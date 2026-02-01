신예 감독이 포착한 ‘열여덟의 가만한 우울’…“날 것의 아는 감정 담았죠”

<겨울의 빛> 조현서 감독 인터뷰

영화 <겨울의 빛>은 열여덟 살 다빈(성유빈)의 시선을 따라간다. 그는 주로 무색무취하다. 공부를 곧잘 하지만 마땅한 꿈도 소망도 없다. 어렴풋이 대학을 다니고 싶을 뿐이다. 동생 은서(차준희)에게는 청각장애가 있고 엄마는 그 병원비를 버느라 바쁘다. 엄마 대신 어린 은서의 등굣길을 책임지지만 다정한 오빠는 아니다. 다빈은 그냥 ‘해야 하니까’ 하는 수동형의 삶이 익숙하다.

평범하지만 우울한 빛을 띤 소년을 주인공으로 한 <겨울의 빛>이 4일 개봉한다. 한국예술종합학교(한예종) 영화과에서 연출을 전공한 조현서 감독(31)의 장편 데뷔작으로 지난해 제26회 전주국제영화제에서 한국경쟁 부문 대상을 받았다. 지난달 28일 서울 종로구 한 카페에서 만난 조 감독은 “처음 쓰는 긴 호흡의 이야기다 보니 최대한 날 것으로 쓰되 내가 아는 감정을 담아내려 했다”고 했다.

<겨울의 빛> 속 다빈을 침잠하게 하는 건 ‘경제적으로 넉넉하지 않은 우리 집’을 상기시키는 환경들이다. 여자친구 재은(강민주)이 사는 ‘고급 아파트’와 다빈이 사는 구축 복층형 아파트는 영화 속에서 대조를 이룬다. 선생님이 아이들에게 겨울방학 해외 연수 프로그램을 공지하자마자 다빈은 침울해진다. 재은은 당연히 참여할 거란 걸 알아서다. 연수비를 마련하기 위해 다빈은 밤에 가족들 몰래 모텔 청소 아르바이트를 시작한다.

조 감독은 학창 시절을 보낸 수도권 신도시를 떠올리며 시나리오를 썼다고 한다. 그는 “너무 평범한 동네였다”면서도 “(새 아파트) 이주민과 (구축 아파트) 원주민 아이들이 한 학군에 모여있었는데, 특유의 계급간 갈등이 있다고 느꼈었다. 서로 대화할 일도 많지 않고 분명한 구분이 있다고 생각했다”고 했다. 감독 스스로 “자격지심을 느끼기도 했던” 감정은 영화의 주요한 소재가 됐다. 다만 영화는 이를 깊이 파고들기보다 다빈이 울적해지는 이유 중 하나로 배경처럼 배치한다.

다빈은 행동하기보다 꾹 감정을 눌러참는 편이다. 조 감독은 “제가 좋아하는 캐릭터들이 그런 편”이라며 “본인은 아무것도 하지 않았지만 사회가 벽으로 느껴지는 것. 어느 순간에는 움직이겠지만 그게 잘못된 행동처럼 느껴지는 순간을 보는 걸 선호한다. (극적인 사건이 있는 것보다) 그게 더 자연스러운 일처럼 느껴진다”고 말했다.

그는 시나리오를 쓸 때면 “무표정하고 주변에 있는 듯 없는 듯한 사람인데, 마음 속에 묘한 균열이 있는 사람들”을 들여다보게 된다고 했다. <겨울의 빛>의 다빈은 “‘중간자’라는 키워드로 만든 인물”로 “철저히 관찰자였으면 바랐기 때문에 더더욱 감정을 함부로 표출하지 않는 캐릭터가 됐다”고 한다.

개봉을 앞둔 조 감독은 “이제 막 이 세계(영화계)에 첫발을 내디딘 것 같다”고 했다. 이사를 자주 다니던 유년기에 그는 집에서 책과 영화 보는 것을 친구로 삼았다고 한다. 중학교 때는 잠깐 방황하기도 했다. “한 번은 수학학원 선생님이 제가 너무 학원을 빠지니까 전화해서 부르더라고요. 또 혼나려나 보다 했는데 갑자기 흑백 영화 <12인의 노한 사람들>을 보여주셨고, (보면서) 엄청나게 울었어요. ‘좋은 영화가 많으니까 보고 싶으면 학원에 오라’고 말씀하셨던 게 생각납니다.” 이를 계기로 할리우드 영화에서 고전 영화까지 취향을 넓힌 그는 대학 전공으로 영화 연출을 선택했다.

한예종에서 영화를 공부하고 단편 영화 현장에서 경험을 쌓으며 20대를 보냈다. 조 감독은 “영화를 찍을 때는 낭패감과 자괴감, 약간의 뿌듯함이 뒤섞인다. 그래도 놀이터처럼 판을 만들어놓고 배우와 촬영감독과 소통하는 게 재미있다”며 “너무 좋아하는 일이 이것(영화)밖에 없다”고 했다.

지난해 전주국제영화제에서 한국경쟁 대상을 받았을 때는 덜컥 겁이 나기도 했단다. “과분한 상이라는 생각에 무서웠다”는 그는 “아직도 (상을 받았다는 사실을) 소화하고 있다”며 웃었다.

최근에는 영화과 선후배들과 ‘스튜디오 433’이라는 조그마한 영화사를 차렸다. 다음 시나리오도 구상하고 있다. 조 감독은 “감독으로서 제 역량이 어느 정도인지 스스로 정리가 되지 않는다”면서도 분명한 취향을 얘기했다. “건조한 영화를 좋아하는데, 당장에 쓰고 싶은 건 격투기가 등장하는 얘기예요. 하드보일드 형사물과 느와르물도 좋아해서 그런 영화를 만들고 싶기도 합니다.”