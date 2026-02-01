창간 80주년 경향신문

이광재, 강원지사 불출마…“우상호 승리 돕겠다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당 소속 이광재 전 강원지사가 1일 "강원도지사 선거에서 우상호 수석의 승리를 돕겠다"며 오는 6월 강원지사 선거 불출마를 선언했다.

우 전 수석은 이날 이 전 지사의 불출마 선언 후 페이스북에 "이 전 지사께서 어려운 결단을 해준 것에 대해 고마운 마음을 전한다"며 "이재명 정부의 성공을 위한 진심 때문이라는 것을 알기 때문에 무거운 책임을 느낀다"고 밝혔다.

정청래 민주당 대표도 이날 페이스북에 "살신성인 선당후사의 통 큰 결단에 경의를 표한다"며 "항상 공익을 위한 선 굵은 정치의 모범을 보여준 이 전 지사께 감사드린다. 지방선거 승리를 위해 대동단결"이라고 적었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이광재, 강원지사 불출마…“우상호 승리 돕겠다”

입력 2026.02.01 20:25

수정 2026.02.01 20:27

펼치기/접기
  • 박광연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이광재 전 국회사무총장이 28일 서울 중구 달개비에서 주간경향과 인터뷰하고 있다. 강윤중 기자

이광재 전 국회사무총장이 28일 서울 중구 달개비에서 주간경향과 인터뷰하고 있다. 강윤중 기자

“종로 대신 부산 택한 노무현처럼”
‘험지’ 분당에서 정치적 도전 뜻
정청래 “선당후사 결단에 경의”

더불어민주당 소속 이광재 전 강원지사(사진)가 1일 “강원도지사 선거에서 우상호 수석의 승리를 돕겠다”며 오는 6월 강원지사 선거 불출마를 선언했다. 우상호 전 청와대 정무수석은 “어려운 결단에 고맙다”고 밝혔다.

이 전 지사는 이날 페이스북에 “강원도는 제게는 땀과 눈물이 있는 곳이다. 고심도 깊었고 아팠다”며 이같이 밝혔다.

이 전 지사는 강원지사 출마를 위해 지난달 청와대 정무수석을 사퇴한 우 전 수석과 함께 민주당 강원지사 경선 후보군으로 거론돼왔다. 이 전 지사는 지난달 라디오 방송에서 “하루에도 강원도에서 출마해달라는 전화가 한 50통씩 온다”며 출마를 고민해왔다.

이 전 지사는 이날 “미·중 패권 전쟁과 세계 질서 재편기에 살아남으려면 ‘분열 없는 나라’가 돼야 위기를 헤쳐나갈 수 있다”며 “그러려면 무엇보다 집권 민주당의 강고한 단합이 필요하다”고 말했다.

이 전 지사는 “저부터 단합의 실마리를 풀겠다. 승리의 길에 밀알이 되겠다”며 “강원도에서도 경기도에서도 승리하는 길에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 그는 “노무현 대통령께서 안전한 종로 대신 험지인 부산에서 도전했듯이 저도 더 어려운 길을 택하겠다”고 했다.

이 전 지사는 이날 불출마 선언 후 자신이 위원장을 맡은 민주당 분당갑지역위원회의 당원 간담회에 참여했다. 민주당 험지인 경기 성남시 분당 지역을 중심으로 정치적 도전을 이어가겠다는 취지로 풀이된다. 이 전 지사는 2022년 강원지사 선거에서 낙선하고 2024년 총선에서 분당구갑 지역구에 출마했으나 패했다.

우 전 수석은 이날 이 전 지사의 불출마 선언 후 페이스북에 “이 전 지사께서 어려운 결단을 해준 것에 대해 고마운 마음을 전한다”며 “이재명 정부의 성공을 위한 진심 때문이라는 것을 알기 때문에 무거운 책임을 느낀다”고 밝혔다.

정청래 민주당 대표도 이날 페이스북에 “살신성인 선당후사의 통 큰 결단에 경의를 표한다”며 “항상 공익을 위한 선 굵은 정치의 모범을 보여준 이 전 지사께 감사드린다. 지방선거 승리를 위해 대동단결”이라고 적었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글