오늘의인사-헌법재판소, 대법원, 국회, 감사원 외

■헌법재판소 ◇선임헌법연구관 △헌법재판연구원장 김인숙 △도서총괄심의관 김소연 △수석부장연구관 이승환 △선임부장연구관 성왕 △선임부장연구관 하민정 △헌법재판연구원 연구교수부장 유미라 △헌법재판연구원 연구교수부 기본권연구팀장 선임헌법연구관 민선홍 △선임헌법연구관 정한별 △선임헌법연구관 김규림 ◇헌법연구관 임용 △장부영 ◇헌법연구관보 임용 △정지영 △손소원 △최지석

■대법원 [법원장 전보] ◇고등법원장 △대구고등법원장 윤종구 △부산고등법원장 최수환 ◇지방법원장 △법원행정처 차장 기우종 △서울행정법원장 정선재 △서울동부지방법원장 고종영 △인천지방법원장 강성수 △수원지방법원장 임상기 △대전지방법원장 오영표 △전주지방법원장 김상곤 ◇가정법원장 △인천가정법원장 김도균 △수원가정법원장 김래니 △대전가정법원장 김정민 △울산가정법원장 안종화 ◇회생법원장 △수원회생법원장 이성용 △부산회생법원장 성익경 △대전회생법원장 성보기 △대구회생법원장 심현욱 △광주회생법원장 김성주 ◇고등법원 부장판사 △서울고등법원 부장판사 배형원 ◇지방법원 부장판사 △서울중앙지방법원 부장판사 김귀옥 △서울중앙지방법원 부장판사 이은희 △의정부지방법원 부장판사 문혜정 △의정부지방법원 부장판사 권순호 △의정부지방법원 고양지원 부장판사 신종열 △인천지방법원 부장판사 이우철 △수원지방법원 부장판사 김국현 △대전지방법원 부장판사 김용덕 △창원지방법원 부장판사 김세윤 △광주지방법원 부장판사 정재규 △제주지방법원 부장판사 박범석 [법원장 퇴직] ◇고등법원장 △대구고등법원장 진성철 △부산고등법원장 박종훈 ◇회생법원장 △김상규 수원회생법원장(명예퇴직) [고등법원 부장판사 전보] ◇고등법원 부장판사 △서울고등법원 수석부장판사 박형준 △서울고등법원 부장판사 홍동기 △수원고등법원 부장판사 정종관 [고등법원 부장판사 겸임해임] ◇고등법원 부장판사 △서울고등법원 부장판사(사법정책연구원 수석연구위원) 이규홍 사법정책연구원 수석연구위원 겸임해임 △서울고등법원 부장판사(법원도서관장) 전지원 법원도서관장 겸임해임 [고등법원 부장판사 퇴직] ◇고등법원 부장판사 △서울고등법원 부장판사 김종호(명예퇴직) △서울고등법원 부장판사 배광국 [고등법원 판사 전보] ◇고등법원 판사 △서울고등법원 판사 구자헌 △대구고등법원 수석판사 손병원 △대구고등법원 판사 곽병수 △광주고등법원 수석판사 최창훈 △특허법원 수석판사 정택수 △서울고등법원 판사 강경표 △서울고등법원 판사 신종오 △서울고등법원 판사 이현우 △서울고등법원 판사 박은영 △서울고등법원 판사 김영현 △서울고등법원 판사 민달기 △서울고등법원 판사 표현덕 △서울고등법원 판사 이의영 △서울고등법원 판사 박원철 △서울고등법원 판사 양진수 △서울고등법원 판사 김민기 △서울고등법원 판사 김종기 △서울고등법원 판사 김종우 △서울고등법원 판사 이수영 △서울고등법원 판사 이형근 △서울고등법원 판사 최봉희 △서울고등법원 판사 남세진 △서울고등법원 판사 이우희 △서울고등법원 판사 김희수 △서울고등법원 판사 고권홍 △서울고등법원 판사 김은구 △서울고등법원 판사 김도형 △서울고등법원 판사 권순민 △서울고등법원 판사 정윤형 △서울고등법원 판사 이정민 △서울고등법원 판사 이학승 △대전고등법원 판사 고영식 △대전고등법원 판사 차호성 △대전고등법원 판사 이양희 △대전고등법원 판사 어재원 △부산고등법원 판사 이재혁 △부산고등법원 판사 박광서 △부산고등법원 판사 김구년 △광주고등법원 판사 박현수 △광주고등법원 판사 박성남 △광주고등법원 판사 정문경 △광주고등법원 판사 정현경 △수원고등법원 판사 허양윤 △수원고등법원 판사 이영범 △수원고등법원 판사 서정희 △수원고등법원 판사 정희엽 △수원고등법원 판사 임재남 △특허법원 판사 한소영 ◇재판연구관 △대법원 재판연구관 윤권원 △대법원 재판연구관 이혜진 [고등법원 판사 겸임 및 겸임해임] ◇고등법원 판사 △부산고등법원 판사 이재욱 사법정책연구원 수석연구위원 겸임 △서울고등법원 판사 문주형 법원도서관장 겸임 △서울고등법원 판사 채동수 대법원장 비서실장 겸임 △서울고등법원 판사 최승원 양형위원회 상임위원 겸임 △서울고등법원 판사(법원행정처 사법지원총괄심의관) 이지영 법원행정처 사법지원실 사법지원총괄심의관 겸임 △대구고등법원 판사(법원행정처 사법정보화실장) 원호신 법원행정처 사법정보화실장 겸임 △부산고등법원 판사(양형위원회 상임위원) 최환 양형위원회 상임위원 겸임 [고등법원 판사 퇴직] △광주고등법원 수석판사 양영희(명예퇴직) △서울고등법원 판사 권혁준(명예퇴직) △서울고등법원 판사 장정환(명예퇴직) △서울고등법원 판사 황의동(명예퇴직)△수원고등법원 판사 최종원(명예퇴직) [지방법원 부장판사 전보] ◇지방법원 부장판사 △서울중앙지방법원 민사제1수석부장판사 이상훈 △서울중앙지방법원 형사수석부장판사 전보성 △서울행정법원 수석부장판사 강우찬 △서울동부지방법원 수석부장판사 민소영 △서울서부지방법원 수석부장판사 신명희 △인천지방법원 부장판사 홍순욱 △대전지방법원 수석부장판사 김매경 △대전지방법원 부장판사 김용찬 △대전지방법원·대전가정법원 천안지원장 임기환 △대구지방법원 부장판사 이주영 △대구지방법원 부장판사 심현욱 △울산지방법원 수석부장판사 강경숙 △울산지방법원 부장판사 차영민 △제주지방법원 수석부장판사 김유성 △제주지방법원 부장판사 김상훈 △대전지방법원 부장판사 성보기 [지방법원 부장판사 겸임] ◇지방법원 부장판사 △수원지방법원 부장판사(법원행정처 사법지원실장) 조병구 법원행정처 기획조정실장 겸임 △서울남부지방법원 부장판사 임선지 법원행정처 사법지원실장 겸임 △서울서부지방법원 부장판사 김우현 법원행정처 사법정보화실장 겸임 [지방법원 부장판사 겸임해임] ◇지방법원 부장판사 △수원지방법원 부장판사(법원행정처 사법지원실장) 조병구 법원행정처 사법지원실장 겸임해임

