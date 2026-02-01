정원오, 오세훈 향해 “세계유산영향평가 받으면 될 일”···태릉CC 개발 비판에 역공

“평가 회피한 채 디테일 틀린 말만 반복” 질타 SNS서 “세운4구역이든 태릉CC든 원칙 같아”

오세훈 서울시장이 정부가 문화재 가치 훼손을 이유로 종로 세운지구 개발을 반대하면서 노원 태릉골프장(태릉CC)의 주택 공급 추진을 비판하자 더불어민주당 서울시장 차기 후보로 꼽히는 정원오 성동구청장이 “(오 시장이) 디테일이 틀린 이야기를 반복하고 있다”고 질타했다.

정원오 구청장은 1일 오후 자신의 페이스북에 ‘디테일도 살피지 않으시고 딴 말씀만 하시면, 공급도 공회전합니다’라는 제목의 글을 통해 “오세훈 시장님께서는 유네스코 세계유산영향평가의 핵심도 디테일도 놓치고 계신 것 같다”며 이같이 밝혔다.

정 구청장은 “세계문화유산 근처 개발은 세계유산영향평가를 받고 그 결과에 맞춰 조정해 추진하면 된다”며 “이 원칙은 종묘 앞 세운4구역이든 태릉CC든 같다. 세계유산영향평가를 받아 국제 기준에 부합하는 높이와 밀도를 합의해 진행하면 될 일”이라고 강조했다.

태릉CC의 경우 정부가 세계문화유산인 태릉과 강릉 인접성을 감안해 세계유산영향평가를 받겠다는 입장을 밝힌데 반해, 세운4구역은 유네스코가 세계유산영향평가를 요구한 사안임에도 서울시가 이를 거부하고 있는 것을 꼬집은 것이다.

정 구청장은 “국내 법·조례와 유네스코 세계유산영향평가는 서로 다른 체계”라며 “유네스코가 보는 기준은 개발이 세계유산의 OUV(Outstanding Universal Value, 탁월한 보편적 가치)를 훼손할 가능성이 있느냐이다”고 했다.

이어 “국내 지정구역 밖이라도 경관·높이·시야 차폐 등 OUV에 영향이 크다고 판단되면 세계유산영향평가를 요구하거나 권고할 수 있다”며 “그런데 시장님은 정작 원칙에 따라 받으셔야 할 세계유산영향평가는 회피한 채 디테일이 틀린 말씀만 반복하고 계신다”고 말했다.

정 구청장은 “의도적이든 단순히 잘 몰라서 말씀하시는 것이든 자꾸 맥락과 디테일이 틀린 이야기를 반복하면 갈등만 깊어지고 사업은 사업대로 공회전할 뿐”이라며 “이로 인한 불편과 손해는 고스란히 시민의 몫이 될 뿐이라는 점을 생각해 주셨으면 한다”고 강조했다.