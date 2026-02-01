창간 80주년 경향신문

운전자는 ‘신호 미준수’ 보행자는 ‘무단횡단’ 늘었다…교통문화 1위는 강원 원주

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 운전자와 보행자의 교통법규 준수 수준이 전반적으로는 개선됐지만 운전자의 신호위반과 보행자 무단횡단이 전년보다 소폭 늘어난 것으로 나타났다.

국토교통부와 한국교통안전공단이 1일 발표한 통계를 보면 '2025년 교통문화지수'는 81.34점으로 전년보다 0.61점 상승한 것으로 나타났다.

교통문화지수는 정부가 전국 229개 시·군·구를 대상으로 운전행태와 보행행태, 교통안전을 평가한 결과를 지수화해 매년 발표한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

운전자는 ‘신호 미준수’ 보행자는 ‘무단횡단’ 늘었다…교통문화 1위는 강원 원주

입력 2026.02.01 15:04

수정 2026.02.01 15:29

펼치기/접기
  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 세종로사거리에서 교통경찰이 홍보전단을 배포하고 있다. 연합뉴스

서울 세종로사거리에서 교통경찰이 홍보전단을 배포하고 있다. 연합뉴스

지난해 운전자와 보행자의 교통법규 준수 수준이 전반적으로는 개선됐지만 운전자의 신호위반과 보행자 무단횡단이 전년보다 소폭 늘어난 것으로 나타났다.

국토교통부와 한국교통안전공단이 1일 발표한 통계를 보면 ‘2025년 교통문화지수’는 81.34점으로 전년(80.73점)보다 0.61점 상승한 것으로 나타났다.

교통문화지수는 정부가 전국 229개 시·군·구를 대상으로 운전행태와 보행행태, 교통안전을 평가한 결과를 지수화해 매년 발표한다.

전국 운전행태 조사 결과 최근 3년간 대부분의 지표가 꾸준히 개선된 것으로 나타났다. 특히 이륜차 승차자의 안전모 착용률은 2023년 93.95%에서 지난해 97.16%까지 높아졌고, 운전 중 스마트기기 미사용 준수율도 2023년 61.07%에서 지난해 64.32%로 상승했다.

다만 운전자의 신호준수율은 2025년 96.65%로 전년(96.8%) 대비 소폭 하락해 지속적인 단속과 계도가 필요한 것으로 분석됐다.

보행행태 영역에서는 횡단보도 신호 준수율이 지난해 92.8%로 전년(92.46%) 대비 상승했고, 횡단 중 스마트기기 미사용 준수율도 85.3%에서 85.86%로 높아지는 등 개선 추세를 보였다. 반면 무단횡단 금지 준수율은 전년의 74.66%에서 작년 73.44%로 되레 하락한 것으로 나타났다.

지방 정부의 교통안전 정책을 평가하는 교통안전 행정노력도(11점 만점)는 2024년 7.42점에서 2025년 8.26점으로 상승했다. 하지만 교통사고 사상자수(14점 만점)는 지난해 9.65점으로 전년(10.03점)보다 소폭 하락한 것으로 나타났다.

이외 승용차에서의 뒷좌석 안전띠 착용률은 69.65%로 운전자(85.38%)에 비해 현저히 낮은 것으로 나타났다. 또 고속도로에서 유아용 카시트를 착용하는 비율(66.25%)도 전년(66.67%)보다 소폭 낮아져 개선 노력이 필요한 것으로 지적됐다.

지역별 평가 결과 전국에서 교통문화지수가 가장 높은 지방정부(시·군·구)는 강원도 원주시(91.58점)였다. 경남 진주시(90.02점), 인천 계양구(89.56%)도 상대적으로 높은 평가를 받았다. 서울시는 78점으로 17개 광역 지자체 가운데 가장 낮은 점수를 받았다.

2025년 교통문화지수 평가 결과. 국토교통부 제공

2025년 교통문화지수 평가 결과. 국토교통부 제공

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글