월요일 출근길 ‘눈길 조심’···밤사이 전국 곳곳 ‘대설’

밤사이 전국 대부분 지역에 눈이 내리면서 중부지방을 중심으로 많은 눈이 쌓일 것으로 예상돼, 월요일인 2일 아침 출근길 교통 혼란이 우려된다.

기상청은 1일 오전 정례브리핑에서 “랴오둥반도 부근에서 내려오는 구름대 영향으로 1일 밤 중부지방부터 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 내리겠다”고 예보했다. 구름대는 남동쪽으로 이동해 2일 새벽 충청권, 2일 아침과 오전 전라권과 경상권 서부에 눈을 뿌리겠다. 내륙과 산지를 중심으로는 시간당 5㎝ 안팎의 눈이 내리는 곳도 있겠다.

예상 적설량은 중부지방 3~10㎝, 강원 내륙 5~10㎝, 충청권 3~8㎝, 전북과 경상 지역 2~7㎝다. 일부 강원 산지에는 15㎝까지 쌓이는 곳도 있겠다. 이는 1일 오전 5시 예보보다 크게 늘어난 수치다.

기상청은 중국 상하이 부근 고기압에 따른 비교적 따뜻한 서풍류가 한반도 상공으로 유입되는 가운데, 내몽골에서 형성된 영하 35도 이하의 찬 공기가 남하해 서풍류와 충돌하면서 랴오둥반도 부근부터 강수 구름대가 발달하고 있다고 설명했다. 구름대는 상공 3~5㎞까지 발달한 뒤 남동쪽으로 전진하는 흐름을 보이고 있다.

이창재 예보분석관은 “중부지방과 전북, 경상 서부 등을 중심으로 대설주의보 수준의 많은 눈이 내릴 수 있다”며 “밤사이 도로에 눈이 쌓이고 기온이 떨어지면서 빙판길이 나타나는 곳이 많아 출근길에 많은 영향을 주겠다”고 말했다.

2일 눈이 그친 뒤 4일까지는 고기압 영향권에서 대체로 맑겠다. 오는 6일까지 기온은 평년 수준을 보이겠으나 토요일인 7일부터는 북쪽 한기가 다시 남하해 기온이 큰 폭으로 떨어질 전망이다.

2일 아침 최저기온은 영하 10~0도, 낮 최고기온은 영하 1도~영상 7도로 예보됐다. 3일 낮 최고기온은 2~10도, 4일은 4~11도까지 오르겠다. 7일부터 9일까지는 아침 기온이 영하 12도까지 떨어지고 낮 최고기온도 영하권에 머무는 지역이 나타나는 등 강추위가 이어지겠다. 우진규 통보관은 “다음 한파는 (열흘 넘게 이어진) 이번 한파보다는 짧을 것으로 예상된다”고 말했다.

이번 강수는 영동 지역에 미치는 영향이 크지 않아 강원 동해안과 경상권을 중심으로 대기 건조가 이어지겠다. 기상청은 “동해안 지역은 주로 동풍이 불 때 눈이나 비가 내리고 건조가 해소되는데, 주중까지 서풍이 우세한 형태로 나타나 대기 건조현상이 당분간 이어지겠다”고 밝혔다.