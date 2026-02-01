제주, 4·3행방불명 희생자 신원찾기 과거사 정리법 개정으로 ‘탄력’

법 개정으로 유해 일괄 화장 후 안치 금지 등 담겨 제주, 진화위와 협력 유해 신원확인 속도 낼 것 4·3유족회 “유족 한 풀어주는 희망의 이정표” 환영

‘진실·화해를 위한 과거사 정리 기본법(이하 과거사정리법)’이 국회를 통과하면서 제주4·3 사건 당시 도외 지역에서 행방불명된 희생자의 유해 발굴과 신원확인 작업이 탄력을 받을 전망이다.

제주도는 지난달 29일 과거사 정리법 전부 개정법률안이 국회 본회의를 통과함에 따라 제주4·3 행방불명 희생자 유해 찾기에 본격 착수한다고 1일 밝혔다.

개정안은 한국전쟁 전후 민간인 희생자 유해를 일괄 화장 후 안치하는 것을 금지함으로써 발굴 유해를 보존해 유족에게 인도할 수 있는 법적 기반을 마련했다. 유해 발굴 전담 부서 신설과 유족 채혈을 통한 신원 확인 체계도 명시했다.

그동안 도와 4·3희생자유족회는 발굴 유해의 임의 처리를 금지해 달라고 지속적으로 건의해왔다. 한국전쟁 전후 집단학살터에서 발굴된 유해 중 4·3 당시 행방불명된 제주도민이 상당수 포함됐기 때문이다.

제주에서 4·3 당시 관련 재판을 받은 도민들은 제주에 형무소가 없어 서대문, 마포, 대전, 대구, 목포, 인천, 광주 등 전국 각지의 형무소로 이송돼 수감됐다. 제주4·3진상보고서를 보면 일반재판 수형인 200여명과 두 차례 군법회의 대상자 중 만기출소한 사람을 제외한 수형인 2350여명이 한국전쟁 직후에 형무소에 수감돼 있었다. 이들 중 대다수가 한국전쟁 발발과 함께 불순분자로 분류돼 총살되거나 실종됐다.

실제 대전 골령골, 경산 코발트광산, 광주형무소 옛터 등에서 발굴된 유해에서 4·3 당시 끌려가 수감 생활을 했던 제주도민의 신원이 확인됐다.

도는 법 개정과 함께 2월26일 출범하는 제3기 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진화위)와 협력해 4·3 희생자 명예회복 사업을 강화할 계획이다. 도는 2023년부터 진화위와 협력해 학살터에서 발굴된 유해에 대한 유전자 감식 사업을 추진해왔다.

오영훈 제주도지사는 “4·3 희생자의 실질적인 명예회복을 위한 전환점이 될 것”이라며 “개정안을 발의한 김성회·용혜인 의원을 비롯한 국회의원과 국가폭력 피해자, 유족들의 상처 치유를 위해 힘써준 모든 분에게 감사드린다”고 밝혔다.

제주4·3유족회도 성명을 내고 “이번 법 개정은 구천을 떠돌던 원혼들의 눈물을 닦아주고 유족들의 피맺힌 가슴을 풀어주는 희망의 이정표가 될 것”이라면서 환영의 뜻을 밝혔다.

김창범 유족회장은 “그동안 발굴된 유해가 가족에게 돌아오기도 전에 화장되던 현실은 또 다른 국가폭력이었다”면서 “이번 과거사정리법 개정은 유족들의 오랜 요구에 국가가 최소한의 책임으로 응답한 결과로, 행방불명된 4·3 희생자 마지막 한 분까지도 유족의 품으로 돌아가야 한다”고 밝혔다.