창간 80주년 경향신문

‘우크라 종전 논의’ 미-러 회담 “생산적”···3국 회담은 연기 가능성

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

러시아·우크라이나 전쟁 종전을 논의 중인 미국과 러시아가 31일 미 플로리다주 마이애미에서 회담해 "건설적인" 논의를 진행했다고 미국 측이 밝혔다.

스티브 윗코프 도널드 트럼프 미국 대통령 특사는 이날 자신의 엑스에서 "오늘 플로리다에서 키릴 드미트리예프 러시아 특사는 우크라이나 분쟁의 평화적 해결을 위한 미국의 중재 노력의 일환으로 생산적이고 건설적인 회담을 가졌다"고 전했다.

윗코프 특사는 "우리는 이번 회담을 통해 러시아가 우크라이나 평화를 위해 노력하고 있고, 지속적이고 영구적인 평화를 모색하는 트럼프 대통령의 중대한 리더십에 감사하고 있다는 점에 고무됐다"고 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘우크라 종전 논의’ 미-러 회담 “생산적”···3국 회담은 연기 가능성

입력 2026.02.01 15:24

수정 2026.02.01 15:36

펼치기/접기
  • 조문희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

스티브 윗코프 미국 중동 특사(왼쪽 두번째)와 유리 우샤코프 러시아 크렘린궁 외교정책보좌관, 키릴 드미트리예프(오른쪽) 러 경제특사가 지난달 22일(현지시간) 모스크바 크렘린궁에서 만나고 있다. AFP연합뉴스

스티브 윗코프 미국 중동 특사(왼쪽 두번째)와 유리 우샤코프 러시아 크렘린궁 외교정책보좌관, 키릴 드미트리예프(오른쪽) 러 경제특사가 지난달 22일(현지시간) 모스크바 크렘린궁에서 만나고 있다. AFP연합뉴스

러시아·우크라이나 전쟁 종전을 논의 중인 미국과 러시아가 31일(현지시간) 미 플로리다주 마이애미에서 회담해 “건설적인” 논의를 진행했다고 미국 측이 밝혔다.

스티브 윗코프 도널드 트럼프 미국 대통령 특사는 이날 자신의 엑스에서 “오늘 플로리다에서 키릴 드미트리예프 러시아 (경제) 특사는 우크라이나 분쟁의 평화적 해결을 위한 미국의 중재 노력의 일환으로 생산적이고 건설적인 회담을 했다”고 전했다.

윗코프 특사는 “우리(미국)는 이번 회담을 통해 러시아가 우크라이나 평화를 위해 노력하고 있고, 지속적이고 영구적인 평화를 모색하는 트럼프 대통령의 중대한 리더십에 감사하고 있다는 점에 고무됐다”고 했다. 다만 윗코프 특사는 회담에서 어떤 진전이 있었는지는 구체적으로 설명하지 않았다.

이날 회담에는 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너, 스콧 베선트 미 재무부 장관, 조시 그루엔바움 평화위원회 수석고문도 참석했다고 윗코프 특사는 전했다. 베선트 장관을 제외한 이들은 지난달 22일 러시아 모스크바 크렘린궁을 찾아 블라디미르 푸틴 대통령 등 러 측 인사들과 회담한 바 있다.

양자 간 회담은 2월1일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 개최 예정인 미국과 러시아, 우크라이나 간 3자 회담을 앞두고 개최됐다. 앞서 3국은 지난 23일과 24일 아부다비에서 2차례 회담했으나 이 자리에서는 종전에 대한 뚜렷한 합의점을 도출하진 못했다. 3국 회동이 이어지면서 이번엔 종전 관련 성과가 도출될 것이란 기대가 나온다.

러시아는 우크라이나 공습을 잠정 중단한 상태다. 드미트리 페스코프 러시아 크렘린궁 대변인은 전날 “트럼프 대통령의 개인적 요청에 따라 2월1일까지 키이우에 대한 공격을 중단하기로 했다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이에 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 “극심한 추위”를 거론하며 우크라이나 공격을 멈춰달라고 요청했다고 밝힌 바 있다.

다만 영토 문제와 관련해 러시아와 우크라이나 간 입장차는 여전한 상태라고 AFP 통신은 전했다. 러시아는 돈바스(도네츠크·루한스크) 지역에서 우크라이나의 완전 철수를 주장하는 반면 우크라이나는 이를 수용할 수 없다는 입장이다. 러시아는 현재 돈바스의 약 90%를 점령한 상태다.

예정된 미·러·우 3자 회담이 미국과 이란 간 긴장이 이어지면서 다소 연기될 가능성도 제기된다. 젤렌스키 대통령은 이날 영상 연설에서 “우리는 다음 주 회담을 기대하며 준비 중”이라며 “우리는 미국 측과 지속적으로 소통 중이며 향후 회담에 관한 구체적인 세부 사항을 기다리고 있다”고 말했다.

우크라이나는 영하 30도에 이르는 겨울철 혹한이 예고된 가운데 이날 대규모 정전 사태를 추가로 겪었다. 우크라이나 에너지부 등에 따르면 우크라이나와 몰도바, 루마니아 등 인접국을 잇는 고압 송전선에 기술적 문제가 생긴 탓이다. 우크라이나는 에너지 인프라를 겨냥한 러시아의 공습이 이어지면서 일부 지역 전기·난방 공급에 어려움을 겪어 왔다.

‘4년’ 러·우 전쟁이 ‘6년’ 2차대전보다 길다?···종전 협상 미 특사 이해 부족 논란

러시아·우크라이나 전쟁 종전 협상을 담당하는 미국 측 핵심 특사가 우크라이나의 정치 체제와 전쟁 경과에 대한 기본적인 이해조차 갖추지 못했다는 비판이 제기됐다. 우크라이나에서는 미국 협상팀의 전문성에 대한 우려와 함께 전쟁의 향방을 좌우할 협상이 졸속으로 진행될 수 있다는 경계감이 커지고 있다. 28일(현지시간) 키이우인디펜던트 보도에 따르면 해당 특...

https://www.khan.co.kr/article/202601291422001

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글