제주서 알뜰살뜰 소비법…지역화폐 역대 최대 20%·착한가게 네이버페이 적립

2월 한달 지역화폐 탐나는전 최대 14만원 적립 네이버페이 착한가게서 1회 2000포인트

제주도가 2월 한달간 지역화폐 ‘탐나는전’의 포인트 적립률을 역대 최고 수준인 20%로 상향한다. 제주지역 착한가격업소에서는 네이버페이 포인트 적립 프로모션이 진행된다.

도는 설 연휴가 포함된 2월 한달동안 지역화폐 ‘탐나는전’의 포인트 적립률을 현행 10%에서 20%로 올린다고 1일 밝혔다. 지역화폐 운영 이래 역대 최고 수준이다.

이번 조치로 이용자들은 월 최대 70만원까지 사용 시 최대 14만원을 포인트로 돌려받을 수 있으며, 적립된 포인트는 지역화폐 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다.

도는 이번 대책이 도민의 장바구니 부담을 덜어주는 동시에 동네 상점과 전통시장, 소상공인 가맹점의 매출 확대에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

도는 탐나는전의 적립률 상향이 소비심리 회복과 소상공인 매출 증대에 실질적인 효과가 있는 것으로 분석했다.

지난해 4월부터 6월까지 한시적으로 적립률을 10%에서 15%로, 적립 한도를 70만원에서 200만원으로 상향했을 때 월평균 사용액은 117% 증가했다. 이 기간 소비자 혜택은 3배, 가맹점별 매출액은 2배 이상 늘어나는 성과를 거뒀다.

도는 이러한 데이터를 바탕으로 이번 20% 적립률 상향이 지역 소비를 한층 더 활성화할 것으로 기대하고 있다. 탐나는전은 도민과 관광객 모두 사용할 수 있다.

도는 이달부터 12월까지 제주지역 착한가격업소 399곳에서 네이버페이 포인트·머니로 2만원 이상 결제하면 2000포인트를 자동 적립해주는 프로모션도 진행한다.

1인당 월 최대 4회까지 적용되며, 한달에 최대 8000포인트를 받을 수 있다.

도는 “이번 프로모션은 재료비·인건비 상승 압박 속에서도 합리적인 가격과 서비스를 유지하는 착한가격업소의 이용 활성화를 위한 것”이라면서 “실제 소비자의 체감 물가 부담 완화 효과가 있는 것으로 분석됐다”고 설명했다.

특히 지역화폐인 ‘탐나는전’ 체크카드를 네이버페이에 등록하면 모바일 결제가 가능해 도민과 관광객 모두 지역 상권을 보다 편리하게 이용할 수 있다.

강애숙 제주도 경제활력국장은 “도민과 관광객에게는 포인트 적립 혜택을, 착한가격업소에는 편리한 결제 환경을 제공하는 상생 모델”이라고 말했다.