■국회사무처·도서관·예산정책처·입법조사처·기록원 <국회사무처> ◇부이사관 승진 △국회사무처 김소정 △관리국 시설과장 박형준 △경호기획관 의회경호담당관 송서영 △의사국 의정기록1과장 이진강 △국제국 아시아태평양과장 채미강 △국회사무처 한성진 ◇부이사관 전보 △농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 권아영 △의정연수원 의회연수과장 박양숙 △감사관 감사담당관 박지영 △재정경제기획위원회 입법조사관 심지헌 △기획조정실 기획예산담당관 이강혁 △법제실 정무환경법제과장 이지연 △예산결산특별위원회 입법조사관 전중인 △예산결산특별위원회 입법조사관 정유진 △기후에너지환경노동위원회 입법조사관 제민 △정무위원회 입법조사관 조만수 △법제실 재정법제과장 조승래 △국회민원지원센터장 김경원 △국제국 인도네시아주재관 박주연 △공보기획관 공보담당관 서정덕 △국제국 영국주재관 이상곤 △국제국 독일주재관 양창석 △국제국 국제회의과장 이경주 △의장비서실 이윤국 ◇서기관 승진 △관리국 시설과 김현경 △국회민원지원센터장실 남은정 △관리국 시설과 박희선 △행정안전위원회 입법조사관 손진현 △기획조정실 디지털정책담당관실 이강석 △경호기획관 의회경호담당관실 이정운 ◇서기관 전보 △인사과장 강건희 △국방위원회 입법조사관 강만원 △의사국 의정기록1과 강지유 △교육위원회 입법조사관 경선주 △기획조정실 기획예산담당관실 구희재 △과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 김근수 △법제사법위원회 입법조사관 김나윤 △재정경제기획위원회 입법조사관 김윤성△기후에너지환경노동위원회 입법조사관 김은영 △기획조정실 행정법무담당관실 김효진 △문화소통기획관 문화소통담당관 남경훈 △행정안전위원회 입법조사관 문심명 △법제실 법제분석평가과 법제관 박진웅 △감사관 감사담당관실 박창해 △보건복지위원회 입법조사관 백상준 △예산결산특별위원회 입법조사관 백호열 △국방위원회 입법조사관 서은철 △법제사법위원회 입법조사관 성선애 △산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 손주연 △법제실 산업농림해양법제과 법제관 양혜자 △국제국 의회외교총괄과 어예원 △법제실 정무환경법제과 법제관 여정빈 △국회세종의사당추진단 국회세종의사당추진담당관 유규영 △기획조정실 비상계획담당관 유자운 △농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 윤나나 △기후에너지환경노동위원회 입법조사관 임성현 △법제실 법제분석평가과장 이동엽 △국토교통위원회 입법조사관 이소영 △의정연수원 고성분원 이영주 △법제실 교육과학기술문화법제과 법제관 이재명 △법제실 법제연구과 법제관 이정윤 △국회운영위원회 입법조사관 이준화 △의사국 의정기록2과장 정숙 △과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 정수정 △법제실 국토교통법제과장 정순철 △의사국 의안과 정의선 △의사국 의안과 최형수 △경호기획관 의회경호담당관실 강남욱 △성평등가족위원회 입법조사관 손명동 △국제국 러시아주재관 이상홍 <국회도서관> ◇부이사관 승진 △정보관리국 전자정보정책과장 배은숙 △기획관리관실 총무담당관 정금재 △의회정보실 정치행정정보과장 차문진 ◇부이사관 전보 △의회정보실 국외정보과장 이유림 △법률정보실 국내법률정보과장 이충주 ◇서기관 승진 △기획관리관 총무담당관실 김명권 △국회부산도서관 정보관리과 박영진 △정보관리국 전자정보정책과 배현선 △정보관리국 정보기술개발과 양영주 △국회도서관 이정화 ◇서기관 전보 △정보봉사국 자료수집과장 김기성 △법률정보실 법률번역관리과장 신영순 △정보관리국 전자정보제작과장 오충근 △정보봉사국 자료조직과장 윤진희 △법률정보실 법률정보총괄과장 정연선 △의회정보실 경제사회정보과장 채지영 △법률정보실 외국법률정보과장 한동훈 △의회정보실 공공정책정보과장 황은석 <국회예산정책처> ◇부이사관 전보 △추계세제분석실 추계세제총괄과장 김신애 △경제분석국 경제분석총괄과장 박미정 △예산분석실 예산분석총괄과장 서재만 △추계세제분석실 경제비용추계과장 예승우 △예산분석실 산업예산분석과장 이상은 △예산분석실 사회행정사업평가과장 이상준 ◇서기관 승진 △예산분석실 예산분석총괄과 김민혁 △기획관리관실 정책총괄담당관실 노현정 △예산분석실 사회예산분석과 오규환 ◇서기관 전보 △추계세제분석실 세제분석2과 김주현 △기획관리관실 기획예산담당관실 위진수 △추계세제분석실 추계세제총괄과 장설희 △예산분석실 산업예산분석과 정금연 <국회입법조사처> ◇부이사관 전보 △경제산업조사실 금융공정거래팀장 이수진 △경제산업조사실 산업자원농수산팀장 표승연 ◇서기관 승진 △정치행정조사실 행정안전팀 입법조사관 노세현 △기획관리관 기획협력담당관실 박세경 △정치행정조사실 행정안전팀 입법조사관 박윤정 △경제산업조사실 국토해양팀 입법조사관 심영민 ◇서기관 전보 △정치행정조사실 정치의회팀 입법조사관 김주현 △정치행정조사실 외교안보팀 입법조사관 김현정 △정치행정조사실 정치의회팀 입법조사관 이창근 △정치행정조사실 법제사법팀 입법조사관 황성필 <국회기록원> ◇서기관 전보 △기록관리실 기록정보관리과장 조혜경

