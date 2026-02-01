서울 서리풀1 공공주택지구 지정 고시…2029년 첫 분양 목표

서울 서초구에 청년·신혼부부를 위한 공공주택 1만8000가구를 짓는 서리풀1지구 사업이 본격적으로 추진된다.

국토교통부는 서울 서초구 원지·신원·염곡·내곡동 일원(201만8074㎡)를 서리풀1지구 공공주택지구로 2일 지정·고시한다고 1일 밝혔다.

서리풀1지구는 정부가 지난해 9·7 공급대책에서 발표한 서울 핵심 입지다. 신분당선 청계산입구역 등에 가깝고 현대자동차 본사 등이 인근에 있어 첨단산업과 연계 가능성도 크다. 지난해 11월 주민공람 공고 후 전략환경영향평가와 재해영향성 검토, 중앙토지수용위원회 공익성 심의 과정을 거쳐 지난달 22일 중앙도시계획위원회 심의를 통과했다.

국토부와 한국토지주택공사(LH)는 2029년 착공 및 분양을 목표로 지구계획수립 등 후속 절차를 진행한다. 청년과 신혼부부를 위한 공공주택으로 공급하는 방안을 추진한다는 계획이다.

국토부는 이외 4호선 남태령역 부근인 서울 관악구 남현동 서울남현 공공주택지구(4만2392㎡) 지구계획도 2일 승인한다.

서울남현 공공주택지구는 부지 내 노후 군인 아파트를 재건축하고 공공주택(446가구)과 신규 군인 아파트(386가구)로 공급하는 사업이다. 부지 조성 절차를 거쳐 2028년 착공 및 분양하는 게 목표다.

김영국 국토부 주택공급추진본부장은 “서리풀지구는 과거 내곡 공공주택지구 이후 서울에서 15년만에 추진되는 대규모 공공택지사업이고, 남현지구 또한 공공주택 공급과 군인 아파트 현대화를 동시에 추진하는 의미가 큰 사업인 만큼 속도감 있게 추진하겠다”라고 말했다.