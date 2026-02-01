휴전 2단계 목전에 두고···이스라엘 공습으로 가자지구에서 31명 사망

가자지구 휴전 2단계 이행을 목전에 둔 가운데 이스라엘의 가자지구 공습으로 어린이 6명을 포함해 최소 31명이 사망했다. 최근 두 달여 만에 가장 많은 사망자가 발생한 것으로, 지난해 10월 휴전 협정 발효 이후 이스라엘 공격으로 사망한 팔레스타인인은 520명을 넘어섰다.

가자지구 보건부와 현지 의료 소식통에 따르면 지난달 31일(현지시간) 새벽 가자지구 남부 칸유니스 알마와시 난민 캠프가 공격을 받아 어린이 3명을 포함해 일가족 최소 7명이 숨졌다. 가자지구 서쪽 셰이크라드완 지역의 경찰서가 공격받아 경찰관 등 13명 이상이 사망했다.

가자지구 북부 가자시티에서도 아파트 건물이 공격당해 어린이 3명과 여성 2명이 사망했다. 사망한 세 아이의 삼촌인 사메르 알아트바시는 “‘휴전’이라는 말만 들었는데, 이 아이들이 무슨 잘못을 했나? 우리는 무슨 잘못을 했나”라고 로이터통신에 말했다.

이스라엘군은 “가자지구 라파 지하 터널에서 테러리스트 8명이 출몰하는 등 휴전 합의 위반에 대응해 가자지구 전역에 걸쳐 하마스와 팔레스타인이슬라믹지하드(PIJ) 소속 지휘관과 대원들을 공격한 것”이라고 주장했다.

하마스는 성명을 내고 “피란민 텐트의 민간인과 가족, 어린이를 표적으로 삼는 행위는 점령군이 잔혹한 말살 전쟁을 계속한다는 뜻”이라고 비판했다.

필립 라자리니 유엔 팔레스타인난민기구(UNRWA) 대표는 “휴전이란 총성이 멈추고 전쟁 종식을 위한 노력이 시작되는 것을 의미한다”며 현재 상태를 “이름 뿐인 휴전”이라고 비판했다.

휴전 중재국인 이집트와 카타르도 이스라엘의 공격을 비판했다. 카타르는 이번 공격이 “상황을 악화시키고 휴전 공고화를 위한 지역 및 국제적 노력을 저해하는 위험한 사태 악화”라고 밝혔다.

가자지구 보건부는 지난해 10월10일 휴전 발효 이후 이스라엘의 공격으로 최소 524명의 팔레스타인인이 사망했다고 밝혔다.

이스라엘의 공격은 가자지구와 이집트 접경의 라파 국경 검문소 개방을 하루 앞두고 이뤄졌다. 라파 검문소는 가자지구를 외부와 연결하는 유일한 통로로 가자지구의 ‘생명선’ 역할을 해왔다. 이스라엘은 지난해 10월 휴전 발효와 함께 라파 검문소를 재개방하기로 합의했지만, 인질 시신 반환 지연을 이유로 이를 거부해 왔다.

라파 검문소는 의료 기반이 대부분 파괴된 가자지구 내에서 치료받을 수 없는 환자와 부상자 등이 가자지구 밖으로 나가 치료를 받을 수 있는 통로로 이번 개방으로 환자들이 치료받을 수 있는 길이 열릴 것으로 기대된다.

이스라엘은 정부의 보안 승인을 받은 제한적인 인원 이동만 허용할 것이며 구호품이나 인도적 지원 물자 반입은 허용하지 않을 것이라고 밝혔다. 로이터는 이스라엘은 가자지구로 돌아오는 팔레스타인인보다 나가는 팔레스타인인이 더 많기를 바라고 있으며, 가자지구로 들어오는 팔레스타인인 수를 하루에 150명으로 제한하는 것을 검토하고 있다고 전했다.

한편 지난달 27일 가자지구에 남아있던 이스라엘의 마지막 인질 란 그빌리 경사의 시신이 반환되면서 가자지구 휴전 2단계 이행 논의가 속도를 내고 있다. 지난달 22일 트럼프 대통령은 자신이 의장인 평화위원회를 출범했다. 휴전 2단계는 하지만 하마스 무장해제, 이스라엘군 철군, 국제안정화군(ISF) 배치 등 까다로운 문제를 다루게 된다.