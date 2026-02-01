창간 80주년 경향신문

1월27일

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

1월27일

입력 2026.02.01 19:53

  • 나희덕 시인·서울과학기술대 교수

  • 기사를 재생 중이에요

[세계의 시, 시의 세계]1월27일
얼어붙은 날. 차가운 태양. 새하얀 입김.
그해 금요일 우리는 알 수가 없었다,
무엇을 축하해야 하고, 무엇을 애도해야 하는지,
―그날은 홀로코스트의 희생자를 추모하는 날이자
모차르트의 탄생일이었기에.
우리의 기억은 어찌해야 좋을지 몰랐고.
우리의 상상력은 갈피를 잡지 못했다.
창턱에 세워 놓은 촛불은 눈물을 흘렸지만
(우리는 촛불을 켜 달라는 요청을 받았다),
스피커에서는 모차르트 초기의
경쾌한 음악이 흘러나오고 있었다, 로코코,
은빛 가발의 시대, 우리가 아우슈비츠에서 알게 된
회색빛 머리카락이 아닌,
화려한 의복의 시대, 알몸이 아닌,
희망의 시대, 절망이 아닌.
우리의 기억은 어찌해야 좋을지 몰랐고,
우리의 상상력은 갖가지 추측 속에서 길을 잃었다.

- 아담 자가예프스키(1945~2021)

폴란드 시인 아담 자가예프스키는 유대인은 아니지만 2차 세계대전 이후 고향에서 추방당했다. 1월 27일은 “홀로코스트의 희생자를 추모하는 날이자/ 모차르트의 탄생일”이다. 창가의 촛불은 눈물을 흘리고, 스피커에서는 경쾌한 음악이 흘러나온다. 시인은 이 부조리한 삶의 모순을 “얼어붙은 날. 차가운 태양. 새하얀 입김.”으로 이미지화한다. 유대인의 “회색빛 머리카락”과 “알몸”은 로코코 시대의 “은빛 가발” “화려한 의복”과 극명한 대비를 이룬다. 감정의 냉탕과 온탕을 오가는 것이 어찌 그날뿐이겠는가. “인간성은 웃음과 울음의 혼합”이라는 시인의 말처럼, 우리는 애도와 축하, 절망과 희망 사이에서 자주 길을 잃는다. 순교자의 무덤이나 홀로코스트 현장에서 눈물짓다가 백화점에서 쇼핑을 하는 게 인간이다. 이 시는 그 불협화음을 온몸으로 감각하며 서 있는 것이 최소한의 윤리라고 말한다. 기억의 중력과 상상력의 부력 사이에서, 매 순간 흔들리는 저울의 눈금처럼.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글