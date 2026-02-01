창간 80주년 경향신문

무뇨스 현대차 사장 “대미 투자 가속화”···트럼프 관세 불확실성에 ‘현지 생산’ 의지 강조

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 행정부가 최근 한국산 자동차 등에 부과하는 관세율을 15%에서 25%로 복원하겠다고 밝히자 현대자동차 호세 무뇨스 사장이 대미 투자 의지를 재차 피력했다.

현대차는 현재 미국 판매 차량 중 약 40%를 미국 내에서 생산하고 있다.

무뇨스 사장은 트럼프 대통령의 관세율 복원 발표와 관련해서도 "트럼프 대통령이 현대차의 대미 투자 의지를 이해하고 있다고 믿는다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

무뇨스 현대차 사장 “대미 투자 가속화”···트럼프 관세 불확실성에 ‘현지 생산’ 의지 강조

입력 2026.02.01 14:13

수정 2026.02.01 14:55

펼치기/접기
  • 오동욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

WSJ 인터뷰서 “투자 빠를수록 좋다” 밝혀

“공장 실제 가동 들어가면 되돌릴 수 없어”

호세 무뇨스 현대차 사장이 지난해 11월5일 서울 강남구 사옥에서 열린 현대차 타운홀 미팅 ‘2025 리더스 토크’에서 임직원들에게 메시지를 전달하고 있다. 현대차·기아 제공

호세 무뇨스 현대차 사장이 지난해 11월5일 서울 강남구 사옥에서 열린 현대차 타운홀 미팅 ‘2025 리더스 토크’에서 임직원들에게 메시지를 전달하고 있다. 현대차·기아 제공

도널드 트럼프 미국 행정부가 최근 한국산 자동차 등에 부과하는 관세율을 15%에서 25%로 복원하겠다고 밝히자 현대자동차 호세 무뇨스 사장이 대미 투자 의지를 재차 피력했다.

무뇨스 사장은 지난달 31일(현지시간) 월스트리트저널과의 인터뷰에서 “우리는 (미국 투자) 가속화에 집중하고 있다”며 “투자 결실을 빠르게 누릴 수 있도록 (투자는) 빠를수록 좋다”고 밝혔다.

현대차는 2030년까지 미국에 260억 달러(약 37조7208억원)를 투자하고 미국 내 판매 차량 중 80%를 미국에서 생산한다는 계획을 밝힌 바 있는데, 이를 재확인한 것이다. 현대차는 현재 미국 판매 차량 중 약 40%를 미국 내에서 생산하고 있다.

무뇨스 사장은 트럼프 대통령의 관세율 복원 발표와 관련해서도 “트럼프 대통령이 현대차의 대미 투자 의지를 이해하고 있다고 믿는다”고 밝혔다. 이어 2030년 미국 내 판매량의 80%를 미국 생산으로 충당하겠다는 목표가 순조롭게 진행되고 있다며 “공장을 짓기로 하고 실제로 가동에 들어가면 되돌릴 수 없다”고 말했다.

이 같은 발언은 미국 관세로 인한 부정적 영향을 결국 현지 생산 확대를 통해 해소할 수밖에 없다는 인식이 반영된 것으로 풀이된다. 지난달 열린 현대차·기아 실적발표를 종합하면, 미국 관세로 인한 현대차·기아의 손해는 약 7조2020억원으로, 이중 현대차 손실은 약 4조1100억원에 달한다. 현대차는 미국 내 재고 등을 고려하면 25% 관세 효과가 사실상 5월 중순부터 나타났다고 분석, 올해 관세율 15%로 인한 손실 규모도 지난해와 비슷할 것으로 전망했다.

무뇨스 사장은 “자동차를 판매하기는 하지만 본질적으로는 기술중심(테크) 기업이자 모빌리티 기업이 돼야 한다”며 혁신 의지도 드러냈다. 또 “과거에는 중국에 경쟁에 대해 가르치러 갔지만, 이제는 배우러 간다”며 중국 전기차 업체와의 경쟁 심화도 시사했다. 현대차는 향후 중국에서 신규 EV 모델을 약 20개 이상 출시할 계획이다.

무뇨스 사장은 지난해 9월 미국 조지아주에서 ‘한국인 직원 억류 사태’가 발생했던 현대차·LG에너지솔루션 합작공장과 관련해서는 “현재 다시 대다수 직원이 투입돼 마무리 작업을 진행 중”이라며 “공장은 올해 상반기 중 가동에 들어갈 수 있다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글