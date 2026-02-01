던킨·배스킨라빈스, 점주에 판촉행사 강제했다가 과징금 3억2000만원 부과

던킨·배스킨라빈스를 운영하는 비알코리아가 가맹점주 동의율을 임의로 조작해 판촉 행사를 했다가 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다.

공정위는 비알코리아가 가맹점주들에게 사전 동의를 받지 않고 판촉 행사를 실시한 행위(가맹사업법 위반)에 대해 시정명령 및 과징금 3억1800만원을 부과했다고 1일 밝혔다.

공정위 조사 결과, 비알코리아는 2023년과 2024년 카드사·이동통신사 등과 제휴해 던킨 판촉행사 를 하면서 전체 가맹점주 70% 이상의 사전 동의를 받지 않고 행사를 진행했다. 2024년 1월에는 배스킨라빈스의 통신사 제휴 판촉행사를 하면서 가맹점주 찬성률을 맞추기 위해 동의하지 않은 가맹점 1곳을 동의한 것으로 조작하기도 했다.

가맹사업법상 가맹본부는 가맹 점주가 비용의 전부 또는 일부를 부담하는 판촉행사를 열려면 점주 70% 이상의 동의를 받아야 한다. 광고의 경우에도 점주 50% 이상의 동의를 얻어야 한다. 이번 조치는 2022년 7월 판촉행사 사전동의제가 도입된 후 과징금을 부과한 첫 사례다.

공정위 관계자는 “가맹점주가 자신이 부담하는 행사 비용의 수준을 명확히 인지한 후 동의 의사를 자유롭게 밝힐 수 있도록 하는 사전동의제의 성공적 안착에 기여할 것”이라고 밝혔다.