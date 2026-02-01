설 앞두고 한우·계란 가격 10% 이상 ↑…쌀 20㎏도 3개월 만에 6만5000원 넘어

설 명절을 앞두고 농축산물 가격이 들썩이고 있다. 한우·계란 가격은 1년 전보다 10% 넘게 상승했다. 가축 전염병 확산 등의 영향으로 수급에 차질이 빚어질 수 있다는 우려도 나온다. 쌀 20㎏ 가격도 약 3개월 만에 다시 6만5000원을 넘었다.



1일 축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 지난달 28일 기준 돼지고기 삼겹살 평균 소비자가격은 100g당 2691원으로 1년 전보다 6.0% 올랐다. 지난 5년 중 최대·최소치를 제외한 3년치 평균인 ‘평년 가격’보다는 11.9% 높은 수준이다.



한우 가격 오름폭은 더 크다. 한우 등심은 100g당 1만2607원으로 1년 전보다 13.1% 올랐다. 안심(1만5388원)은 1년 전보다 7.1%, 장조림에 주로 쓰는 양지(6734원)는 12.1% 상승했다.



수입 소고기 가격도 원·달러 환율 상승 영향으로 크게 올랐다. 미국산 냉장 척아이롤(3853원)은 지난해보다 12.1% 상승했다. 평년 대비로는 20.8% 급등했다.



계란과 닭고기 가격도 오름세가 가파르다. 특란 10개 가격(3928원)은 지난해 대비 20.8% 올랐다. 평년보다 11.8% 비싸다. 닭고기(1㎏당 5879원)도 전년 대비 5.5% 올랐다.



전염병 확산으로 향후 수급 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나온다. 한국농촌경제연구원 농업관측센터에 따르면 올해 1분기(1~3월) 한우 도축 마릿수는 22만마리로 지난해 같은 기간보다 6.5% 감소할 것으로 추정된다.



돼지와 닭도 아프리카돼지열병(ASF)과 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산으로 출하가 줄었다. ASF는 지난달에만 네 차례 발생했고, 고병원성 AI는 지난해 12월 22건, 지난달 10건 확진됐다.



정부는 전염병이 수급에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하지만 단기적으로는 출하 감소가 불가피할 것으로 보인다. 지난달 31일 인천 강화군 소 사육 농가에서 9개월 만에 구제역이 발생한 것도 수급에 영향을 줄 수 있다.



쌀값도 오름세다. 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 쌀 20㎏ 평균 소매가격은 지난달 30일 기준으로 6만5302원을 기록했다. 전년(5만3180원)보다 22.8% 비싸다. 햅쌀이 본격 출하된 지난해 10월 중하순 이후 가장 높은 수준으로, 쌀값이 6만5000원을 넘은 것은 지난해 11월5일 이후 약 3개월 만이다. 특히 설에는 떡·떡국·식혜 등의 수요가 많아 소비자 부담이 커질 수도 있다. 정부는 쌀값 안정을 위해 설 연휴를 앞두고 쌀 20㎏당 최대 4000원을 지원할 계획이다.

