서울 서초구는 ‘2026년 서초구 원어민 화상영어’ 수강생을 모집한다고 1일 밝혔다. 2023년 도입된 원어민 화상영어는 온라인으로 편안하게 외국어 능력을 키울 수 있도록 지원하는 사업이다. 매년 2000여명이 참여하고 있다.



주민등록상 거주지가 서초구인 주민이라면 누구나 참여할 수 있다. 오는 3~4월 교육과정은 1일부터 접수를 받는다. 학생반은 1일부터 28일까지 3~4월 수강생을, 성인반은 20일부터 28일까지 3월 수강생을 모집한다.



수강 희망자는 ‘서초구 원어민 화상영어’ 홈페이지 회원 가입 후 레벨 테스트를 거쳐 신청하면 된다.



구는 수강료 일부를 지원한다. 가장 수요가 많은 학생 3명 수업반(2개월 과정)을 기준으로, 일반가정 학생은 3만2000원, 다자녀가정 학생은 2만2000원을 부담하면 된다. 사회적 배려 학생(기초생활수급자·차상위계층·법정한부모 등)은 구가 수강료 전액을 지원한다.



전성수 서초구청장은 “앞으로도 전 세대가 체감할 수 있는 맞춤형 교육 지원을 통해 교육도시 서초의 경쟁력을 더 높여 나가겠다”고 말했다.

