이해찬 조문 국면에 선명해진 ‘정청래 대 김민석’ 당권 구도…‘공동대표 논란’ 조국은 변수

이해찬 전 국무총리 조문 정국을 거치며 더불어민주당 차기 당권을 둘러싼 정청래 민주당 대표와 김민석 국무총리의 경쟁 구도가 선명해졌다는 평가가 나온다. 당내에는 당권 경쟁이 사실상 시작됐다는 분석이 제기된다.

김 총리는 1일 페이스북에 “평생 민주주의와 평화 통일을 위해 헌신하셨던 고인은 이제 영원한 안식에 드셨다”며 “고인의 뜻을 기리기 위한 노력을 계속 해나가겠다”고 적었다. 김 총리는 전날 국회에서 열린 영결식에서 “민주 정부도 민주당도 이해찬에게 빚졌다”며 고인을 “롤모델”로 불렀다. 정 대표도 영결식에서 고인이 “민주당의 정신적 지주였다”며 “민주주의와 한반도 평화, 지역균형발전을 향한 이해찬 정신을 계승하겠다”고 말했다.

정 대표와 김 총리는 지난달 27~30일 치러진 고인의 장례식 현장에서 상주 역할을 하며 조문객을 맞았다. 차기 민주당 대표 출마 가능성이 거론되는 두 사람이 연일 같은 자리에 서 있는 장면은 차기 당권 경쟁 구도를 연상케 한다는 평가가 나왔다. 민주당의 한 의원은 이날 기자와의 통화에서 “고인의 장례위원회 구성을 논의하는 과정에서 정 대표와 김 총리가 각각 좀 더 주도적으로 하려는 느낌을 받았다”며 “장례식장 자리를 지킬 때도 서로를 의식하는 듯한 신경전도 느껴졌다”고 말했다.

장례식 첫날인 지난달 27일 공개된 유튜브 <삼프로TV> 의 김 총리 인터뷰 발언도 당권 경쟁 측면에서 주목받았다. 김 총리는 “민주당 대표는 굉장히 자랑스러운 일이기 때문에 당연히 로망은 있다”고 말했다. 민주당·조국혁신당 합당에 대해선 “이 시점에 그런 방식으로 제기돼 논란이 되고 있지 않나”라고 했다. 이는 합당을 제안한 정 대표 견제성으로 해석됐다. 정 대표 체제를 비판하는 측에서는 김 총리 조기 등판론도 거론된다.

조국 대표가 향후 민주당 내 역학 구도의 변수로 작용할 수 있다는 분석도 나온다. 이 전 총리 상주 역할을 분담하던 상황에서 합당 논의와 관련해 ‘공동 대표’로 거론돼 논란이 불거졌기 때문이다. 황운하 혁신당 의원이 지난달 29일 합당 시 ‘조국 공동대표론’을 공개 언급하고, 이와 관련해 같은 날 한 국무위원이 민주당 의원에게 “밀약 여부 밝혀야” “나눠 먹기 불가” 텔레그램 메시지를 보낸 장면이 <뉴시스> 카메라에 포착돼 논란이 커졌다.

채현일 민주당 의원은 이날 페이스북에 “‘어떤 경우에도 정치인 조국이 사라져선 안 된다’는 기조가 합당의 전제인가”라며 “일각에서는 이 발언을 두고 공동 당대표나 차기 대권 구도와 연결해 해석하며 우려하고 있다”고 적었다. 정 대표와 조 대표가 당권을 두고 비공개 사전 합의를 한 것 아니냐는 의혹성 주장에 대해 정 대표 측과 조 대표 측은 모두 부인했다.