창간 80주년 경향신문

서울 서리풀1 공공주택지구 지정 고시…2029년 첫 분양 목표

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 서초구에 청년·신혼부부를 위한 공공주택 1만8000가구를 짓는 서리풀1지구 사업이 본격적으로 추진된다.

국토부는 이외 4호선 남태령역 부근인 서울 관악구 남현동 서울남현 공공주택지구 지구계획도 2일 승인한다.

서울남현 공공주택지구는 부지 내 노후 군인 아파트를 재건축하고 공공주택과 신규 군인 아파트로 공급하는 사업이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울 서리풀1 공공주택지구 지정 고시…2029년 첫 분양 목표

입력 2026.02.01 15:20

  • 최미랑 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서리풀1 공공주택지구 지정 고시…2029년 첫 분양 목표

서울 서초구에 청년·신혼부부를 위한 공공주택 1만8000가구를 짓는 서리풀1지구 사업이 본격적으로 추진된다.

국토교통부는 서울 서초구 원지·신원·염곡·내곡동 일원(201만8074㎡)를 서리풀1지구 공공주택지구로 2일 지정·고시한다고 1일 밝혔다.

서리풀1지구는 정부가 지난해 9·7 공급대책에서 발표한 서울 핵심 입지다. 신분당선 청계산입구역 등에 가깝고 현대자동차 본사 등이 인근에 있어 첨단산업과 연계 가능성도 크다. 지난해 11월 주민공람 공고 후 전략환경영향평가와 재해영향성 검토, 중앙토지수용위원회 공익성 심의 과정을 거쳐 지난달 22일 중앙도시계획위원회 심의를 통과했다.

국토부와 한국토지주택공사(LH)는 2029년 착공 및 분양을 목표로 지구계획수립 등 후속 절차를 진행한다. 청년과 신혼부부를 위한 공공주택으로 공급하는 방안을 추진한다는 계획이다.

국토부는 이외 4호선 남태령역 부근인 서울 관악구 남현동 서울남현 공공주택지구(4만2392㎡) 지구계획도 2일 승인한다.

서울남현 공공주택지구는 부지 내 노후 군인 아파트를 재건축하고 공공주택(446가구)과 신규 군인 아파트(386가구)로 공급하는 사업이다. 부지 조성 절차를 거쳐 2028년 착공 및 분양하는 게 목표다.

김영국 국토부 주택공급추진본부장은 “서리풀지구는 과거 내곡 공공주택지구 이후 서울에서 15년만에 추진되는 대규모 공공택지사업이고, 남현지구 또한 공공주택 공급과 군인 아파트 현대화를 동시에 추진하는 의미가 큰 사업인 만큼 속도감 있게 추진하겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글