정산 업무서 진로 튼 4년차…여성 경매사는 전국 통틀어 10명 정도

생산자와 중매인 모두를 설득해 신뢰 얻어야…전문성·꼼꼼함 필수

“감정노동 힘들지만 보람도 커…낙천적 여성엔 굉장히 잘 맞을 것”

지난 20일 오후 서울 송파구 가락시장. 허리 높이보다도 더 높이 쌓인 농산물 상자가 내부를 가득 채우고, 지게차와 자전거를 탄 직원들이 상자 사이사이를 바삐 오가고 있었다. 동화청과 경매사 허은정 과장(38)은 이날 저녁 경매를 한창 준비 중이었다. 눈으로는 모니터 두 대를 번갈아 들여다보며 전화로는 출하자들과 “물건이 똑같다고 시세가 비슷하지는 않죠” 같은 이야기를 분주하게 주고받았다. 곧 경매가 이어졌다. 응찰기를 손에 쥔 중개인들 앞에서 그는 능숙하게 쌈배추 경매를 진행했다.



허 과장은 2013년 동화청과에 입사해 10년가량 정산 업무를 맡다가 진로를 틀었다. 지금은 4년차 경매사다. 경매사 자격증은 2014년 진작 따놨지만 당시만 해도 ‘여성은 현장 일(경매사)이 힘들 것’이라는 인식이 퍼져 있던 때여서 비교적 최근에야 경매사가 됐다. 아직도 여성 경매사는 전국을 통틀어 10명 정도밖에 되지 않는다. 허 과장도 동화청과에서 유일한 여성 경매사다. 그는 “경매사의 역할은 출하자를 이해하고 설득하는 것”이라며 “일과가 끝나면 그런 일을 잘 해결했을 때 가장 뿌듯하다”고 했다.



피땀 흘려 수확한 농산물을 제값에 팔 수 있도록 농산물의 품질을 평가하고 생산자와 소비자를 연결하는 게 경매사의 일이다. 그렇지만 파는 사람과 사는 사람이 생각하는 ‘제값’이 일치하는 일은 별로 없다. 가격을 받아들이게 하려면 양쪽에게서 신뢰를 얻는 일이 필수. 그래서 허 과장은 “설득이 경매사의 몫”이라고 했다. 그는 “물건이 꽤 좋더라도 중매인이 목이 차면(자신이 살 양이 다 차면) 뒤에 아무리 앞에보다 좋은 물건이 있어도 시세는 덜 나오기도 한다. 반대로 물량이 달리면 물건이 안 좋아도 시세가 올라가는 경우가 있다. 이러한 과정이 경매이다 보니 그것을 출하자에게 설득하는 것”이라고 설명했다. 허 과장은 “출하자는 농사를 지어 자기 자식 같은 농작물을 보내는 것인데, 시세가 낮을 때에도 이해해야 하다 보니 그 부분이 가장 어렵다”고 말했다.



근거 없이 설득할 순 없으니 경매사는 꼼꼼함과 전문성을 갖춰야 한다. 허 과장은 “경매사는 산지에 가서 어떻게 작물이 자라는지도 확인한다. 그런 것들을 중매인에게 얘기해줘야 그들이 그 물건을 한 번 더 검수할 수 있고, 그래야 물건의 제값이 나올 수 있다”고 밝혔다. 그는 최근에는 마이크를 잡고 경매를 진행하는 일보다 경매 전 출하자와 대화하고 작물을 살피는 일에 집중한다. 허 과장은 “이왕 경매사가 되기로 했으니 기초를 다져 올라가려는 것”이라고 했다.



아무래도 돈이 오가는 문제인 탓에, 시세가 마음에 차지 않은 출하자가 욕설을 하는 일도 종종 있다. 이에 대처하는 ‘감정노동’이 경매사 일을 어렵게 만든다. 허 과장은 “‘어디서 여자가’ 그런 말들도 듣긴 했다. 가르치는 느낌을 받으시는지 화를 내는 분들도 있다”며 “그런 것들이 힘든 점이지만 욕하지 말라고 말씀드리면서 차분하게 안내하는 등 노하우가 쌓인 편”이라고 했다.



반대로 ‘제값’을 받도록, 즉 시장에서 더 나은 상품성을 인정받을 수 있도록 도왔을 때는 보람이 찾아온다. 허 과장은 기억에 남는 순간으로 최저 시세를 받았던 출하자가 결국 1등 시세를 받게 된 일을 꼽았다. 그는 “그분이 처음 다른 지역에서 농사하다 보니 작업 방법이나 (작물) 크기를 몰랐다. 시세가 나오지 않은 이유로 ‘물건이 크다’ ‘색이 많이 나지 않는다’ 등의 피드백을 드리니 납득하고 조금씩 고쳐나가서 비로소 1등 시세를 받으셨다”며 “그런 일을 잘 해결했을 때 제일 뿌듯하다”고 말했다. 그는 “‘시세가 낮게 나와 속상하지만 친절하게 말해줘서 기분이 나아진다’고 해주시는 분들도 계시다. 그럴 때 이 직업이 뿌듯하게 느껴진다”고 했다.



농산물 재배와 유통 방식은 변화에 변화를 거듭하고 있다. 과거에 비하면 생산자와 소비자 간 직거래도 늘었고, 전체 거래량에서 도매시장을 거치는 비율도 줄고 있다. 소비자의 식습관도 다양해졌다. 이런 변화에 맞춰 허 과장도 프릴라이스, 미니 통로메인, 버터헤드, 와일드 루꼴라 같은 특수야채 품목을 발굴하려고 한다. 그는 “아직 시장에 많이 출하되지 않은 특수야채에 관심이 있다. 특수 품목 출하자가 찾아오기도 하고, 내가 찾아내기도 한다”며 “가격과 품위에 있어서 공정하고 신뢰도 있게 거래하려면 수요 품목이 바뀌는 것에 경매사도 대비하고 공부하고 따라가는 것이 필수”라고 말했다.



농산물은 생산 단계에서는 성비가 비슷하지만 유통 분야에서는 남성 비율이 압도적이다. 그는 “여자가 하기 힘들다는 인식이 가장 큰 이유인 것 같다. 감정노동이나 욕설 같은 부분을 처음부터 경험한 사람들은 (해보려는) 생각이 달라질 수도 있을 것”이라고 했다. 그가 체감하기론 현장에 경매사의 수 자체가 부족하기도 하다.



그렇다면 ‘도매시장의 꽃’이라 불리는 경매사 일은 어떤 사람에게 적합할까. 허 과장은 “낙천적이고 활발하고 소통하는 데에 긍정적인 이들이 잘 맞는다고 생각한다. ‘오늘은 시세 안 나왔어도 다음에 잘 내드릴게요’ 식으로 무던하게 잘 넘어갈 수 있는 분들은 굉장히 잘할 것”이라고 밝혔다. 그는 경매사를 진로로 고려하는 여성들에게는 “여성만의, 자신만의 강점을 살려서 잘할 수 있는 부분도 있으니 앞으로 여성 경매사가 많이 생기면 좋겠다”고 말했다.

