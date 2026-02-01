창간 80주년 경향신문

덜 먹고 덜 입었다…생필품 소비 4년째 감소 ‘역대 최장’

경향신문

지난해 상품 소비가 4년 만에 늘었지만, 승용차 판매를 빼면 소비는 1년 전보다 0.7% 줄어든 것으로 나타났다.

지난해 숙박·음식점업 생산은 1년 전보다 1% 줄어 2년째 감소했다.

분기별로 보면 지난해 1분기와 2분기에 1년 전보다 감소했다가, 3분기 증가로 돌아서고 4분기에도 0.3% 늘었다.

덜 먹고 덜 입었다…생필품 소비 4년째 감소 '역대 최장'

입력 2026.02.01 20:59

얇아진 지갑…과자라도, 쌓을 수 있는 만큼 쌓아라 1일 서울 이마트 영등포점에서 과자를 상자에 가득 담은 고객이 계산대 앞에 대기하고 있다. 이마트는 지난달 29일부터 2만5000원을 내면 지정된 상자 2개에 과자를 개수에 제한 없이 담아갈 수 있는 '과자무한담기' 행사를 진행하고 있다. 연합뉴스

얇아진 지갑…과자라도, 쌓을 수 있는 만큼 쌓아라 1일 서울 이마트 영등포점에서 과자를 상자에 가득 담은 고객이 계산대 앞에 대기하고 있다. 이마트는 지난달 29일부터 2만5000원을 내면 지정된 상자 2개에 과자를 개수에 제한 없이 담아갈 수 있는 ‘과자무한담기’ 행사를 진행하고 있다. 연합뉴스

지난해 상품 소비 4년 만에 증가
승용차 판매 빼면 0.7% 줄어들어
민생쿠폰 효과 4분기 소폭 개선

지난해 상품 소비가 4년 만에 늘었지만, 승용차 판매를 빼면 소비는 1년 전보다 0.7% 줄어든 것으로 나타났다. 먹거리와 신발, 옷, 가전가구 등 생필품 소비가 4년 연속 줄면서 ‘K자형 양극화’가 소비 시장에서도 두드러졌다.

1일 국가데이터처 국가통계포털을 보면, 상품 소비를 보여주는 소매판매액 지수(불변)는 지난해 1년 전보다 0.5% 증가하며 4년 만에 플러스로 전환했다. 승용차 판매가 11% 증가하며 소비 증가를 이끌었다. 전기차 보조금 등 정책 효과로 승용차 판매 증가율은 2020년(16.3%) 이후 5년 만에 가장 높았다.

그러나 승용차 판매를 제외하면 분위기가 다르다. 지난해 승용차를 제외한 소매판매액 지수는 1년 전보다 0.7% 감소했다. 2022년부터 4년 연속 줄었고, 관련 통계를 집계한 2010년 이후 가장 긴 기간 줄었다.

덜 먹고 덜 입었다…생필품 소비 4년째 감소 ‘역대 최장’

품목별로 보면 신발이 7.5% 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 가구(-6.9%), 화장품(-5.6%), 가전제품(-4.9%), 서적·문구(-3.6%), 컴퓨터(-3.2%) 등에서도 소비가 많이 줄었다. 의복과 음식료품도 각각 0.9%, 1%씩 감소했다.

승용차를 뺀 소매판매액 지수는 코로나19 대유행 첫해인 2020년 2.2% 줄었다가 그해 네 차례 추가경정예산(추경) 편성에 힘입어 2021년 6.5% 반짝 늘고 2022년부터 다시 4년 연속 줄었다. 2022년 0.4%, 2023년 2.3%, 2024년 1.4% 감소했다.

다만 추경 편성으로 민생회복 소비쿠폰이 풀린 지난해 하반기부터 소비 감소폭이 줄었다.

분기별로 보면 의류·신발·가방 등 준내구재는 지난해 1분기(-4.2%)와 2분기(-4.5%)에 1년 전보다 큰 폭으로 줄어든 뒤 3분기(0.9%) 증가 전환했고 4분기(-0.8%) 다시 줄었다. 음식료품·화장품 등 비내구재는 2022년 3분기(-1.4%)부터 지난해 3분기(-0.9%)까지 13분기 연속 감소하다가 지난해 4분기(0.7%)에 증가 전환했다.

숙박·음식점업 생산도 지난해 상반기에 부진했다가 하반기부터 소폭 개선됐다. 지난해 숙박·음식점업 생산(불변)은 1년 전보다 1% 줄어 2년째 감소했다. 분기별로 보면 지난해 1분기(-3.6%)와 2분기(-2.1%)에 1년 전보다 감소했다가, 3분기(1.5%) 증가로 돌아서고 4분기에도 0.3% 늘었다.

