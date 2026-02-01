국힘 윤상현, “손현보와 광장서 대한민국 근간 지켰다…참목사 존경”

윤상현 국민의힘 의원이 1일 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회인 ‘세이브더코리아’ 집회를 주도한 손현보 목사의 교회를 찾아 “저와 목사님이 광장에서 대한민국의 가치와 근간을 (지켰다)”고 말했다. 손 목사가 선거법 위반 등의 혐의로 구속됐다가 풀려난 지 이틀만이다. 당 쇄신을 위해 이른바 ‘윤어게인’ 세력과 절연하라는 목소리가 당 안팎에서 이어지고 있지만 당 중진들이 이들과 절연하지 못하고 있는 모습이다.

윤 의원은 이날 부산 강서구의 세계로교회 예배에 참석해 손현보 목사의 손을 맞잡고는 “하나님의 정의와 공의를 지키려고 애쓰는 모습을 보며 정말로 실천하는 행동하는 믿음을 가진 참 목사님이다. 정말로 마음속으로 존경한다”며 이같이 말했다. 이 예배에는 부산 강서구가 지역구인 김도읍 의원도 참석했다.

손 목사는 “김도읍 의원님도 구치소에 있을 때 CCTV 등에 법무부에 항의도 하고 저를 많이 도와주고 변호도 해주어서 감사를 드린다”며 “여러분 한분 한분이 기도와 신경을 많이 써주셔서 이렇게 기쁘게 설 수 있었다”고 말했다.

앞서 손 목사는 선거법 위반 등의 혐의로 구속됐다가 지난달 30일 징역 6개월 집행유예 1년을 선고받고 풀려났다. 손 목사는 지난해 4월 부산시교육감 재선거를 앞두고 세계로 교회에서 예배에서 국민의힘 후보와 대담을 하고, 지난 21대 대선 당시 세계로교회 예배 등에서 김문수 국민의힘 후보를 지지하는 발언 등을 한 혐의를 받는다.

윤 의원은 지난해 3월 경북 구미에서 열린 세이브더코리아 국가 비상 기도회에서 “불구덩이에 놓여있는 윤 대통령을 구출해내야 한다”고 주장하는 등 탄핵 반대 집회에 참석해 왔다. 김 의원은 지난해 9월 손 목사가 구속됐을 당시 장동혁 대표와 함께 세계로교회 예배에 참석했다. 당시 장 대표 등 국민의힘 의원들은 손 목사의 구속이 “종교 탄압”이라고 주장했다.