연준이 금리 인하를 주저해 시장의 신뢰를 잃고 있다고 비판했다.

이는 ‘매파’로 분류됐던 과거와 달라진 행보다. 워시 후보자는 연준 이사로 재임 중이던 2008년 금융 위기 당시 공격적인 금리 인하로 경기를 부양하려는 움직임에 우려를 표명한 바 있다. 그는 “경기가 다소 약화하더라도, ‘망치’(금리 인하)에 대한 즉각적인 요구에 저항해야 한다”고 말했다. 2010년 벤 버냉키 의장이 2차 양적완화(QE) 조치를 결정하자 이사회 멤버 중 유일하게 인플레이션을 야기할 수 있다며 반대하기도 했다.

이 때문에 일부 전문가들은 워시 후보자가 우려하는 것만큼 트럼프 대통령에게 호락호락 하지는 않을 것이라는 기대감을 내비치고 있다. 캐피털 이코노믹스의 스티븐 브라운 북미 담당 부수석 이코노미스트는 투자자 노트에서 “그의 오랜 매파적 성향은 트럼프의 완전한 꼭두각시로 변할 수 있다는 우려를 불식시키는 데 도움이 될 것”이라고 밝혔다. 르네상스매크로리서치의 닐 두타 수석 이코노미스트도 “워시의 비둘기성 발언은 편의적으로 한 것”이라고 NYT에 말했다. 연준 의장이 되는 데 필요한 말을 했을 뿐이며, 시간이 지나면 본래의 매파적 성향이 드러날 것이라는 관측이다.

반면 정치적 상황에 따라 오락가락하는 그의 성향이 연준의 독립성을 지키기에 적합하지 않다는 우려도 나온다. 노벨 경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수는 “워시는 매파가 아니다. 그는 정치적 동물”이라면서 “민주당이 백악관을 차지했을 때는 긴축을 주장하면서 경기 부양에 반대했지만, 모든 트럼프 지지자가 그렇듯 2024년 11월 이후로는 줄곧 금리 인하를 옹호해왔다”고 비판했다.

한편 워시 후보자가 2019년 10월부터 쿠팡의 미국 모회사인 쿠팡 Inc. 이사회 사외이사로 활동해온 점도 주목받고 있다. 그는지난해 6월 기준으로 47만582주(약 130억원)의 쿠팡 주식을 보유하고 있다. 다만, 연준 규정상 연준 이사나 의장은 개별 기업 주식을 보유할 수 없기 때문에 임명 전 보유 주식들을 처분할 것으로 예상된다.