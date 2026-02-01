“위기가구 지원 문턱 대폭 낮춘다”···전남도, ‘우리동네 복지기동대’ 6만 가구 확대

전남도는 “‘우리동네 복지기동대’ 사업비를 108억원으로 늘리고, 지원 대상을 역대 최대 규모인 6만 가구로 확대한다”고 1일 밝혔다. 이는 지난해 5만2000가구 대비 15%(8000가구) 늘어난 수치다. 더 많은 도민이 혜택을 누릴 수 있도록 지원 체계를 촘촘하게 보강한다는 취지다.

대상자 선정과 지원 방식은 한층 유연해졌다. 위기가구에 생계·의료비를 지원하는 ‘생활안정지원’은 선정 문턱을 대폭 낮췄다. 기존에는 소득·금융·재산 3가지 요건을 모두 확인했으나, 올해부터는 소득 기준(기준중위소득 100% 이하)만 충족하면 지원받을 수 있다.

‘생활불편개선’ 지원 제도도 개선했다. 기존에는 수리 이력이 있으면 추가 지원이 어려웠으나, 전등·수전 교체 등 30만원 이내 소규모 수리를 받은 가구라도 150만원의 최대 지원금 한도 내에서 중복 지원이 가능하도록 했다.

현장 대응력을 높이기 위한 조치도 병행한다. 읍면동 복지기동대 운영비 편성 비율을 사업비의 20%까지 확대하고, 시군이 지역 여건에 맞는 특화사업을 자율적으로 설계·운영할 수 있도록 권한을 강화했다.

‘우리동네 복지기동대’는 전남도가 지난 2019년부터 전국 최초로 운영 중인 ‘민관협력 자원봉사 조직’이다. 지난해까지 총 31만4000가구를 지원하며 지역 대표 복지 시책으로 자리 잡았다. 지난해 서비스 이용자 1016명을 대상으로 한 만족도 조사에서는 98%가 ‘만족’한다고 답했다. 신속성(97%)과 향후 이용 의향(98%) 부문에서도 높은 평가를 받았다.

김영록 전남도지사는 “우리동네 복지기동대는 도민을 찾아가 일상을 지키는 전남형 생활복지 안전망”이라며 “지원규모와 내용 모두 확대한 만큼 더 많은 도민이 변화를 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.