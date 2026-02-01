“엄마, 술 취한 사람이 때렸어 흑흑”…속지 마세요, AI로 만든 가짜 울음

자녀 납치 빙자한 보이스피싱 성행

최근 인공지능(AI)으로 울음소리를 조작해 자녀가 납치된 것처럼 부모를 속이는 보이스피싱이 잇따라 발생해 각별한 주의가 요구된다.



금융감독원은 1일 “자녀 납치를 빙자한 보이스피싱 사기가 성행하고 있다”며 소비자경보(주의)를 발령했다.



금감원에 따르면 최근 사기범들은 학원 밀집 지역 학부모를 범행 대상으로 정한 뒤 전화를 걸어 자녀의 이름과 학원명 등 개인정보를 제시한다. “여기 △△동 학원 앞인데 ○○이 엄마죠?”라고 묻는 식이다. 사기범들은 그러면서 구체적인 상황 설명 없이 ‘엄마, 술 취한 사람이 때렸어’ 등 아이의 울음소리를 짤막하게 들려주며 부모의 불안감을 자극한다. 그러나 이때 사기범이 들려준 울음소리는 AI로 조작된 가짜 목소리다.



울음소리는 발음이 불분명하고 사람마다 차이가 크지 않아 당황하면 부모도 자녀의 목소리인지 구분하기 어렵다는 것이 금감원의 설명이다.



사기범은 자녀가 자신에게 욕을 해 화가 나서 자동차에 감금하고 때렸다는 식으로 거짓말한 뒤 부모에게 술값 등 명목으로 금전을 요구한다. 아이가 발버둥쳐 휴대전화 액정이 파손됐다며 수리비를 요구한 사례도 있다.



금감원은 과거 고액을 요구했던 것과 달리 최근 들어선 예·적금 해지나 대출 없이 바로 입금할 수 있는 50만원가량 소액을 요구하며 단시간에 범행을 끝내려는 수법이 많다고 전했다.



금감원은 “일단 사기범의 전화를 끊고 자녀의 위치와 안전을 직접 확인해야 한다”고 당부했다.



그러면서 “자녀의 일상에서 있을 법한 내용과 방식으로 교묘하게 접근해 피해자가 사기 여부를 알아차리기 어렵다”며 “통신사의 AI 보이스피싱 탐지 서비스를 이용하면 피해 예방에 도움이 된다”고 했다.