■감사원 ◇고위감사공무원 파견 △국장급 교육훈련(국립외교원) 파견 심재곤 △국장급 교육훈련(국방대학교) 파견 김태우 △국장급 교육훈련(국가공무원인재개발원) 파견 김원철 ◇과장 파견 △과장급 교육훈련(통일교육원) 파견 박성대 △과장급 교육훈련(카이스트) 파견 구 민 △과장급 교육훈련(서울대학교) 파견 홍운기 △주네덜란드대한민국대사관 파견 박재영 ◇과장 전보 △기획조정실 국제협력담당관 김윤미 △심의실 법무담당관 김종관 ◇4급 승진 △재정·경제감사국 방승현 △산업·금융감사국 강봉석 △공공기관감사국 이윤한 △사회·복지감사국 조명제 △사회·복지감사국 박진규 △행정·안전감사국 제갈준형 △행정·안전감사국 강동혁 △외교·국방감사국 고재일 △외교·국방감사국 김경한 △디지털감사국 김상혜 △기획조정실 기획담당관실 박대경 △감찰관실 감찰담당관실 최병철 △감찰관실 감찰담당관실(특별감찰팀) 김태호 △운영지원과(복지지원팀) 장태민

■국무조정실·국무총리비서실 ◇국장급 전보 △안전환경정책관 김기한

■법제처 ◇고위공무원 파견 △국내교육훈련(국가공무원인재개발원) 손대수 △국내교육훈련(국립외교원) 유철호 △국내교육훈련(국방대학교) 송상훈 ◇고위공무원 전보 △법령해석국장 박종구 △경제법제국 법제심의관 최종진 △행정법제국 법제심의관 최성희 ◇과장급 파견 △국내교육훈련(서울대학교) 부이사관 이기정 ◇과장급 전보 △기획조정관실 법제정보담당관 서기관 손중근 △경제법제국 법제관 서기관 안병준 △법령해석국 사회문화법령해석과장 서기관 이진희 △법제정책국 법령정비과장 서기관 이경준 △법제지원국 자치법제지원과장 서기관 류준모

■지식재산처 △특허심판원 수석심판장 정기현

■공정거래위원회 ◇국장급 전보 △기업협력정책관 정창욱

■국민권익위원회 ◇국장급 인사 △고충민원심의관 김남두 △정부합동민원센터장 허재우 ◇과장급 인사 △공공재정환수관리과장 손인순

■금융위원회 ◇고위공무원 승진 및 교육파견 △국방대학교 강영수 △국가공무원 인재개발원 김종훈

■과학기술정보통신부 ◇국장급 파견 △국방대학교 교육파견 노기섭 △국가공무원인재개발원 교육파견 김경우 △국가공무원인재개발원 교육파견 김연진 △국립외교원 교육파견 서경춘 △국립외교원 교육파견 김영은 △연구개발투자심의국장 이재흔 ◇과장급 전보 △구주아프리카협력담당관 최영선 △사이버침해대응과장 백대현 △연구인프라혁신과장 조남규 △정보통신정책총괄과장 이정순 △디지털사회기획과장 박지현 △정보보호기획과장 지은경 △정보보호산업과장 이종혁 △전파정책기획과장 엄지현 △전파방송관리과장 최광기 △과학기술정책조정과장 황한진 △미래인재정책과장 최미정

■농림축산식품부 ◇국장급 전출 △농촌진흥청 농업연구관 고병구 ◇국장급 파견 △농림축산식품부(국방대학교 교육훈련) 김정주 ◇국장급 승진 △농림축산식품부(국립외교원 교육훈련) 김영수 △농림축산식품부(국가공무원인재개발원 교육훈련) 임영조 ◇국장급 전보 △국립농산물품질관리원장 김철 ◇과장급 파견 △농림축산식품부(카이스트 교육훈련) 서기관 이세환 △농림축산식품부(통일교육원 교육훈련) 과학기술서기관 김국희 ◇과장급 승진 △한국농수산대학교 과학기술서기관 이덕진 △국립종자원 과학기술서기관 오동진

■산업통상부 ◇국장급 승진 △국립외교원 교육훈련 고상미 △국방대학교 교육훈련 송주호 △국가공무원인재개발원 교육훈련 김종주 ◇과장급 전보 △무역안보정책과장 정승혜 △동부광산안전사무소장 김종현 △기획재정담당관 손용하 △유통물류과장 조근상 △산업기술정책과장 송영상 △철강세라믹과장 강연주 △기술안보과장 유은 △한미통상협력과장 박홍일 △다자통상협력과장 허은수 △무역진흥과장 장미연

■보건복지부 ◇국장급 전보 △인구아동정책관 이상진 ◇국장급 승진 및 파견 △국가공무원인재개발원 임대식 △국립외교원 설예승 △국방대학교 박미라 ◇과장급 전보 △장애인정책과장 박문수 △보건의료기술개발과장 백영하 △보건의료데이터진흥과장 박정환 △보험평가과장 김동현 △보건산업해외진출과장 주철 △운영지원과장 김혜영 △복지급여조사담당관 윤태기 △한의약정책과장 왕형진 △사회보장총괄과장 김승일 △의료자원정책과장 김영아 △노인정책과장 조귀훈 △사회서비스정책과장 김우기 △급여기준과장 송영조 △응급의료과장 송영진 △한의약산업과장 박종억 △첨단재생의료및첨단바이오의약품심의위원회사무국장 김현철 ◇과장급 파견 △한국보건복지인재원 정태길 △OECD대한민국정책센터 윤병철

■고용노동부 ◇국장급 승진 △국립외교원 교육파견 이우영 △국가공무원인재개발원 교육파견 박희준 ◇과장급 파견 △국무조정실 범정부 자살대책추진본부 최선용 △KOTRA 최혜은

■국세청 ◇고위공무원 승진 △국세청(국가공무원인재개발원) 전지현 △〃 오상휴 △국세청(국립외교원) 강상식 △국세청(국방대학교) 김대일 ◇부이사관 전보 △국세청(서울대학교) 김준우

