반도체·코스피 뜨겁지만…제조업은 ‘얼음’

생산지수, 반도체 빼면 0.3% 하락 실물 경제와 선행지수 괴리 지적 “재분배 확충해 양극화 완화해야”

지난해 산업 생산이 늘었지만, 반도체·전자부품을 뺀 제조업 생산은 뒷걸음친 것으로 나타났다. ‘코스피 지수 5000’ 훈풍을 타고 미래 경기에 대한 기대감은 커졌지만, 현재 경기를 보여주는 동행지수는 부진하다. 반도체 산업과 주식시장은 활황이지만 실물경제는 얼어붙는 현상이 굳어지고 있다.



1일 국가데이터처 국가통계포털을 보면, 지난해 제조업 생산지수는 1년 전보다 1.7% 상승했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 ‘반도체 슈퍼 사이클’을 맞아 지난해 사상 최대 실적을 기록하며 제조업 생산지수를 끌어올렸다. 반도체·전자부품 제조업 생산지수는 10.2% 상승해 관련 통계 집계 이래 최고치인 147.8을 기록했다.



그러나 반도체·전자부품을 제외한 제조업 생산지수는 1년 전보다 0.3% 하락했다. 조선업도 활황을 맞았지만, 선박·보트건조업을 제외하면 지난해 제조업 생산 증가율은 1.7%에서 1.2%로 낮아진다. 반도체와 조선업 등을 빼면 다른 산업은 대체로 어려움을 겪고 있는 셈이다. 실제로 지난해 전산업생산지수(농림어업 제외·잠정치) 증가율은 0.5%로 코로나19 대유행 첫해인 2020년(-1.1%) 이후 5년 만에 가장 낮은 수준이었다.



대기업과 중소기업 간에도 희비가 엇갈렸다. 지난해 기업 규모별 제조업 생산지수(매출액 기준, 2020년=100)를 보면, 중소기업이 98.3으로 1년 전보다 3.3% 하락했다. 반면 대기업 생산은 3.0% 증가해 2년 연속 늘었다.



코스피 5000 달성의 온기도 실물경제로 이어지지 않고 있다. 미래 경기를 예측하는 선행종합지수 순환변동치는 지난해 12월 기준 103.1(2020년=100)을 기록해 2002년 5월 이후 23년여 만에 최고치를 찍었다. 반면 현재 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 한 달 전보다 0.2포인트 떨어진 98.5로, 3개월 연속 내렸다. 선행지수가 오르면 수개월 뒤 실물 경기가 회복된다는 공식이 흔들리고 있는 셈이다. 지난해 4분기엔 설비투자와 건설투자도 마이너스로 돌아섰다.



김광석 한양대 겸임교수는 “반도체 경기에는 사이클이 있는 만큼, (다운사이클에 대비해) 반도체 이외 산업도 유망 분야를 중심으로 구조 개편을 단행해야 한다”고 말했다. 우석진 명지대 교수는 “반도체 사이클로 자본시장과 실물경제의 괴리가 발생한 만큼, 성과가 좋은 부문에서 부진한 부문으로 어떻게 환류할지를 정부가 고민해야 한다”고 말했다.

