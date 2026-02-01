‘우크라 종전 논의’ 미-러 회담 “생산적”···3국 회담은 연기 가능성

러시아·우크라이나 전쟁 종전을 논의 중인 미국과 러시아가 31일(현지시간) 미 플로리다주 마이애미에서 회담해 “건설적인” 논의를 진행했다고 미국 측이 밝혔다.

스티브 윗코프 도널드 트럼프 미국 대통령 특사는 이날 자신의 엑스에서 “오늘 플로리다에서 키릴 드미트리예프 러시아 (경제) 특사는 우크라이나 분쟁의 평화적 해결을 위한 미국의 중재 노력의 일환으로 생산적이고 건설적인 회담을 했다”고 전했다.

윗코프 특사는 “우리(미국)는 이번 회담을 통해 러시아가 우크라이나 평화를 위해 노력하고 있고, 지속적이고 영구적인 평화를 모색하는 트럼프 대통령의 중대한 리더십에 감사하고 있다는 점에 고무됐다”고 했다. 다만 윗코프 특사는 회담에서 어떤 진전이 있었는지는 구체적으로 설명하지 않았다.

이날 회담에는 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스콧 베선트 미 재무부 장관, 조시 그루엔바움 평화위원회 수석고문도 참석했다고 윗코프 특사는 전했다. 베선트 장관을 제외한 이들은 지난달 22일 러시아 모스크바 크렘린궁을 찾아 블라디미르 푸틴 대통령 등 러 측 인사들과 회담한 바 있다.

양자 간 회담은 2월1일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 개최 예정인 미국과 러시아, 우크라이나 간 3자 회담을 앞두고 개최됐다. 앞서 3국은 지난 23일과 24일 아부다비에서 2차례 회담했으나 이 자리에서는 종전에 대한 뚜렷한 합의점을 도출하진 못했다. 3국 회동이 이어지면서 이번엔 종전 관련 성과가 도출될 것이란 기대가 나온다.

러시아는 우크라이나 공습을 잠정 중단한 상태다. 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 전날 “트럼프 대통령의 개인적 요청에 따라 2월1일까지 키이우에 대한 공격을 중단하기로 했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 “극심한 추위”를 거론하며 우크라이나 공격을 멈춰달라고 요청했다고 밝힌 바 있다.

다만 영토 문제와 관련해 러시아와 우크라이나 간 입장차는 여전한 상태라고 AFP 통신은 전했다. 러시아는 돈바스(도네츠크·루한스크) 지역에서 우크라이나의 완전 철수를 주장하는 반면 우크라이나는 이를 수용할 수 없다는 입장이다. 러시아는 현재 돈바스의 약 90%를 점령한 상태다.

예정된 미·러·우 3자 회담이 미국과 이란 간 긴장이 이어지면서 다소 연기될 가능성도 제기된다. 젤렌스키 대통령은 이날 영상 연설에서 “우리는 다음 주 회담을 기대하며 준비 중”이라며 “우리는 미국 측과 지속적으로 소통 중이며 향후 회담에 관한 구체적인 세부 사항을 기다리고 있다”고 말했다.

우크라이나는 영하 30도에 이르는 겨울철 혹한이 예고된 가운데 이날 대규모 정전 사태를 추가로 겪었다. 우크라이나 에너지부 등에 따르면 우크라이나와 몰도바, 루마니아 등 인접국을 잇는 고압 송전선에 기술적 문제가 생긴 탓이다. 우크라이나는 에너지 인프라를 겨냥한 러시아의 공습이 이어지면서 일부 지역 전기·난방 공급에 어려움을 겪어 왔다.