일 중도개혁연합 대표들이 부채춤을?···“AI 조작 영상 확산” 요미우리 보도

중의원 선거 앞두고 정견방송 짜깁기 영상 퍼져 다른 야당 입후보 예정자 모습 AI로 조작되기도

일본 중의원(하원) 선거를 앞두고 신당 중도개혁연합의 정견방송을 인공지능(AI)으로 조작한 영상이 소셜미디어 엑스에서 확산하면서 단시간에 160만회의 조회 수를 기록했다고 요미우리신문이 1일 보도했다.

해당 영상에서는 중도개혁연합 공동대표를 맡은 제1야당 입헌민주당 노다 요시히코 대표와 제3야당 공명당 사이토 데쓰오 대표가 정견 발표를 하다가 목소리를 모아 투표를 호소한 다음, 방송 말미부터 조작된 내용이 나온다고 요미우리는 전했다. 조작된 내용은 노다 대표와 사이토 대표가 수화통역자를 향해 머리를 숙인 뒤 갑자기 연단의 탁자를 넘어뜨리고, 부채를 손에 든 채 춤을 추는 부분이다.

요미우리는 이 영상이 지난달 30일 한 일본 소재 개인 사용자의 계정을 통해 게재됐으며 같은 달 31일 정오쯤에는 160만회 이상 조회됐다고 전했다. 이 영상을 올린 계정의 사용자는 31일 정오쯤 해당 영상을 삭제했으며 AI로 가공된 영상이었다고 밝혔다. 이 계정의 사용자는 해당 영상에 대해 “유머의 범위 내”라고 생각했으나 배려가 현저히 부족했고, 부적절한 표현이었다면서 사과했다. 요미우리는 이 계정 사용자에게 접촉해 보았지만 답변이 오지 않았다고 전했다.

일본의 정견방송은 국회의원 선거나 도도부현(일본의 광역지자체) 지사 선거 후보, 정당·정치단체의 정견을 텔레비전이나 라디오 방송을 통해 발표하는 것을 말한다. 일본 공직선거법은 방송사들이 정견방송 영상에 손을 대지 않고 그대로 내보내야 한다고 규정하고 있다. 하지만 유권자가 정견방송의 내용을 편집하거나 가공해 SNS 등에 올리는 것에 대한 규정은 아직 없다. AI를 통한 영상 조작에 관해서 법의 사각지대가 존재하는 셈이다. 요미우리는 이번 중의원 선거에서 다른 야당의 입후보 예정자가 지난달 27일 선거 공시 전 거리에서 손을 흔드는 모습이 생성형 AI를 통해 탱크톱을 입은 모습으로 조작되는 피해 사례가 발생했다고 전했다.

선거제도 전문가인 유아사 간도 메이지대 교수는 요미우리에 “정견방송의 가짜 동영상이 만들어지면, 이를 본 사람들은 그 내용을 진실이라고 오해하기 쉬워질 위험성이 있다”면서 “정치적 주장이나 정책, 사실이 조작되면 유권자 판단에도 영향을 미치면서 선거가 왜곡될 수 있다”고 말했다. 그는 “현행 공직선거법은 선거 포스터를 훼손하면 법 위반이지만, AI로 인한 가짜정보가 범람하는 인터넷 공간에는 대응하지 못하고 있다”면서 “현실에 맞는 공직선거법의 재검토가 필요하다”고 지적했다.