■국토연구원 ◇보직 △국토인프라·공간정보연구본부 국토모니터링연구센터장 이보경 △기획조정실 연구기획팀장 허용

■한국생명공학연구원 △대사제어연구센터장 오경진

■한국원자력안전기술원 ◇실장급 △원자력운영분석실장 임중택 △월성주재검사팀장 김남석 △고리 계속운전 규제사업 PM 배용범 △한빛·한울 계속운전 규제사업 PM 김상현 △산업방사선평가실장 한상은 △의료방사선평가실장 박병현 △운반·가속기 규제사업 PM 이현석 △환경방사능평가실장 최인희 △환경방사선감시평가실장 유재룡 △국제협력실장 변민정 △소통협력실장 정진아 △대내교육실장 전기한 △대외교육실장 김진성 △면허관리실장 민병두

■충북도교육청 ◇유·초등 장학(교육연구)관 승진ㆍ전직ㆍ전보 △기획국장 채숙희 △유아교육진흥원장 박연숙 △충주교육지원청 교육장 유충석 △영동교육지원청 교육장 김보현 △단양교육지원청 교육장 김남주 △진로교육원 진로교육과장 김은현 △특수교육원 특수교육과장 이정희 △청주교육지원청 교육협력과장 이기용 △청주교육지원청 학생지원과장 김춘옥 △보은교육지원청 교육과장 류원호 △괴산증평교육지원청 학교지원센터장 최인숙 △교육국 유초등교육과 장학관 장우정 △교육국 인성시민과 장학관 이선영 △교육국 교원인사과 장학관 이유미 ◇초등학교장ㆍ유치원장 승진 △청주 경덕초 김희자 △청주 비봉초 이경남 △청주 석교초 조경실 △청주 신송초 한봉선 △충주 산척초 송재안 △제천 명지초 서원일 △제천 장락초 정호 △보은 탄부초 김대중 △보은 관기초 최은일 △옥천 청성초 하종진 △영동 초강초 박향숙 △진천 삼수초 김인옥 △진천 이월초 정순채 △괴산증평 청천초 강순금 △괴산증평 목도초 김병준 △괴산증평 백봉초 김종대 △괴산증평 증평초 김종승 △괴산증평 삼보초 송기숙 △괴산증평 칠성초 오봉석 △괴산증평 동인초 장유진 △음성 오갑초 백미현 △음성 무극초 최우순 △음성 수봉초 피연수 △청주 남성유치원 곽원이 △청주 상당별빛유치원 김경수 △청주 창신유치원 박향숙 △청주 오송솔미유치원 변혜경 △청주 율봉유치원 유성희 △청주 초롱꽃유치원 이순희 △청주 서원유치원 황순영 △음성 금왕유치원 강영수 △음성 대소유치원 이선주 △단양 단양유치원 배재순 ◇초등학교장ㆍ유치원장 전보 △청주 운동초 김영순 △청주 오창초 김화용 △청주 금천초 박미경 △청주 미원초 박주희 △청주 경산초 박준희 △청주 서현초 서성애 △청주 풍광초 이명희 △청주 봉명초 이진성 △청주 주성초 임미경 △청주 만수초 정금숙 △청주 석성초 조종현 △충주 금가초 권태목 △충주 남산초 김명섭 △충주 앙성초 김병희 △충주 칠금초 김영인 △충주 단월초 이상묵 △충주 탄금초 전선재 △충주 대림초 허경미 △제천 송학초 김성중 △제천 홍광초 박화영 △제천 백운초 윤현서 △제천 화당초 전영봉 △보은 속리초 전순억 △옥천 군남초 김전환 △옥천 안내초 김진순 △영동 추풍령초 김기종 △영동 부용초 양채영 △진천 만승초 김덕수 △진천 문백초 송명진 △진천 상산초 유미 △괴산증평 장연초 한두현 △음성 쌍봉초 김기향 △단양 가평초 최정묵 △제천 의림유치원 최종숙 ◇교육전문직원 초등학교장 전직 △청주 북이초 김명기 △청주 동화초 박진식 △청주 산성초 이정훈 △음성 부윤초 김재연 ◇초등학교장ㆍ유치원장 중임ㆍ전보 △청주 솔밭초 문은경 △청주 봉덕초 양준목 △청주 소로초 이기태 △청주 원평초 이용표 △청주 개신초 조성건 △청주 남일초 최남희 △충주 중앙탑초 김인숙 △충주 엄정초 송기욱 △제천 남천초 이재준 △옥천 장야초 이기분 △음성 원당초 함종철 △옥천 삼양유치원 정현주 △진천 진천유치원 김도윤 △음성 동성유치원 신승미 ◇초등학교장ㆍ유치원장 국립학교 전입ㆍ전출 △청주 창신초 김성완 △청주교육대학교부설초 김태동 △한국교원대학교부설유치원 조경이 ◇교육전문직원 파견ㆍ파견 연장 △한국교원대학교 교육정책전문대학원 장학관 김명수 △대한민국교육감협의회 사무국 장학관 김종현 ◇임기만료 초등학교장의 원로교사 임용 △청주교육지원청 김홍성 △영동교육지원청 장미현 ◇초등학교ㆍ유치원 교(원)감 승진 △청주교육지원청 서미영·김은미·김태정·이선혜·조서현 △충주교육지원청 김선숙·남상란·이인영·권현주 △제천교육지원청 박미영·최민하·황원희 △옥천교육지원청 민덕자·정송 △영동교육지원청 전재현·장미정 △진천교육지원청 김주봉·정재찬·박선영·엄금선·이상희·임원근 △음성교육지원청 유재완·방현주·사공미혜 △단양교육지원청 김현미·이윤종 ◇초등학교ㆍ유치원 교(원)감 전보 △청주교육지원청 강미애·남상영·신경자·오영욱·오주화·이민규·이진영·정경희·조현수·박지선·이영주·이명숙 △제천교육지원청 허은수 △영동교육지원청 곽병남·박은희 △진천교육지원청 손봉동·윤다영 △괴산증평교육지원청 정충원·하경호·허지은 △음성교육지원청 신군인·정동재 △단양교육지원청 최지영 ◇교육전문직원의 교원(교감ㆍ원감) 전직 △청주교육지원청 남지현·박진우·배진숙·오병호·남미경 △충주교육지원청 이은성·정상미 △진천교육지원청 조기영 △음성교육지원청 고흥섭·전은숙 ◇교육전문직원 전보ㆍ전직 △교육활동보호센터 전병철 △기획국 정책기획과 김수아 △교육국 유초등교육과 전재원 △교육국 창의특수교육과 김남순 △교육국 인성시민과 원세연·이종민 △교육국 교원인사과 우향경 △행정국 재정복지과 김기수 △자연과학교육원 안희동 △단재교육연수원 이승준 △국제교육원 김연복·이경아 △교육연구정보원 조지연 △특수교육원 정수정 △청주교육지원청 김근진·김현·이종만·임형준 △충주교육지원청 허성심 △제천교육지원청 김연희 △옥천교육지원청 김재영 △영동교육지원청 한민환 △진천교육지원청 김성한 △괴산증평교육지원청 안종모·최종희 ◇교육전문직원 신규 임용 △공보관 박효진 △교육국 유초등교육과 황인숙 △교육국 인성시민과 박희식 △교육국 교원인사과 박주용 △자연과학교육원 최일집 △교육도서관 윤혜용 △청주교육지원청 전병태 △충주교육지원청 송재철·이명훈·이선진 △진천교육지원청 이영회 △음성교육지원청 김도경·박수현 △단양교육지원청 김현우 ◇교육전문직원 파견ㆍ파견복귀ㆍ전직 △교육부 민주시민교육과 박세희 △청주교육지원청 김정기 ◇초등학교 교감 국립학교 전입ㆍ전출 △청주교육지원청 김선혜 △청주교육대학교부설초 김경진 ◇중등 장학(교육연구)관 전보ㆍ전직 △자연과학교육원장 김희기 △단재교육연수원장 이미숙 △청주교육장 최동하 △보은교육장 한상현 △교육국 중등교육과장 정문희 △국제교육원 국제교육부장 송교준 △공보관 정책보좌팀 전병철 △교육국 중등교육과 김용백 △청주교육지원청 중등교육과장 정정희 △영동교육지원청 교육과장 김선우 △음성교육지원청 교육과장 최병준 △단양교육지원청 교육과장 김형진 ◇중등 장학관 승진ㆍ파견 △교육국 창의특수교육과 구성옥 △진천교육지원청 학교지원센터장 이나영 ◇중등학교 교장 승진 △청주 가경중 이팔숙 △청주 각리중 박태무 △청주 솔강중 김순화 △청주 금천고 천정희 △청주 상당고 박호진 △청주 충북외국어고 김연웅 △충주 예성여중 황의관 △충주 중앙중 송기복 △충주 충주공업고 윤재규 △충주 충주여고 김제호 △제천 내토중 이정희 △제천 제천상업고 김수만 △제천 제천여고 김학송 △보은 보덕중 류인원 △진천 이월중 강현숙 △진천 진천상업고 김정미 △괴산증평 목도나루학교 김진회 △음성 감곡중 조용은 ◇교육전문직원 중등학교 교장 전직 △청주 봉명중 권오장 △청주 송절중 전병일 △옥천 옥천고 태영환 △단양 한국호텔관광고 나광수 ◇중등학교 교장 전보 △청주 원봉중 최명렬 △청주 청주동중 조성현 △청주 중앙여고 강준길 △청주 충북예술고 강석범 △청주 흥덕고 노재민 △충주 중원중 이종기 △제천 제천산업고 최장민 ◇중등학교 교장 국립 전출 △한국교원대학교 정은영 ◇중등학교 교장 중임 △청주 오송중 이종락 ◇중등학교 공모교장 △충주 예성여고 지현옥 ◇중등학교 교감 승진 △청주교육지원청 곽홍근·김윤호·김현미·나종관·박선미·박창희·안정순 △충주교육지원청 강영임 △제천교육지원청 오두환 △옥천교육지원청 안현숙 △진천교육지원청 김문회·배협·임영선·최용익 △괴산증평교육지원청 권오현 △음성교육지원청 김응범 △단양교육지원청 이용현 ◇중등학교 교감 전보 △청주교육지원청 송원근·이제성·이하우·정혜승 △영동교육지원청 방승철 ◇중등 교육전문직원 전보ㆍ전직 △감사관 김상욱 △교육국 중등교육과 오지은·장만수 △교육국 인성시민과 홍영은 △자연과학교육원 김보배·이주형 △교육문화원 이한샘 △국제교육원 심민희 △특수교육원 김동훈 △청주교육지원청 김원섭·엄성남 △제천교육지원청 서현원 △영동교육지원청 권영식·박진수 △괴산증평교육지원청 방수진 △단양교육지원청 김진식 ◇중등 교육전문직원 교감 전직 △청주교육지원청 김기열·김현숙·박재성·최윤희·최은자·한순재 △충주교육지원청 김만균 △진천교육지원청 남정민 △음성교육지원청 류효숙 ◇중등 교육전문직원 전직 △교육활동보호센터 임희진 △교육국 중등교육과 권영택·김태경·차재광 △교육국 인성시민과 권진희·윤혜정 △청주교육지원청 이재철 △충주교육지원청 정상우 △제천교육지원청 한영화 △괴산증평교육지원청 김창영·박유현 ◇중등학교 교감 및 교육전문직원 국립 전출ㆍ입 △청주교육지원청 신행자 △한국교원대학교부설고 안혜경 △충북대학교사범대학부설중 황준호 ◇교육전문직원 복직 △단재교육연수원 김영석

