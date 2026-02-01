강원 동해 달방동 산불 1시간 10여분 만에 진화

1일 오후 8시 3분쯤 강원 동해시 달방동의 한 야산에서 산불이 나 인근 지역으로 번지고 있다.

동해시는 이번 산불이 확산할 것을 우려해 달방동 인근 주민에게 주변 경로당으로 대피하라는 재난 문자를 발송했다.

강원도 산불방지대책본부 관계자는 "산불 확산을 차단하기 위해 지상 진화 인력을 추가로 투입할 예정"이라고 밝혔다.