창간 80주년 경향신문

3년 만에 설욕…리바키나, 호주오픈 첫 우승

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

3년 만에 설욕…리바키나, 호주오픈 첫 우승

입력 2026.02.01 21:09

첫 입맞춤 엘레나 리바키나가 1월31일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 여자 단식 결승전에서 세계 1위 아리나 사발렌카를 꺾고 우승한 뒤 트로피에 입맞추고 있다. 멜버른 | AFP연합뉴스

첫 입맞춤 엘레나 리바키나가 1월31일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 열린 호주오픈 여자 단식 결승전에서 세계 1위 아리나 사발렌카를 꺾고 우승한 뒤 트로피에 입맞추고 있다. 멜버른 | AFP연합뉴스

2023년 결승서 사발렌카에 역전패
이번 대회선 리바키나가 2-1 승리
카자흐 첫 호주오픈 챔피언 금자탑

엘레나 리바키나(27·카자흐스탄)가 여자프로테니스(WTA) 세계 랭킹 1위 아리나 사발렌카(28·벨라루스)를 꺾고 시즌 첫 메이저대회인 호주오픈 우승컵을 들어올렸다.

세계랭킹 5위인 리바키나는 1월31일 호주 멜버른 로드 레이버 아레나에서 끝난 2026 호주오픈 여자단식 결승에서 사발렌카와 2시간18분간 접전한 끝에 2-1(6-4, 4-6, 6-4)로 승리했다. 2023년 이 대회 결승에서 사발렌카에게 역전패당했던 아쉬움을 3년 만에 설욕했다.

세트스코어 1-1로 맞서던 3세트 초반 리바키나는 게임 스코어 0-3으로 밀리며 패색이 짙었다. 하지만 강력한 서브와 정교한 베이스라인 스트로크로 내리 5게임을 연속으로 따내며 뒤집었다. 마지막 매치포인트는 서브 에이스로 마무리했다. 리바키나는 작게 주먹을 쥐고 미소 짓고 코치와 포옹했다.

너무 담담한 우승 세리머니로도 화제를 모은 리바키나는 “얼굴에 드러나지 않았을 뿐이지 심장이 엄청 빨리 뛰었다”고 밝혔다.

2022년 윔블던 우승 이후 4년 만에 거머쥔 통산 두 번째 메이저 타이틀이다. 카자흐스탄 테니스 역사상 최초의 호주오픈 챔피언이라는 금자탑도 세웠다.

리바키나는 러시아 태생이다. 그러나 카자흐스탄으로부터 후원을 약속받고 2018년 국적을 변경했다. 첫 메이저 타이틀을 따낸 2022년 윔블던에서는 우승하고도 랭킹포인트를 받지 못했다. 당시 우크라이나 침공 사태로 인해 러시아, 벨라루스 선수들에 대해 출전 금지 조처가 내려졌고, 리바키나가 우승하자 ‘사실상 러시아 선수가 우승한 것’이라는 이야기도 나왔다. 그러나 이번 대회에서는 우승으로 랭킹 포인트를 받아 이번주 발표될 세계 랭킹에서 3위를 확보했다.

리바키나는 지난해 11월 WTA 파이널즈 우승 이후 21경기에서 20승을 거두며 상승세를 이어가고 있다. 특히 세계랭킹 톱10 선수들 상대로 이날까지 10연승, 강자에게 강세를 보인다.

2023년과 2024년 호주오픈을 연속 제패했던 사발렌카는 지난해에 이어 올해도 준우승에 그쳤다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글