■강원특별자치도교육청 □유치원 ◆원장급 ◇승진(원감→원장) △속초시 속초유치원 최은희 △태백시 태사랑유치원 서동숙 △삼척시 삼척누리유치원 정향란 △정선군 정선유치원 양호숙 △철원군 새들유치원 변형지 ◇중임(원장→원장) △춘천시 만천유치원 윤정원 △〃봄봄유치원 전명자 △강릉시 늘해랑유치원 이현숙 △동해시 해오름유치원 민경숙 △홍천군 너브내유치원 김민정 ◆원감급 ◇승진[교사→원감] △춘천시 고은경 △〃김나영 △〃심은경 △〃오영숙 △〃최유선 △원주시 김지선 △〃엄태련 △〃이향미 ◇전직[교육전문직원→원감] △원주시 김경진 △속초시 최은영 ◇전보[원감] △강릉시 유희진 △〃이주윤 △〃최효순 △동해시 이정희 ◇국공립교류[원감] △원주시 유영미 △국립강릉원주대 부설유치원 오현주 ◆교육전문직 ◇전직[원감→교육연구관] △유아교육원 조유진 ◇전보[장학사] △원주교육지원청 이경화 △동해교육지원청 이해경 △홍천교육지원청 정정화 ◇파견[교육연구사] △강원대 유미열 □초 등 ◆교장급 ◇승진[교감→교장] △속초시 교동초 한우석 △〃영랑초 안순이 △〃조양초 추지련 △동해시 삼화초 홍주호 △태백시 태백초 박복순 △〃태서초 차광국 △삼척시 근덕초 한수섭 △〃신동초 이창수 △〃호산초 장동환 △〃흥전초 윤종우 △홍천군 내촌초 이재운 △〃대곡초 류은하 △〃삼생초 김정교 △〃삼포초 정은희 △〃율전초 이현선 △〃화계초 박해우 △횡성군 춘당초 이병철 △평창군 장평초 유보혜 △정선군 남평초 김구동 △양구군 죽리초 권유신 △〃해안초 김영철 △고성군 공현진초 김대진 △〃대진초 최형덕 △〃동광초 이용주 ◇승진[공모교장→교장] △홍천군 남산초 이선아 ◇전직[장학관급→교장] △원주시 치악초 손은숙 △강릉시 명주초 김종표 △〃왕산초 이창언 △〃운산초 조양희 ◇중임[교장→교장] △춘천시 금병초정영희 △〃봉의초 장선미 △원주시 교동초 정용순 △〃구곡초 이승률 △〃단구초 박부기 △〃무실초 정훈교 △〃신림초 김창진 △〃신평초 김동익 △강릉시 강릉초 고문석 △양양군 강현초 주상근 △〃남애초 강군자 △〃한남초 이준일 △태백시 삼성초 이순연 △횡성군 창림초 김윤기 △평창군횡계초 문경희 △정선군 봉양초 이기웅 △철원군 철원초 김부용 △양구군 양구초 양화선 △고성군 죽왕초 김명종 ◇중임[장학관→교장] △원주시 명륜초 심영택 ◇전보[교장] △춘천시 가산초 신경선 △〃남부초 김기종 △〃동춘천초 최승일 △〃석사초 김진범 △〃조양초 송동수 △원주시 귀래초 전득재 △〃반계초 전영선 △〃섬강초 김성숙 △〃소초초 박향규 △〃장양초 김윤섭 △〃태봉초 김문희 △강릉시 신왕초 이성우 △속초시 대포초 김대현 △〃설악초 고광민 △양양군 송포초 윤길중 △〃현성초 최성윤 △동해시 송정초 박혜정 △〃천곡초 박양목 △삼척시 맹방초 김혜경 △홍천군 구송초 주경희 △〃홍천초 황길수 △영월군 마차초 김창수 △〃신천초 최근철 △양구군 도촌초 이동근 △고성군 아야진초 송태빈 △”인흥초 김신형 △〃천진초 이연옥 ◇원로교사[교장→원로교사] △원주시 심혜순 ◆교감급 ◇승진[교사→교감] △원주시 김동일 △〃김상준 △〃김승진 △〃이정화 △〃허동현 △〃홍은미 △강릉시 길선영 △〃이용호 △〃황수영 △속초시 김상현 △양양군 서정관 △〃임숙희 △동해시 문종욱 △〃박희연 △〃이희정 △〃조춘묵 △삼척시 구혜니 △〃이진아 △〃전영희 △횡성군 박문영 △평창군 박선희 △〃이태건 △인제군 원희정 △〃이창기 △〃이현미 △고성군 이영화 ◇전직[교육전문직원→교감] △춘천시 김성미 △원주시 김민웅 △〃임동욱 △강릉시 김미선 △〃김억곤 △〃박희은 △속초시 엄은미 △홍천군 김종녀 △〃정다운 ◇전보[교감] △춘천시 김지영 △〃김태영 △〃변영민 △〃윤형순 △〃이향남 △〃정은선 △〃정은영 △원주시 김민호 △〃김종현 △강릉시 최환성 △양양군 박병운 △홍천군 김경수 △〃반영호 △〃전미녀 △〃허현 △횡성군 유홍미 △영월군 권영민 ◇국·공립교류[교감] △춘천시 장동진 △춘천교대 부설초 이희우 ◆교육전문직 ◇직위승진[장학관] △교육청 정책국장 홍명표 △〃미래교육과장 오세형 ◇전직[교장·교감→장학관] △삼척교육지원청 교육장 조일형 △횡성교육지원청 교육장 양선희 △철원교육지원청 교육장 최일호 △교육청 감사관 감사1팀장 이봉윤 △〃교육국 인성생활교육과 늘봄학교팀장 김현희 △강릉교육지원청 교육과장 신창근 △동해교육지원청 교육과장 최미영 △태백교육지원청 교육과장 박계원 △홍천교육지원청 교육과장 변미용 ◇전보·전직[장학관급] △교육연구원장 김용묵 △화천교육지원청 교육장 박성관 △〃정책국 정책기획팀장 손정훈 △국제교육원 국제교육과장 김기복 △춘천교육지원청 학생지원센터장 주순옥 ◆장학사·교육연구사 ◇전직[교사→장학사급] △동해교육지원청 장혜림 △태백교육지원청 김나영 △평창교육지원청 조형진 △정선교육지원청 최남희 △양구교육지원청 석정화 △고성교육지원청 이현숙 ◇전보·전직[장학사급] △교육청 감사관 전형애 △〃정책국 정책기획과 유한성 △〃〃미래교육과 조병규 △〃교육국 유초등교육과 김명훈 △〃〃〃김승연 △〃〃〃박민정 △〃〃인성생활교육과 김자영 △〃〃〃김지혜 △〃〃〃이상모 △〃〃〃탁흥환 △교육연구원 이지연 △교육연수원 최진희 △〃횡성분원 허훈구 △〃〃최선미 △교육과학정보원 동해분원 최경희 △학생교육원 정은숙 △원주교육지원청 김병국 △강릉교육지원청 전승표 △동해교육지원청 심웅섭 △삼척교육지원청 김명선 △〃최홍규 △홍천교육지원청 이가영 △〃전미숙 △횡성교육지원청 김지희 △〃박건률 △〃심은하 △영월교육지원청 장형진 △인제교육지원청 조광근 ◇파견복귀[장학사] △원주교육지원청 김남현 △원주교육지원청 김한솔 ◆교육연구사(늘봄지원실장) ◇전직[교사→교육연구사] △춘천시 남부초 오소라 △〃남춘천초 김시아 △〃만천초 이미소 △성원초 이형주 △〃석사초 김란희 △〃소양초 박희경 △〃장학초 이상철 △원주시 교동초 윤정은 △〃명륜초 원소형 △〃무실초 강민예 △〃문막초 황지성 △〃북원초 김아영 △〃우산초 권순혜 △〃원주초 정현희 △〃중앙초 김일훈 △〃치악초 이정아 △〃태봉초 박은주 △〃흥업초 김진경 △강릉시 명주초 김주현 △속초시 교동초 이병구 △〃조양초 정광빈 △〃청봉초 송주연 △동해시 남호초 최현아 △〃동해중앙초 김영미 △삼척시 서부초 이승희 △〃정라초 조지훈 △횡성군 성남초 김진보 △”횡성군 성북초 홍주연 △〃횡성초 김성혜 △평창군 평창초 유재학 △고성군 간성초 이주희 △〃천진초 오성준 □중등 ◆교장급 ◇승진[교감→교장] △황지고 김광수 △강림중 김대영 △청일중 김영숙 △서석중고 김은정 △동해중 김주원 △북평여고 김형수 △화천정보산업고 나종환 △정선정보공업고 목효균 △내면중고 서경구 △원통중고 신승호 △묵호고 심용호 △율곡중 유진영 △화천중고 이용권 △방산중 이용수 △황지정보산업고 최준집 △내촌중 최희경 ◇전직[교육전문직원→교장] △솔올중 박명선 △강원과학고 정형교 △속초중 황현정 ◇공모교장 △도계고 김규호 △한국에너지마이스터고 김영수 ◇중임[교장→교장] △봄내중 곽성수 △왕산중 남궁홍 △북원중 신동수 △설악중 연평흠 △평원중 이미숙 △양양중 이상익 △학성중 이종만 △속초여고 정웅천 △대관령중 진수영 △삼척고 최승국 △삼척중 최영아 △버들중 최용수 △용하중 최종복 ◇중임[교육전문직원→교장] △춘천중 김상혁 △춘천기계공고 한명진 ◇전보[교장] △강원생명과학고 강인숙 △평창고 고상현 △홍천중 권혁장 △횡성고 김성기 △함태중 배정희 △소양중 성연숙 △반곡중 유금희 △북원여고 이기호 △강원애니고 이양주 △한서중 장경임 △남춘천여중 장재희 △문막중고 정연태 △강원예술고 정지숙 ◆교감급 ◇승진[교사→교감] △삼척시 고종연 △태백시 김민철 △동해시 김승규 △원주시 서창호 △태백시 신종학 △양구군 염지훈 △삼척시 유상기 △평창군 이경원 △철원군 이경호 △〃이동노 △삼척시 이미정 △속초시 이상진 △〃이승준 △정선군 이연석 △원주시 최국근 ◇전보[교감] △원주시 권용식 △횡성군 김경호 △철원군 김영길 △화천군 김창래 △춘천시 변진환 △원주시 이규훈 △〃이민희 △양구군 장남식 △삼척시 전귀성 △원주시 조현식 △춘천시 지두환 △영월군 채희수 △춘천시 황기중 ◇전직[장학사급→교감] △홍천군 김성수 △춘천시 서대식 △원주시 이동건 △인제군 이승임 △화천군 이해일 △영월군 이현주 △홍천군 정규태 △속초시 함영빈 ◆교육전문직 ◇전직[교장→장학관] △속초양양교육지원청 교육장 이경애 △태백교육지원청 교육장 엄규진 ◇전직[교감→장학관] △속초양양교육지원청 양양교육지원센터장 강승구 △횡성교육지원청 교육과장 민인경 △화천교육지원청 교육과장 오휘택 ◇전직·전보[장학관급] △교육청 공보담당관 대변인 강성춘 △〃교육국 중등교육팀장 유호선 △〃정책국 미래학력팀장 이백 △교육연구원 교육연구부장 조순희 ◆장학사·교육연구사 ◇전직[교사→장학사] △정선교육지원청 권지혜 △동해교육지원청 김영익 △평창교육지원청 서현숙 △철원교육지원청 심정은 △영월교육지원청 윤보영 △강릉교육지원청 이은영 △화천교육지원청 이향심 ◇전직·전보[장학사급] △영월교육지원청 가혜지 △교육청 교육국 인성생활교육과 권철현 △〃중등교육과 김경선 △김우람 △횡성교육지원청 김주희 △영월교육지원청 김현숙 △교육연수원 김혜원 △원주교육지원청 남은경 △춘천교육지원청 문수진 △교육과학정보원 춘천분원 박세민 △삼척교육지원청 박은희 △교육청 교육국 중등교육과 박종일 △춘천교육지원청 선영숙 △강릉교육지원청 손용미 △교육청 감사관 신승민 △홍천교육지원청 염혜현 △교육청 정책국 미래교육과 윤주희 △교육국 중등교육과 장동찬 △정책국 정책기획과 정지인 △주원철 △춘천교육지원청 지미연 △교육연구원 최중민 △인제교육지원청 한미현 △강릉교육지원청 홍은정 ◇파견[장학사] △한국교원대 교육정책전문대학원 구철진 □특수 ◆교장급 ◇전보[교장] △봉대가온학교 박은하 △춘천동원학교 이동건 ◆교감급 ◇전보[교감] △춘천시 양금란 ◇전직[장학사급→교감] △동해시 홍주원 ◆교육전문직원 ◇전직[교감→장학관] △교육청 교육국 문화체육특수교육과 특수교육팀장 김건훈 ◇전보[장학관] △교육청 교육국 문화체육특수교육과 설립추진팀장 김희경 ◇전보[장학사] △강릉교육지원청 박만석 △교육청 교육국 문화체육특수교육과 박효남 △이동락 △이은지 △춘천교육지원청 임소연 △속초양양교육지원청 전경연 ◆교육연구사(늘봄지원실장) ◇전직[교사→교육연구사] △원주시 청원학교 김은주

