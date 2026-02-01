무뇨스 현대차 사장 “대미 투자 가속화”···트럼프 관세 불확실성에 ‘현지 생산’ 의지 강조

WSJ 인터뷰서 “투자 빠를수록 좋다” 밝혀 “공장 실제 가동 들어가면 되돌릴 수 없어”

도널드 트럼프 미국 행정부가 최근 한국산 자동차 등에 부과하는 관세율을 15%에서 25%로 복원하겠다고 밝히자 현대자동차 호세 무뇨스 사장이 대미 투자 의지를 재차 피력했다.

무뇨스 사장은 지난달 31일(현지시간) 월스트리트저널과의 인터뷰에서 “우리는 (미국 투자) 가속화에 집중하고 있다”며 “투자 결실을 빠르게 누릴 수 있도록 (투자는) 빠를수록 좋다”고 밝혔다.

현대차는 2030년까지 미국에 260억 달러(약 37조7208억원)를 투자하고 미국 내 판매 차량 중 80%를 미국에서 생산한다는 계획을 밝힌 바 있는데, 이를 재확인한 것이다. 현대차는 현재 미국 판매 차량 중 약 40%를 미국 내에서 생산하고 있다.

무뇨스 사장은 트럼프 대통령의 관세율 복원 발표와 관련해서도 “트럼프 대통령이 현대차의 대미 투자 의지를 이해하고 있다고 믿는다”고 밝혔다. 이어 2030년 미국 내 판매량의 80%를 미국 생산으로 충당하겠다는 목표가 순조롭게 진행되고 있다며 “공장을 짓기로 하고 실제로 가동에 들어가면 되돌릴 수 없다”고 말했다.

이 같은 발언은 미국 관세로 인한 부정적 영향을 결국 현지 생산 확대를 통해 해소할 수밖에 없다는 인식이 반영된 것으로 풀이된다. 지난달 열린 현대차·기아 실적발표를 종합하면, 미국 관세로 인한 현대차·기아의 손해는 약 7조2020억원으로, 이중 현대차 손실은 약 4조1100억원에 달한다. 현대차는 미국 내 재고 등을 고려하면 25% 관세 효과가 사실상 5월 중순부터 나타났다고 분석, 올해 관세율 15%로 인한 손실 규모도 지난해와 비슷할 것으로 전망했다.

무뇨스 사장은 “자동차를 판매하기는 하지만 본질적으로는 기술중심(테크) 기업이자 모빌리티 기업이 돼야 한다”며 혁신 의지도 드러냈다. 또 “과거에는 중국에 경쟁에 대해 가르치러 갔지만, 이제는 배우러 간다”며 중국 전기차 업체와의 경쟁 심화도 시사했다. 현대차는 향후 중국에서 신규 EV 모델을 약 20개 이상 출시할 계획이다.

무뇨스 사장은 지난해 9월 미국 조지아주에서 ‘한국인 직원 억류 사태’가 발생했던 현대차·LG에너지솔루션 합작공장과 관련해서는 “현재 다시 대다수 직원이 투입돼 마무리 작업을 진행 중”이라며 “공장은 올해 상반기 중 가동에 들어갈 수 있다”고 밝혔다.