트럼프 “이란과 대화 중”…군사 긴장 고조 속 ‘극적 협상’ 가능성

이란 “전쟁 추구 안 해” 대화 무게

공격 만류하던 사우디·이스라엘

태도 바꿔 미국의 이란 공격 지지

네타냐후는 이란 정권 교체 노려

미국의 대이란 군사작전이 임박했다는 관측이 제기되는 가운데 미·이란 양측에서 대화를 우선하겠다는 메시지가 잇따라 나오며 극적 협상 가능성에 관심이 쏠리고 있다.



1일 외신 보도를 종합하면 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 “대화 중”이라며 합의 가능성을 시사했다.



트럼프 대통령은 지난달 31일 폭스뉴스 인터뷰에서 “이란이 우리와 대화 중이며 우리가 무엇을 할 수 있을지 알아볼 것”이라고 말했다. 또 전용기 에어포스원에서 기자들과 만난 자리에서도 “받아들일 수 있는 합의가 이뤄지길 바란다”고 밝혔다.



같은 날 이란에서도 대화에 무게를 두는 발언이 잇따랐다.



마수드 페제시키안 이란 대통령은 압둘팟타흐 시시 이집트 대통령과의 전화 통화에서 “이란은 전쟁을 추구한 적이 없고 결코 전쟁을 추구하지도 않을 것”이라며 “전쟁은 이란과 미국, 나아가 중동 지역 어느 쪽의 이익에도 부합하지 않는다”고 강조했다.



알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장도 “언론이 꾸며낸 전쟁 선동과 달리 미국과의 협상을 위한 구조적 준비가 진전되고 있다”고 말했다고 AFP통신은 전했다.



이처럼 양측이 대화 가능성을 언급한 것은 미국이 중동 지역에 대규모 군사 자산을 전개하며 긴장이 극도로 고조된 직후라는 점에서 주목된다. 미국은 에이브러햄 링컨호를 앞세운 항공모함 전단을 중동으로 이동시켰고 최신 전투기와 공중급유기 등 공군 전력도 추가 배치한 것으로 알려졌다.



다만 이런 기류와 달리 그간 트럼프 대통령의 대이란 군사작전을 만류해온 사우디아라비아와 이스라엘이 태도를 바꿔 미국의 이란 공격을 지지한다는 보도도 나오고 있다.



미국 온라인 매체 액시오스는 무함마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자의 동생이자 국방장관인 칼리드 빈살만 왕자가 지난달 30일(현지시간) 워싱턴에서 열린 비공개회의에서 “트럼프 대통령이 이란에 대한 위협을 실행에 옮기지 않으면 이란 정권이 오히려 더 강해질 것”이라고 말했다고 소식통의 말을 인용해 보도했다.



앞서 이란 정권의 반정부 시위 유혈진압으로 수천명의 사망자가 발생하자 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사 공격을 경고했고, 지난달 14일에는 카타르 주둔 미군 병력이 철수하는 등 위기가 일촉즉발로 치달았다. 그러나 당시 사우디와 이스라엘이 지역 불안정을 우려해 강하게 만류하면서 트럼프 대통령은 한발 물러선 바 있다.



BBC는 이스라엘이 현재 트럼프 대통령의 이란 공격을 기대하고 있으며, 이를 통한 이란 정권 교체를 노리고 있다고 보도했다. 중동에 미군 전력이 대거 배치되고 반정부 시위로 이란 정권이 취약해진 현시점이 정권 교체의 적기라고 판단하고 있다는 것이다.



지난주 슐로미 빈더 이스라엘 군사정보국장은 워싱턴에서 미 정보기관과 비공개 회담을 하고 이란 내 잠재적 공격 목표에 대해 논의했다. 이스라엘 국방정보국 출신의 대니 시트리노비츠 이스라엘 국가안보연구소 선임연구원은 “베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국을 상대로 이란 정권 교체를 목표로 한 대규모 공격을 비공개적으로 압박하고 있을 것”이라고 말했다.



이스라엘은 이란 정권 교체로 이란의 탄도미사일과 핵무기 개발 위협을 제거하고, 헤즈볼라·하마스·후티 반군 등 이란 대리 세력을 약화시킬 수 있다고 보고 있다. 이스라엘 내부에서는 이란 정권 전복 없는 무력 충돌이 벌어질 경우, 보복 공격으로 치르는 대가에 비해 얻는 것이 많지 않을 것이라는 의견이 우세한 것으로 전해졌다.