■대전경찰청 ◇경정 승진 △청장실 이성로 △서부서 김현환 △유성서 박범헌 △경무기획정보화장비과 안광운 △치안정보과 이정복 △동부서 정대영 △형사기동대 백승호 △112치안종합상황실 송갑수 ◇경감 승진 △동부서 정재국 △유성서 이창원 △대덕서 김안선 △유성서 이채원 △대덕서 강영환 △형사과 박종선 △둔산서 양상진 △형사기동대 김종국 △중부서 곽용환 △안보수사과 홍숙표 △치안정보과 박재향 △동부서 송석채 △교통과 허훈 △유성서 정재민 △사이버수사과 정영옥 △경무기획정보화장비과 신형준 △홍보담당관 박일환 △경비과 최한수 △서부서 이선희 △서부서 이웅섭 △범죄예방대응과 한갑영 △둔산서 유승창 △수사과 신현천 △여성청소년과 지미영 △중부서 이승현 ◇경위 승진 △형사과 조영숙 △청문감사인권담당관 장인영 △안보수사과 김효준 △치안정보과 이경표 △교통과 김수현 △수사과 이병철 △경비과 정회찬 △여성청소년과 박시하 △치안정보과 심혜영 △범죄예방대응과 김태완

■충남경찰청 ◇경정 승진 △부여서 최효락 △과학수사계 손재진 △경비경호계 김동규 △천안동남서 백병철 △여성청소년범죄수사계 최대기 △아산서 한태흠 △수사2계 조정희 △정보상황계 조세한 △경리계 신진호 △천안서북서 김승원 ◇경감 승진 △홍성서 박주연 △112관리팀 김현옥 △당진서 김승환 △수사심의계 양희승 △보령서 박경순 △대테러계 유성호 △사이버범죄수사대 이웅재 △아산서 이종아 △경무계 박민철 △서천서 방지현 △천안동남서 권세욱 △공주서 이진우 △과학수사계 김동기 △당진서 이병락 △서산서 이동희 △천안서북서 김영재 △금산서 이재광 △예산서 백인수 △청양서 손형근 △서산서 방진성 △교통계 이정용 △천안동남서 이명재 △논산서 김훈 △112상황팀 전현배 △아산서 이승현 △광역정보1팀 정효영 △여성청소년범죄수사계 채규정 △천안서북서 홍태경 △안보수사관리계 김동근 △강력계 서충일 △준법지원계 강석현 △논산서 이정락 △홍보계 강영직 △형사기동대 이희원 ◇경위 승진 △제1기동대 이형근 △여성청소년범죄수사계 천은혜 △수사1계 서소라 △디지털포렌식계 김경훈 △형사기동2팀 임초희 △정보분석계 김초이 △경무계 이주현 △안보수사관리계 최준 △지역경찰계 강태호 △112상황팀 신승섭 △교육계 전솔

