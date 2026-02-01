인공지능(AI)과의 공생이 피할 수 없는 시대적 숙명이 되면서, 상아탑의 풍경이 급변하고 있다. 얼마 전 명문대에서 발생한 AI 부정행위 논란은 서막에 불과하다. 이제 ‘무엇을 어떻게 가르칠 것인가’라는 질문을 넘어 ‘무엇을 배움이라 정의할 것인가’라는 실존적 질문과 마주하게 된다. 필자가 겪은 상황은 이러한 변화를 보여준다.



요즘 학생들은 강의를 녹음한 뒤 생성형 AI를 이용해 텍스트로 변환하고, 요약본과 예상문제까지 추출한다. 필자는 그 경로를 따라 스스로 강의를 녹음하고 AI에게 맡겨보았다. 놀랍게도 AI가 내놓은 예상문제는 강의의 핵심을 정확히 관통하고 있었고, 실제 출제하려던 문항과 일치도가 높았다. 그대로 출제하자니 AI의 힘을 빌린 무임승차를 방조하는 게 되고, 배제하자니 지엽적인 문제를 내게 되는 딜레마에 빠지게 되었다.



AI가 인간의 고유의 사고 영역을 침범하면서 교육현장이 위태로워지고 있다. 학생들이 사유하고 글을 쓰고 문제를 푸는 정신 활동을 AI에 위탁하면서 ‘생각의 외주화(outsourcing)’ 현상이 나타난다. 편리함의 대가로 학생들은 사고의 체력과 글쓰기의 근력을 잃어가고 있다. 근육을 쓰지 않으면 근감소증이 오는 것처럼 생각의 근육 역시 쓰지 않으면 퇴화하게 된다.



이와 관련된 MIT 미디어랩의 연구 ‘Your brain on ChatGPT’는 서늘한 경고를 던진다. 연구진은 챗GPT 이용 집단, 검색 엔진 이용 집단, 인간의 사고만 이용하는 집단으로 나누어 에세이를 작성하게 했다. 뇌파(EEG) 분석 결과, 챗GPT에 의존한 집단의 뇌는 능동적인 사고 상태를 유지하지 못한 채 수동적인 관찰자 모드로 전환되었고, 고뇌하며 글을 쓰는 과정이 생략되면서 글에 대한 심리적 소유권이 낮았다. 또한 챗GPT를 이용한 글은 통계적으로 가장 확률이 높은 단어들을 조합하면서 문법적으로는 완성도가 높지만, 인간 고유의 감정적 결이 제거된 영혼 없는 문장의 특성을 보였다.



학교에서 AI 사용을 금지하더라도 학교 밖에서는 무방비로 노출되는 상황에서 수업의 패러다임이 전환되어야 한다. 우선 ‘답’이 아닌 ‘질문’이 중시되는 교육으로 이행해야 한다.



‘질문’은 생성형 AI라는 방대한 지식의 보고(寶庫)를 여는 열쇠다. AI로부터 최적의 답을 끌어내기 위해 본질을 꿰뚫는 질문을 하는 ‘프롬프트 엔지니어링’이 중요하게 다루어져야 한다.



데이터의 편향성과 할루시네이션(환각 현상)이 내재된 AI의 답변을 걸러낼 수 있는 AI 윤리도 필요하다. 나아가 AI의 추론 과정을 복기하는 메타인지 교육도 강화되어야 한다. AI가 내놓은 답이 도출된 경로를 역추적하는 연습은 새로운 지적 훈련이 될 수 있다. 아울러 종이 위에 손으로 쓰고, 교실에서 얼굴을 맞대며 논쟁하는 아날로그적 가치는 더욱 빛을 발할 것이다. 신체가 개입된 사고 과정은 뇌에 각인되어 AI가 대신해 줄 수 없는 체화된 지식으로 남게 된다.



생성형 AI는 양날의 검이다. 사고하고 쓰는 기본기를 갖춘 학생에게 AI는 ‘생각의 날개’가 되지만, 문해력과 사유의 토대가 빈약한 학생에게는 ‘생각의 목발’이 된다. 학생들이 AI라는 거인의 어깨 위에서 더 넓은 세상을 조망할 것인가, 아니면 거인의 그림자에 가려질 것인가. 그 갈림길에서 머뭇거릴 여유가 없다. 교육 현장은 거대한 전환 앞에 기민하게 대응하고 준비해야 한다.