이광재, 강원지사 불출마…“우상호 승리 돕겠다”

“종로 대신 부산 택한 노무현처럼”

‘험지’ 분당에서 정치적 도전 뜻

정청래 “선당후사 결단에 경의”

더불어민주당 소속 이광재 전 강원지사(사진)가 1일 “강원도지사 선거에서 우상호 수석의 승리를 돕겠다”며 오는 6월 강원지사 선거 불출마를 선언했다. 우상호 전 청와대 정무수석은 “어려운 결단에 고맙다”고 밝혔다.



이 전 지사는 이날 페이스북에 “강원도는 제게는 땀과 눈물이 있는 곳이다. 고심도 깊었고 아팠다”며 이같이 밝혔다.



이 전 지사는 강원지사 출마를 위해 지난달 청와대 정무수석을 사퇴한 우 전 수석과 함께 민주당 강원지사 경선 후보군으로 거론돼왔다. 이 전 지사는 지난달 라디오 방송에서 “하루에도 강원도에서 출마해달라는 전화가 한 50통씩 온다”며 출마를 고민해왔다.



이 전 지사는 이날 “미·중 패권 전쟁과 세계 질서 재편기에 살아남으려면 ‘분열 없는 나라’가 돼야 위기를 헤쳐나갈 수 있다”며 “그러려면 무엇보다 집권 민주당의 강고한 단합이 필요하다”고 말했다.



이 전 지사는 “저부터 단합의 실마리를 풀겠다. 승리의 길에 밀알이 되겠다”며 “강원도에서도 경기도에서도 승리하는 길에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 그는 “노무현 대통령께서 안전한 종로 대신 험지인 부산에서 도전했듯이 저도 더 어려운 길을 택하겠다”고 했다.



이 전 지사는 이날 불출마 선언 후 자신이 위원장을 맡은 민주당 분당갑지역위원회의 당원 간담회에 참여했다. 민주당 험지인 경기 성남시 분당 지역을 중심으로 정치적 도전을 이어가겠다는 취지로 풀이된다. 이 전 지사는 2022년 강원지사 선거에서 낙선하고 2024년 총선에서 분당구갑 지역구에 출마했으나 패했다.



우 전 수석은 이날 이 전 지사의 불출마 선언 후 페이스북에 “이 전 지사께서 어려운 결단을 해준 것에 대해 고마운 마음을 전한다”며 “이재명 정부의 성공을 위한 진심 때문이라는 것을 알기 때문에 무거운 책임을 느낀다”고 밝혔다.



정청래 민주당 대표도 이날 페이스북에 “살신성인 선당후사의 통 큰 결단에 경의를 표한다”며 “항상 공익을 위한 선 굵은 정치의 모범을 보여준 이 전 지사께 감사드린다. 지방선거 승리를 위해 대동단결”이라고 적었다.

