관악구, 양성평등 문화확산 공모사업 모집

경향신문

본문 요약

관악구는 양성평등 문화 확산과 여성의 사회참여 확대, 복지 증진을 위해 '2026년 양성평등기금 공모사업'에 참여할 단체를 모집한다고 1일 밝혔다.

특히 최근 디지털 성범죄의 지속성과 심각성이 사회적 문제로 대두됨에 따라 올해도 관련 사업 '함께 누리는 안전기반 도시' 분야를 중점적으로 지원할 예정이다.

박준희 관악구청장은 "양성평등기금 공모사업을 계기로 지역사회 전반에 성평등 가치가 더욱 확산되고, 여성의 사회적 역할 확대와 삶의 질 향상으로 이어지길 바란다"라며, "관악구에 소재한 다양한 법인과 단체들의 적극적인 참여와 창의적인 사업 제안을 기대한다"라고 말했다.

관악구, 양성평등 문화확산 공모사업 모집

입력 2026.02.01 15:54

  주영재 기자

관악구청 모습. 관악구 제공

관악구는 양성평등 문화 확산과 여성의 사회참여 확대, 복지 증진을 위해 ‘2026년 양성평등기금 공모사업’에 참여할 단체를 모집한다고 1일 밝혔다.

올해 공모를 통해 지역 특성과 수요를 반영한 다양한 사업을 발굴하고, 총 3500만원의 예산을 투입해 1개 사업당 최대 500만원을 지원할 계획이다.

공모 분야는 ▲함께 만드는 성평등 도시 ▲함께 누리는 안전기반 도시 ▲함께 일하는 경제활력 도시 ▲함께 자라는 여성참여 도시 ▲함께 돌보는 가족친화 도시 등 총 5개 분야다.

특히 최근 디지털 성범죄의 지속성과 심각성이 사회적 문제로 대두됨에 따라 올해도 관련 사업 ‘함께 누리는 안전기반 도시’ 분야를 중점적으로 지원할 예정이다.

박준희 관악구청장은 “양성평등기금 공모사업을 계기로 지역사회 전반에 성평등 가치가 더욱 확산되고, 여성의 사회적 역할 확대와 삶의 질 향상으로 이어지길 바란다”라며, “관악구에 소재한 다양한 법인과 단체들의 적극적인 참여와 창의적인 사업 제안을 기대한다”라고 말했다.

