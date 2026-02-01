창간 80주년 경향신문

수도권 쓰레기 직매립 금지 한달···충남 “우리가 최대 피해자” 반발

경향신문

올해 1월 '수도권 생활폐기물 직매립 금지' 조치가 시행된 지 한달을 맞았다.

도민들은 충남 지역이 수도권 생활폐기물의 '최대 수용지'가 되고 있다고 우려한다.

예산홍성환경운동연합에 따르면 수도권 생활폐기물 가운데 민간 위탁을 통해 처리하기로 계약된 물량은 총 53만7000t이다.

수도권 쓰레기 직매립 금지 한달···충남 “우리가 최대 피해자” 반발

입력 2026.02.01 16:22

  • 강정의 기자

충남 5개 시·군서 일평균 190t 유입

주민들 “악취 등에 대한 불안감 커져”

충청권 4개 시·도, 공동대응 나서기로

생활폐기물 수집·운반업 허가 없이 경기도 남양주시의 폐기물을 들여온 천안의 한 폐기물처리업체에 쌓여있는 폐기물. 충남도 제공

생활폐기물 수집·운반업 허가 없이 경기도 남양주시의 폐기물을 들여온 천안의 한 폐기물처리업체에 쌓여있는 폐기물. 충남도 제공

올해 1월 ‘수도권 생활폐기물 직매립 금지’ 조치가 시행된 지 한달을 맞았다. 우려했던대로 수도권 생활폐기물이 소각내지는 재활용을 위해 충청권으로 대거 유입되면서 지역 사회의 반발이 거세지고 있다. 충남에서는 “우리가 최대 피해자”라며 대책 마련을 촉구하는 목소리가 높다.

1일 충남도에 따르면 도내 15개 시·군 가운데 천안·아산·당진·서산·공주 등 5개 시·군의 11개 폐기물 처리업체가 수도권 생활폐기물을 처리하고 있다. 이들 업체는 재활용업체 4곳, 소각업체 7곳으로, 일평균 반입량은 약 190t에 달한다. 반입 지역 대부분이 수도권과 인접한 곳에 집중돼 있다.

도민들은 충남 지역이 수도권 생활폐기물의 ‘최대 수용지’가 되고 있다고 우려한다.

예산홍성환경운동연합에 따르면 수도권 생활폐기물 가운데 민간 위탁을 통해 처리하기로 계약된 물량은 총 53만7000t이다. 이 가운데 충청권으로 반입되는 계약 물량은 13만6000t으로, 전체의 4분의 1을 넘는다. 특히 충남으로 유입되는 물량은 6만9500t으로 충청권에서 가장 많은 수준이다.

김미선 예산홍성환경운동연합 사무국장은 “수도권 생활폐기물 직매립 금지로 발생한 부담이 충청·강원 등 수도권 인접 지역으로 고스란히 전가되고 있다”며 “2021년 관련 법 개정 이후 공공소각장 확보를 위한 준비 기간이 있었음에도 지난 5년간 실시설계나 착공 등 실질적인 사업을 추진한 수도권 지자체는 단 한 곳도 없다”고 밝혔다.

환경운동연합 등 환경단체 활동가들이 지난해 12월15일 서울시청 앞에서 ‘수도권 쓰레기, 충북 민간시설 전가’를 규탄하는 퍼포먼스를 하고 있다. 서성일 선임기자

환경운동연합 등 환경단체 활동가들이 지난해 12월15일 서울시청 앞에서 '수도권 쓰레기, 충북 민간시설 전가'를 규탄하는 퍼포먼스를 하고 있다. 서성일 선임기자

폐기물 소각시설이 위치한 지역 주민들의 반발은 확산되고 있다. 공주시 이인면에 거주하는 40대 임모씨는 “수도권에서 나온 쓰레기를 왜 우리가 떠안아야 하느냐”며 “악취 등 환경 오염에 대한 불안감과 잦은 트럭 이동으로 인한 농로 침하에 대한 우려가 큰 상황”이라고 말했다. 이어 “지역이 수도권 쓰레기 처리장이 된 것 같아 허탈하다”고 덧붙였다.

천안에 거주하는 40대 강모씨는 “수도권 생활폐기물 직매립 금지라는 환경 정책의 취지와 달리 그 부담이 특정 지역에 집중되고 있다”며 “정부 차원의 책임 있는 대책 마련이 필요하다”고 촉구했다.

수도권 생활폐기물의 충남 유입 과정에서 위법 행위도 잇따라 적발되고 있다. 충남도가 최근 천안·아산·공주·서산에 위치한 재활용업체 4곳을 점검한 결과 폐기물관리법 위반 사례가 확인됐다. 현재 소각업체를 대상으로 한 점검도 진행 중으로, 추가 위반 여부를 조사하고 있다.

적발된 업체들은 생활폐기물 수집·운반업 허가 없이 폐기물을 반입하거나 사업장 내 폐기물 보관시설이 파손된 상태로 폐기물을 방치한 것으로 드러났다. 일부 업체에서는 반입된 생활폐기물에 음식물쓰레기가 혼합돼 있는 사례도 확인됐다.

충남도 관계자는 “수도권 생활폐기물 반입과 관련해 불법·편법 행위에 대해서는 엄정하게 대응할 방침”이라며 “위반 사항이 확인될 경우 행정처분과 함께 재발 방지 조치를 강화하겠다”고 말했다.

충청권 4개 시·도는 수도권 폐기물 공동 대응에 나서기로 했다. 대전시·세종시·충북도·충남도는 쓰레기 유입 동향을 상시 모니터링하고 정보를 공유하는 한편, 불법·편법 반입이 의심되는 처리업체에 대해 공동 점검과 단속을 벌이기로 했다. 제도 개선을 포함한 관계기관 합동 대응 체계도 가동한다.

