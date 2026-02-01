경기도 전역에 눈 예보···오후 5시부터 비상 1단계 대응

1일 저녁부터 2일 아침 사이 경기도내 전역에 눈이 예보되면서 경기도가 1일 오후 5시부터 재난안전대책본부 비상1단계를 가동한다.

경기도에는 이 기간 적게는 1~3cm, 일부 지역의 경우 5cm의 강한 눈이 내리는 것으로 예보됐다. 경기남부 지역을 제외한 23개 시군에는 대설예비특보가 발효됐다.

경기도는 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 하는 비상 1단계 근무체제를 선제적으로 가동한다. 비상 1단계는 도로, 교통, 철도, 소방, 농업 분야 등 총 19명이 근무하며 상황 대응을 한다.

김동연 경기지사는 이날 공문을 통해 주말 취약시간 강설 대비 비상근무 및 제설작업 철저, 강설 전 사전 제설제 살포 완료, 민자도로 제설관리 강화 등을 지시했다.

경기도는 지난해 12월 4일 첫 강설 시 극심한 도로 지·정체가 발생한 데 대한 개선방안으로 6개 권역별 제설제 사전살포 개시시간을 명시하는 ‘사전제설 개시정보 운영모델’을 운영하고 있다.

김규식 경기도 안전관리실장은 “일요일 저녁과 월요일 출근길에 강설이 예상되는 만큼, 강설로 인한 도민 불편이 없도록 제설작업에 철저를 기하겠다”며 “도민들께서도 가급적 대중교통을 이용하고 차량운행시에는 감속 운전을 하는 등 안전에 유의하시고, 내집 내점포앞 눈쓸기에 동참해달라”고 말했다.