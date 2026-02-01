창간 80주년 경향신문

월요일 출근길 두렵네···1일 밤 사이 수도권 최고 10㎝ ‘대설’

경향신문

월요일 출근길 두렵네···1일 밤 사이 수도권 최고 10㎝ ‘대설’

입력 2026.02.01 19:58

수정 2026.02.01 20:11

전국 대부분 지역에 대설 예비특보

2일 아침 최저기온은 영하 10~0도

코레일, 출퇴근 시간대 전철 13회 증편

서울 종로구 광화문광장 일대에 많은 양의 눈이 내리고 있다. 연합뉴스

1일 밤 전국에 많은 눈이 내릴 것으로 예보돼 월요일 아침 출근길 교통 혼잡이 우려된다.

기상청은 이날 밤부터 수도권과 강원내륙·산지에 눈이 내리기 시작해 2일 새벽 전국 대부분 지역으로 확대되겠다고 예보했다. 기상청은 서울(오후 9시)을 비롯한 전국 대부분 지역에 대설 예비특보를 발표했다.

밤 사이 예상 적설량은 수도권 등 중부지방 3~10㎝, 강원 내륙 5~10㎝, 충청권 3~8㎝, 전북과 경상 지역 2~7㎝다. 일부 강원 산지에는 15㎝까지 쌓이는 곳도 있겠다. 특히 수도권은 시간당 1∼3㎝, 일부 지역에는 5㎝ 이상의 많은 눈이 집중적으로 내리겠다.

눈이 내린 뒤에는 기온이 큰 폭으로 떨어져 빙판길과 살얼음에 주의해야겠다. 2일 아침 최저기온은 영하 10~0도, 낮 최고기온은 영하 1도~영상 7도로 예상된다.

코레일은 2일 출퇴근 시간대 수도권 전철을 13회 증편한다고 밝혔다. 대상 노선은 1호선(경부·경인·경원선)과 수인분당선, 경의중앙선, 경춘선, 경강선 등 5개다.

눈은 2일 오전에 대부분 그칠 전망이다. 제주도 낮까지 눈이 내리다 그치겠다.

