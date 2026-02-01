창간 80주년 경향신문

서초 원어민 화상수업 ‘영어 사교육’ 걱정 뚝

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 서초구는 '2026년 서초구 원어민 화상영어' 수강생을 모집한다고 1일 밝혔다.

학생반은 1일부터 28일까지 3~4월 수강생을, 성인반은 20일부터 28일까지 3월 수강생을 모집한다.

수강 희망자는 '서초구 원어민 화상영어' 홈페이지 회원 가입 후 레벨 테스트를 거쳐 신청하면 된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서초 원어민 화상수업 ‘영어 사교육’ 걱정 뚝

입력 2026.02.01 20:44

수정 2026.02.01 21:46

펼치기/접기
  • 김은성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구는 ‘2026년 서초구 원어민 화상영어’ 수강생을 모집한다고 1일 밝혔다. 2023년 도입된 원어민 화상영어는 온라인으로 편안하게 외국어 능력을 키울 수 있도록 지원하는 사업이다. 매년 2000여명이 참여하고 있다.

주민등록상 거주지가 서초구인 주민이라면 누구나 참여할 수 있다. 오는 3~4월 교육과정은 1일부터 접수를 받는다. 학생반은 1일부터 28일까지 3~4월 수강생을, 성인반은 20일부터 28일까지 3월 수강생을 모집한다.

수강 희망자는 ‘서초구 원어민 화상영어’ 홈페이지 회원 가입 후 레벨 테스트를 거쳐 신청하면 된다.

구는 수강료 일부를 지원한다. 가장 수요가 많은 학생 3명 수업반(2개월 과정)을 기준으로, 일반가정 학생은 3만2000원, 다자녀가정 학생은 2만2000원을 부담하면 된다. 사회적 배려 학생(기초생활수급자·차상위계층·법정한부모 등)은 구가 수강료 전액을 지원한다.

전성수 서초구청장은 “앞으로도 전 세대가 체감할 수 있는 맞춤형 교육 지원을 통해 교육도시 서초의 경쟁력을 더 높여 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글