서울 하천 조경석 석면 잔존···“홍제·전농천 노출 위험 높아”

서울 시내 주요 하천 조경석에 석면이 남아있어 시가 비산방지제를 도포해 관리하지만, 관리 기준이 명확하지 않아 체계적인 대책이 필요하다는 지적이 제기됐다.

비산방지제는 석면 섬유가 공기 중 날려 흩어지는 것을 막기 위해 조경석 표면에 뿌리는 화학적 코팅제인데, 성능 저하를 예측하기가 어렵다. 하천 중 홍제천과 전농천은 조경석과 산책로간 거리가 가까워 상대적으로 석면 노출 위험도가 높다는 우려도 나왔다.

1일 서울연구원이 최근 발간한 ‘하천 내 조경석 석면 비산 방지를 위한 관리 방안’ 보고서에 따르면 서울 시내 5개 주요 하천인 홍제천, 우이천, 정릉천, 전농천, 도림천에 석면을 함유한 조경석이 확인돼 시가 비산방지제를 도포해 관리하고 있다.

석면은 자연에 존재하는 광물로 미세하고 가는 섬유 형태라 공기 중 날려서 흩어질 경우 인체에 유입돼 폐섬유증과 폐암 등을 유발할 수 있는 1급 발암물질이다. 2012년 석면안전관리법 시행 전 시공된 서울 하천 조경석은 총 4만3000t이며 이 중 석면이 검출된 조경석은 3만3633t으로 78.2%에 달한다.

이에 시는 2015년부터 석면이 검출된 하천 조경석에 비산방지제를 도포하며 관리·모니터링을 하고 있다. 2024년 모니터링 결과 시가 관리하는 구간 모두 조경석 주변 공기 중 석면 농도가 법적 기준치(0.01개/㎤) 이하였다.

다만, 비산방지제는 장마철 집중호우가 내리면 코팅이 얇아지거나 겨울철 영하의 날씨에 얼었다가 녹는 상황이 반복되면 수명이 짧아질 수 있다. 연구원은 “공기 중 석면 농도를 모니터링하는 것만으로는 비산방지제의 성능 저하를 사전에 예측하고 대응하기가 어렵다”며 “비산방지제 성능과 재도포 기준 등 구체적인 관리 체계가 부족하다”고 밝혔다.

이어 “서울 하천은 시민들의 주요 산책로이자 휴식 공간으로 어린이와 노약자 등 취약계층 이용 빈도가 높다”며 “이들이 석면에 노출될 경우 건강 피해가 더 심각해 질 수 있어 과학적 근거에 기반한 체계적인 관리가 요구된다”고 강조했다.

연구원은 하천 특성을 반영한 관리 체계도 미흡하다고 판단했다. 홍제천과 우이천, 정릉천, 전농천, 도림천을 분석한 결과 홍제천과 전농천은 산책로가 조경석으로부터 10ｍ 이내에 있고 일 평균 1000명 이상이 산책로를 이용하며 교육시설도 가까워 시민 접촉 가능성이 높았다.

연구원 관계자는 “산책로의 인접성과 이용률, 민감 그룹 존재 여부를 기준으로 석면 노출 위험도를 분류하고 우선순위를 정해 효과적인 관리를 추진해야 한다”고 말했다.