■울산경찰청 ◇경정 승진 △홍보담당관실 안성훈 △형사기동대 김봉기 △생활안전부(자치경찰위원회) 조기학 △남부서 정용곤 △남부서 안영례 ◇경감 승진 △청문감사인권담당관실 박지숙 △경무기획정보화장비과 황용규 △경비과 김상근 △치안정보과 고병국 △수사과 김병춘 △형사과 김준목 △형사기동대 강성철 △범죄예방대응과 김대환 △여성청소년과 안성훈 △교통과 조정백 △중부서 박광배 △태화지구대 정봉대 △남부서 정하영 △남부서 손민재 △야음지구대 강남옥 △동부서 박종욱 △동부서 이지익 △북부서 김대욱 △북부서 안동락 △명촌지구대 주재현 △울주서 김기곤 △울주서 김일호

■제주경찰청 ◇경정 승진 △제주청 수사과 이능룡 △제주청 형사과 김만경 △제주청 범죄예방대응과 김영수 △제주청 여성청소년과 양신덕 △서부서 경무과 문한진 ◇경감 승진 △제주청 경무기획정보화장비과 김현수 △제주청 치안정보과 홍정협 △제주청 수사과 문금희 △제주청 수사과 양성호 △제주청 형사과 김병수 △제주청 범죄예방대응과 김문종 △제주청 여성청소년과 이재은 △제주청 경비교통과 강덕수 △제주청 홍보담당관실 김현철 △제주청 청문감사인권담당관실 김형찬 △동부서 경무과 김경록 △동부서 경비안보과 정지현 △동부서 중앙지구대 고영호 △동부서 남문지구대 고봉성 △서부서 범죄예방대응과 박규영 △서부서 형사과 고관형 △서귀포서 경무과 현경민 △서귀포서 수사과 김경택 ◇경위 승진 △제주청 경무기획정보화장비과 고도영 △제주청 치안정보과 고우갑 △제주청 형사과 하종석 △제주청 형사과 현승림 △제주청 범죄예방대응과 강시몬 △제주청 여성청소년과 김종준

■한국신문윤리위원회 △심의실 온라인뉴스총괄 심의위원 홍병기 △심의실 심의위원 조홍민 △심의실 전문위원 권구찬

■한국관광공사 ◇본부장 승진·전보 △국제관광본부장 김종훈 △국민관광본부장 양경수 △관광AI혁신본부장 김영미 ◇1급 승진·전보 △기획조정실장 정석인 △런던지사장 김경주 △제주지사장 박정웅 ◇2급 승진·전보 △평가분석팀장 박경희 △국제마케팅실 백지혜 △홍콩지사장 정인화 △하노이지사장 박은정 △자카르타지사장 김지선 △토론토지사장 오유나 △컨벤션팀장 박진호 △쇼핑숙박팀장 송은경 △관광기업창업팀장 민정희 △관광교육팀장 문상호 △국민관광지원팀장 곽재연 △관광데이터허브팀장 이미숙 △관광컨설팅팀장 이지은 ◇실장급 전보·보직발령 △홍보실장 김관미 △국민관광실장 김석 △지역개발실장 정선희 △국제마케팅실장 박범석 △국제관광콘텐츠실장 한여옥 △지역관광콘텐츠실장 이현진 △관광산업실장 박민정 △관광인재개발실장 이가영 △관광AI혁신실장 문선옥 △AI인프라센터장 김도현 ◇팀장급 전보·보직발령 △한류콘텐츠팀장 백만성 △기업회의인센티브팀장 이광수 △지역개발기획팀장 김광식 △관광기업협력팀장 홍성기 △노무팀장 김병길 △국제관광전략팀장 최혜리 △중국팀장 이홍근 △일본팀장 김영미 △구미대양주팀장 손세형 △브랜드콘텐츠팀장 차혁진 △MICE기획팀장 이진수 △국내여행진흥팀장 김석일 △지역관광협력팀장 명세원 △지역콘텐츠육성팀장 이지연 △열린관광콘텐츠팀장 문지영 △관광교통팀장 박우진 △관광서비스개선팀장 이진혁 △관광인재양성팀장 이국희 △관광AX기획팀장 은유리 △국내디지털마케팅팀장 이선우 △디지털콘텐츠팀장 허소영 △국제관광전략팀 해외조직망운영파트장 강성재 △MICE기획팀 국제협력파트장 민지영 △관광AX기획팀 디지털협력파트장 이종화 △세종충북지사장 이상훈 △전북지사장 유한순 △광주전남지사장 김동현 △대구경북지사장 박수현

■동화약품 ◇연구개발본부장 △장재원 전무

■HS화성 ◇이사 △연세대 YSP기숙사 현장 노영일 ◇수석 △건축견적팀 장병찬 △업무팀 문강영 △개발영업팀 박지식 △전략정보팀 최남훈 △회계팀 천세진 △준법감사팀 김기태 △범어역 파크드림 디아르 현장 김병기