국힘 윤상현, "손현보와 광장서 대한민국 근간 지켰다…참목사 존경"

경향신문

본문 요약

윤상현 국민의힘 의원이 1일 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회인 '세이브더코리아' 집회를 주도한 손현보 목사의 교회를 찾아 "저와 목사님이 광장에서 대한민국의 가치와 근간을 "고 말했다.

김 의원은 지난해 9월 손 목사가 구속됐을 당시 장동혁 대표와 함께 세계로교회 예배에 참석했다.

당시 장 대표 등 국민의힘 의원들은 손 목사의 구속이 "종교 탄압"이라고 주장했다.

국힘 윤상현, "손현보와 광장서 대한민국 근간 지켰다…참목사 존경"

입력 2026.02.01 17:12

  이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

윤상현 국민의힘 의원(왼쪽)이 1일 부산 강서구 세계로교회 예배에 참석한 모습. 오른쪽은 손현보 목사. 유튜브 갈무리

윤상현 국민의힘 의원(왼쪽)이 1일 부산 강서구 세계로교회 예배에 참석한 모습. 오른쪽은 손현보 목사. 유튜브 갈무리

윤상현 국민의힘 의원이 1일 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회인 ‘세이브더코리아’ 집회를 주도한 손현보 목사의 교회를 찾아 “저와 목사님이 광장에서 대한민국의 가치와 근간을 (지켰다)”고 말했다. 손 목사가 선거법 위반 등의 혐의로 구속됐다가 풀려난 지 이틀만이다. 당 쇄신을 위해 이른바 ‘윤어게인’ 세력과 절연하라는 목소리가 당 안팎에서 이어지고 있지만 당 중진들이 이들과 절연하지 못하고 있는 모습이다.

윤 의원은 이날 부산 강서구의 세계로교회 예배에 참석해 손현보 목사의 손을 맞잡고는 “하나님의 정의와 공의를 지키려고 애쓰는 모습을 보며 정말로 실천하는 행동하는 믿음을 가진 참 목사님이다. 정말로 마음속으로 존경한다”며 이같이 말했다. 이 예배에는 부산 강서구가 지역구인 김도읍 의원도 참석했다.

손 목사는 “김도읍 의원님도 구치소에 있을 때 CCTV 등에 법무부에 항의도 하고 저를 많이 도와주고 변호도 해주어서 감사를 드린다”며 “여러분 한분 한분이 기도와 신경을 많이 써주셔서 이렇게 기쁘게 설 수 있었다”고 말했다.

앞서 손 목사는 선거법 위반 등의 혐의로 구속됐다가 지난달 30일 징역 6개월 집행유예 1년을 선고받고 풀려났다. 손 목사는 지난해 4월 부산시교육감 재선거를 앞두고 세계로 교회에서 예배에서 국민의힘 후보와 대담을 하고, 지난 21대 대선 당시 세계로교회 예배 등에서 김문수 국민의힘 후보를 지지하는 발언 등을 한 혐의를 받는다.

윤 의원은 지난해 3월 경북 구미에서 열린 세이브더코리아 국가 비상 기도회에서 “불구덩이에 놓여있는 윤 대통령을 구출해내야 한다”고 주장하는 등 탄핵 반대 집회에 참석해 왔다. 김 의원은 지난해 9월 손 목사가 구속됐을 당시 장동혁 대표와 함께 세계로교회 예배에 참석했다. 당시 장 대표 등 국민의힘 의원들은 손 목사의 구속이 “종교 탄압”이라고 주장했다.

