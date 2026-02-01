3년 만에 설욕…리바키나, 호주오픈 첫 우승

2023년 결승서 사발렌카에 역전패

이번 대회선 리바키나가 2-1 승리

카자흐 첫 호주오픈 챔피언 금자탑

엘레나 리바키나(27·카자흐스탄)가 여자프로테니스(WTA) 세계 랭킹 1위 아리나 사발렌카(28·벨라루스)를 꺾고 시즌 첫 메이저대회인 호주오픈 우승컵을 들어올렸다.



세계랭킹 5위인 리바키나는 1월31일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 끝난 2026 호주오픈 여자단식 결승에서 사발렌카와 2시간18분간 접전한 끝에 2-1(6-4, 4-6, 6-4)로 승리했다. 2023년 이 대회 결승에서 사발렌카에게 역전패당했던 아쉬움을 3년 만에 설욕했다.



세트스코어 1-1로 맞서던 3세트 초반 리바키나는 게임 스코어 0-3으로 밀리며 패색이 짙었다. 하지만 강력한 서브와 정교한 베이스라인 스트로크로 내리 5게임을 연속으로 따내며 뒤집었다. 마지막 매치포인트는 서브 에이스로 마무리했다. 리바키나는 작게 주먹을 쥐고 미소 짓고 코치와 포옹했다.



너무 담담한 우승 세리머니로도 화제를 모은 리바키나는 “얼굴에 드러나지 않았을 뿐이지 심장이 엄청 빨리 뛰었다”고 밝혔다.



2022년 윔블던 우승 이후 4년 만에 거머쥔 통산 두 번째 메이저 타이틀이다. 카자흐스탄 테니스 역사상 최초의 호주오픈 챔피언이라는 금자탑도 세웠다.



리바키나는 러시아 태생이다. 그러나 카자흐스탄으로부터 후원을 약속받고 2018년 국적을 변경했다. 첫 메이저 타이틀을 따낸 2022년 윔블던에서는 우승하고도 랭킹포인트를 받지 못했다. 당시 우크라이나 침공 사태로 인해 러시아, 벨라루스 선수들에 대해 출전 금지 조처가 내려졌고, 리바키나가 우승하자 ‘사실상 러시아 선수가 우승한 것’이라는 이야기도 나왔다. 그러나 이번 대회에서는 우승으로 랭킹 포인트를 받아 이번주 발표될 세계 랭킹에서 3위를 확보했다.



리바키나는 지난해 11월 WTA 파이널즈 우승 이후 21경기에서 20승을 거두며 상승세를 이어가고 있다. 특히 세계랭킹 톱10 선수들 상대로 이날까지 10연승, 강자에게 강세를 보인다.



2023년과 2024년 호주오픈을 연속 제패했던 사발렌카는 지난해에 이어 올해도 준우승에 그쳤다.

