"위기가구 지원 문턱 대폭 낮춘다"···전남도, '우리동네 복지기동대' 6만 가구 확대

경향신문

“위기가구 지원 문턱 대폭 낮춘다”···전남도, ‘우리동네 복지기동대’ 6만 가구 확대

입력 2026.02.01 14:28

우리동네 복지기동대가 지역 한 취약계층 가정에서 바람막을 설치하고 있다. 전남도 제공

우리동네 복지기동대가 지역 한 취약계층 가정에서 바람막을 설치하고 있다. 전남도 제공

전남도는 “‘우리동네 복지기동대’ 사업비를 108억원으로 늘리고, 지원 대상을 역대 최대 규모인 6만 가구로 확대한다”고 1일 밝혔다. 이는 지난해 5만2000가구 대비 15%(8000가구) 늘어난 수치다. 더 많은 도민이 혜택을 누릴 수 있도록 지원 체계를 촘촘하게 보강한다는 취지다.

대상자 선정과 지원 방식은 한층 유연해졌다. 위기가구에 생계·의료비를 지원하는 ‘생활안정지원’은 선정 문턱을 대폭 낮췄다. 기존에는 소득·금융·재산 3가지 요건을 모두 확인했으나, 올해부터는 소득 기준(기준중위소득 100% 이하)만 충족하면 지원받을 수 있다.

‘생활불편개선’ 지원 제도도 개선했다. 기존에는 수리 이력이 있으면 추가 지원이 어려웠으나, 전등·수전 교체 등 30만원 이내 소규모 수리를 받은 가구라도 150만원의 최대 지원금 한도 내에서 중복 지원이 가능하도록 했다.

현장 대응력을 높이기 위한 조치도 병행한다. 읍면동 복지기동대 운영비 편성 비율을 사업비의 20%까지 확대하고, 시군이 지역 여건에 맞는 특화사업을 자율적으로 설계·운영할 수 있도록 권한을 강화했다.

‘우리동네 복지기동대’는 전남도가 지난 2019년부터 전국 최초로 운영 중인 ‘민관협력 자원봉사 조직’이다. 지난해까지 총 31만4000가구를 지원하며 지역 대표 복지 시책으로 자리 잡았다. 지난해 서비스 이용자 1016명을 대상으로 한 만족도 조사에서는 98%가 ‘만족’한다고 답했다. 신속성(97%)과 향후 이용 의향(98%) 부문에서도 높은 평가를 받았다.

김영록 전남도지사는 “우리동네 복지기동대는 도민을 찾아가 일상을 지키는 전남형 생활복지 안전망”이라며 “지원규모와 내용 모두 확대한 만큼 더 많은 도민이 변화를 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

