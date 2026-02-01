여당 정책위의장 “미국 정부가 불필요한 갈등 만들고 있어”…보완수사권 논란엔 “꼼꼼히 논의해야”

한정애 더불어민주당 정책위의장이 1일 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘관세 재인상’ 압박에 “상당히 유감스럽다”고 밝혔다. 대미투자특별법은 2월 말, 3월 초에 처리한다는 입장을 재확인했다.

한 정책위의장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 정부로부터 미국과의 관세 협의 관련 보고를 받았는냐는 질문에 “어느 날 갑자기 ‘법안이 빨리 안 됐네. 관세를 다시 올리겠다’는 방식의 협상이 계속된다면 한·미 간 맺은 MOU(양해각서)라는 것이 앞으로도 지켜질 수 있는 것인지 염려가 안 될 수 없다”며 “굉장히 우려스럽다”고 밝혔다.

한 정책위의장은 “국회는 정해진 일정에 따라 대미투자특별법 관련 일정을 밟아가면 그런 부분들은 정리가 될 것이라고 본다”면서도 “다만 저희는 미국 정부에 대해 불필요한 갈등을 만들고 있는 것 아니냐고 생각한다”고 말했다. 그는 “상호 간에 존중하고 양해하에 만들어진 양해각서라면, 그것이 지켜질 수 있도록 해당 국가의 절차를 존중하는 것이 필요하지 않나 생각한다”며 “그런 부분에 있어선 상당히 유감스럽다는 표현을 안 쓸 수가 없다”고 말했다.

한 정책위의장이 돌연 관세 인상을 시사한 미국 정부에 불만을 표한 것으로 풀이된다. 김정관 산업통상부 장관을 필두로 정부가 미국과 관련 협의를 이어가는 과정에서 여당이 대미 협상의 레버리지를 키워주려는 의도도 엿보인다. 그는 대미투자특별법은 2월 말, 3월 초에 처리하겠다고 밝혔다.

한 정책위의장은 당내 강경파 의원들이 공소청에 보완수사권을 줘선 안 된다고 주장하는 데 대해선 “논의조차 안 하고 보완수사권을 줄 수 없다고 천명하는 건 맞지 않다고 본다”며 선을 그었다. 그는 “공소청·중대범죄수사청법 처리를 우선으로 하고, 형사소송법 개정은 해당 기관들이 작동되는 시점(10월) 이전에 하면 되기 때문에 그 시간 동안 정말 꼼꼼하고 깊이 있게 논의하겠다”고 말했다.

이재명 대통령이 지난달 27일 국회 입법 지연을 공개 비판한 만큼 정청래 대표가 설 연휴 전 처리를 공언한 법왜곡죄(형법 개정안), 재판소원(헌법재판소법 개정안) 등 사법개혁 법안 처리 시점은 다소 늦춰질 가능성이 있다. 한 정책위의장은 사법개혁 법안과 공소청·중수청 설치법, 자사주 소각 의무화를 골자로 하는 3차 상법 개정안 등을 “2월 임시국회 내 처리하는 것이 목표”라고 말했다.

그는 “개혁 법안들 때문에 민생 법안이 진도가 안 나가는 것도 있다”며 “85개 법안이 본회의에 계류돼 있다. 설 명절 전에 계류돼 있는 민생 법안들이 하나도 없게 처리하고 명절 인사를 드릴 수 있는 게 좋지 않을까”라고 했다.