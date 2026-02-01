창간 80주년 경향신문

‘2026 박인환상’을 공모합니다

경향신문

‘2026 박인환상’을 공모합니다

입력 2026.02.01 20:20

수정 2026.02.01 20:21

[알림]‘2026 박인환상’을 공모합니다

강원 인제군과 인제군문화재단, 경향신문, 박인환시인기념사업추진위원회가 ‘2026 박인환상(학술부문)’을 공모합니다. 강원 인제에서 태어난 박인환 시인(1926~1956)은 시로 시대를 기록하고, 비평으로 예술을 해석하며, 언어로 새로운 감각을 실험한 창작자였습니다. 그는 한국 모더니즘 문학을 이끈 시인이자 해방 이후 한국 사회를 기록한 언론인이었으며, 영화라는 새로운 예술을 사유한 1세대 영화비평가로서 문학과 영화, 시와 비평의 경계를 넘나들었습니다.

2026 박인환상은 박인환의 사유가 오늘의 예술과 문화에 던지는 질문을 함께 고민하는 자리입니다. 인제에서 시작된 한 사유의 궤적이 동시대 연구자의 시선을 통해 새로운 해석으로 확장되기를 기대하며, 문학 연구자와 영화평론가를 비롯한 관심 있는 분들의 의미 있는 도전을 환영합니다.

모집 분야: 문학·영화평론
·문학 : 박인환 시인의 문학작품을 연구한 논문(A4 10장 이상)
·영화평론 : 감독·배우·장르·그 밖의 영화와 관련된 주제 가능(A4 8장 이상)

응모 자격 : 제한 없음(미발표 원고)
상 금 : 문학 당선작(1편) 1500만원, 영화평론 당선작(1편) 500만원
원고 접수 : 2026년 6월29일(월)~7월13일(월) 17:00까지 방문 또는 등기우편
(7월13일자 소인 유효-겉면 ‘박인환상 공모 제출’ 기재)
강원 인제군 인제읍 인제로 156번길 50 인제산촌민속박물관 2층
※ e메일 제출은 불가합니다.

당선작 발표 : 8월 중(박인환문학관 홈페이지)
시 상 식 : 9월 중
주 최 : 인제군문화재단
주 관 : 경향신문·박인환상운영위원회
문 의 : (재)인제군문화재단 문화정책팀 (033)462-2086

* 자세한 사항은 박인환문학관 홈페이지(www.parkinhwan.or.kr)를 참고하시기 바랍니다.

댓글